Android 16 est déjà là - mais pas complètement, et pas pour tout le monde

Surprise ! Android 16 débarque déjà, très en avance sur les habitudes de Google. Mais seulement pour quelques appareils et, surtout, sans les fonctions majeures promises. Un petit tour de chauffe avant une grande sortie à la rentrée.

LL'annonce est tombée discrètement, presque en contrepoint de la présentation en fanfare d'iOS 26 par Apple (voir notre article). Le 10 juin 2025, Google a commencé à déployer Android 16 sur ses smartphones Pixel. Un lancement anticipé — Android 15 avait mis beaucoup plus de temps à s'installer —, mais qui a un goût d'inachevé. Derrière les promesses d'une version "majeure", l'Android 16 de juin ressemble davantage à un échauffement qu'à une révolution.

Android 16 : des petites nouveautés bienvenues

Car les deux nouveautés les plus attendues ne sont pas là. Ni la refonte complète de l'interface, baptisée Material 3 Expressive, ni le mode Bureau destiné à transformer certains smartphones en véritables stations de travail. Ces changements de fond sont bien prévus, mais pas avant le 3 septembre, date fixée pour une mise à jour intermédiaire (Android 16 QPR1). C'est à ce moment que Google entend réellement redéfinir Android.

© Google

Pour l'heure, Android 16 propose un ensemble de retouches plus modestes. Certaines sont bienvenues, comme les Live Updates : elles permettent d'afficher des informations dynamiques directement sur l'écran verrouillé, comme le suivi d'un trajet Google Maps ou la progression d'une livraison. D'autres ajouts sont discrets mais pratiques : l'IA Gemini se charge de synthétiser les messages reçus, le panneau de contrôle de la batterie devient plus précis, et les paramètres rapides ont été réorganisés pour plus de clarté.

La sécurité n'est pas oubliée. Android 16 introduit un mode de protection avancée, activable d'un seul geste. Celui-ci désactive certaines connexions jugées risquées, bloque l'installation d'applications inconnues, filtre les appels douteux et renforce les paramètres du navigateur Chrome. Destiné aux utilisateurs les plus prudents (ou les plus exposés), ce mode s'apparente à une sorte de "verrou intelligent", sans intervention manuelle requise.

Du côté des tablettes, le changement est plus palpable. Android 16 y apporte un mode multifenêtre plus souple, proche de ce que propose un ordinateur : les fenêtres d'applis peuvent être redimensionnées, déplacées librement, voire associées à des raccourcis clavier, attendus dans les prochaines mises à jour. L'ambition est claire : faire d'Android une alternative crédible dans le monde du travail mobile.

Android 16 : pas de Material 3 Expressive ni de mode Bureau

Mais les grands bouleversements, eux, attendent toujours leur heure. Material 3 Expressive, annoncé comme la plus importante refonte visuelle depuis l'ère Material Design, promet une interface plus fluide, plus chaleureuse, presque vivante. Les coins des fenêtres s'arrondissent, les couleurs s'adaptent au contexte, les effets de flou et d'animation s'inspirent de la physique pour donner du mouvement à l'ensemble. Google veut séduire un public plus jeune, mais aussi affirmer un style face à la nouvelle identité d'iOS, avec l'interface Liquid Glass, déjà controversée.

Autre pièce maîtresse retardée : le fameux mode Bureau, très attendu par les utilisateurs avancés. Il transformera certains appareils en PC d'appoint, avec barre des tâches, gestion multi-écrans, fenêtres superposables… Ce mode, développé en partenariat avec Samsung, vise directement la clientèle professionnelle, et pourrait remettre en cause des usages jusque-là réservés aux ordinateurs portables.

Par ailleurs, Google évoque également d'autres nouveautés à venir comme les captures d'écran en HDR ou encore une fonction de vérification d'identité. Et il faudra sans doute attendre encore avant de voir le fameux module Santé de la batterie : une fonction inspirée de ce que l'on trouve sur iOS, qui permet de connaître l'état(physique et chimique) de la batterie. Bien qu'elle ait été aperçue dans plusieurs versions bêta, elle n'est pas présente sur la version "définitive" que nous avons installée sur un Pixel 7.

Quant à la compatibilité, elle reste limitée pour le moment. Android 16 est d'ores et déjà disponible pour tous les Google Pixel à partir du Pixel 6a, jusqu'au Pixel 9 Pro XL en passant par la Pixel Tablet et le Pixel Fold. Chez Samsung, Android 16 devrait arriver rapidement avec les appareils compatibles avec One UI 8.0, son système maison – il s'agit évidemment des modèles les plus récents comme les Galaxy S25 –, un déploiement progressif étant prévu pour cet été. D'autres constructeurs comme Xiaomi, Honore, OnePlus ou Realme ont annoncé leur intention de suivre, mais sans calendrier précis. Comme toujours, il faudra attendre que els fabricants intègrent la nouvelle version d'Android à leur surcouche maison pour en disposer.

Google assume désormais une logique de diffusion par étapes, quitte à sortir une version majeure sans ses éléments-clés. Cette stratégie pose question. D'un côté, elle permet d'offrir plus tôt des améliorations concrètes, en particulier sur la sécurité. De l'autre, elle entretient un flou autour de ce qu'est réellement une mise à jour "majeure". Android 16 n'est donc pas encore complet, et peut-être pas tout à fait Android 16. Reste à savoir si l'automne tiendra toutes ses promesses.