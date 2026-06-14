Vous rêvez d'envoyer balader votre chef par mail ? Cette IA le fait pour vous avec diplomatie

On a tous déjà eu envie d'envoyer un mail très cash après une réunion interminable. Cette application transforme vos messages les plus agressifs en versions parfaitement diplomatiques et "corporate".

"Cette réunion de deux heures aurait tenu dans un SMS, comme toujours. Vous tournez autour du sujet avec la constance d'un poisson rouge qui redécouvre son bocal toutes les dix secondes, et au final on ne décide rien pendant que le boulot s'entasse jusqu'au plafond. Comptez sans moi cette fois."

Ça, c'est ce que vous aimeriez répondre à votre chef après une énième réunion inutile qui ne sert qu'à vous écouter parler, faire croire que vous êtes productif et, surtout, brasser du vent. Mais voilà, si vous optez pour la franchise, il y a de fortes chances que votre interlocuteur n'apprécie pas. Cela pourrait alors dégrader fortement vos relations au travail, voire vous mettre sur la sellette.

Heureusement, vous pouvez compter sur cordialement.ai, une application capable de transformer votre verve du lundi matin en réponse corporate et diplomatique – certains diraient hypocrite. Votre virulente tirade va donc se transformer en un élégant "Je me permets de revenir vers vous au sujet de notre récente réunion, qui, je dois le reconnaître, a duré deux heures sans que nous parvenions à prendre des décisions concrètes. Je comprends que chaque point soulevé peut nécessiter une réflexion approfondie, néanmoins, il me semble que nous pourrions envisager de condenser nos échanges dans un format plus succinct, afin de fluidifier notre collaboration et d'optimiser notre temps respectif. Par conséquent, je ne me joindrai pas à la prochaine réunion, mais je reste bien entendu à votre disposition pour toute discussion ultérieure dans une logique de co-construction." Et le tour est joué !

Mais qu'est-ce que cordialement.ai exactement ? Il s'agit d'un outil humoristique qui joue sur un problème universel du monde de l'entreprise : l'écart entre ce que l'on aimerait répondre à un collègue, un manager ou un client, et ce qu'il est socialement acceptable d'écrire. Le principe est simple : vous saisissez le message tel que vous aimeriez l'envoyer, sans aucun filtre, et l'outil le transforme en une réponse parfaitement calibrée pour l'univers professionnel.

Pour aller plus loin, un curseur d'intensité diplomatique permet même de régler le degré de fausseté de la réponse générée. En l'abaissant, notre réponse hyper emphasée se transforme alors en un sec mais néanmoins diplomatique : "Je souhaite exprimer ma préoccupation concernant la réunion de deux heures qui n'a pas permis d'avancer sur les sujets importants. Il serait bénéfique d'optimiser notre temps et de nous concentrer sur des décisions concrètes. Pour cette fois, je ne participerai pas." Le tout s'accompagne d'un indice de toxicité.

L'inverse fonctionne également puisque l'application propose un "décodeur", qui traduit ce qui se cache derrière les messages suspicieusement polis envoyés par vos collègues. Un simple "comme évoqué précédemment, je reviens vers vous afin de m'assurer du bon avancement de ce dossier" se transforme alors en diatribe sur une "situation qui traîne comme un vieux chewing-gum collé sous une table", un "paquebot en train de couler" et un "cirque" où "même un escargot se mettrait à avoir une avancée fulgurante", le tour agrémenté d'un sympathique "sortez de votre torpeur et faites quelque chose de concret avant que je ne perde complètement la foi en votre capacité à gérer quoi que ce soi".

Derrière cordialement.ai, on peut remercier Clovis Henriot, un humoriste, auteur et créateur de contenu connu sous le pseudonyme "Le Télétravailleur" sur les réseaux sociaux. Ancien salarié dans le milieu bancaire, il s'est fait connaître grâce à ses vidéos satiriques sur le monde de l'entreprise, les réunions inutiles, le jargon managérial, les "bullshit jobs" et le télétravail. Il a mis au point cordialement.ai grâce à Emergent, un outil qui permet de construire une application à partir d'une simple idée, sans savoir coder, grâce à l'intelligence artificielle. On vous laisse tester !