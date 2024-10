C'est la meilleure façon d'organiser vos applis sur l'écran de votre smartphone

Si vous avez beaucoup d'applis sur votre smartphone, vous avez tout intérêt à utiliser cette technique pour les organiser sur l'écran d'accueil. C'est simple et pratique, et vous y verrez vraiment plus clair !

Les smartphones sont devenus des outils indispensables de notre quotidien, regorgeant d'applications pour toutes sortes d'activités. Mais cette profusion peut rapidement transformer l'écran d'accueil en un véritable chaos visuel. Entre les nombreuses icônes éparpillées et les widgets plus ou moins encombrants, il devient difficile de trouver rapidement l'application souhaitée.

Heureusement les téléphones Android offrent de nombreuses possibilités pour personnaliser et optimiser l'organisation des écrans d'accueil. Parmi ces options, une petite fonction bien pratique et toute simple à utiliser : les dossiers d'applications. Comme leur nom l'indique, on peut les voir comme des sortes de classeurs ou de tiroirs dans lesquels sont rangées des applications.

Une fois regroupées au sein d'un dossier, les différentes icônes n'occupent plus qu'une seule « case » sur l'écran d'accueil, ce qui est très utile pour faire de la place et y voir plus clair. De plus, cette méthode permet de réunir au même endroit les applications d'une même catégorie. On peut par exemple créer un dossier "Réseaux sociaux" pour Instagram, Facebook ou Twitter (alias X), ou un autre nommé "Outils" pour la calculatrice, le chronomètre ou l'enregistreur vocal.

© CCM

Pour créer un dossier d'applications, rien de plus simple : il suffit en effet de toucher longuement l'icône d'une application, puis de la faire glisser sur celle d'une autre application. Un dossier contenant les deux icônes est alors automatiquement créé. Pour accéder aux applications qu'il contient, il suffit ensuite de toucher son icône du doigt pour l'ouvrir, puis d'appuyer sur les applis pour les lancer.

Une fois créés, il est bien entendu possible de modifier et de manipuler les dossiers pour les rendre plus pratiques ou plus lisibles. On peut par exemple déplacer les dossiers sur l'écran d'accueil, leur donner un nom personnalisé, déplacer une application d'un dossier à l'autre ou même fusionner deux dossiers entre eux. Pour savoir comment faire toutes ces choses, reportez-vous à notre article dédié à ce sujet.

Les dossiers d'applications sont ainsi une fonction simple mais très efficace pour organiser son smartphone, en permettant de trouver rapidement ce dont on a besoin et en libérant de l'espace sur l'écran d'accueil. N'hésitez pas à expérimenter différentes combinaisons de dossiers pour trouver l'organisation qui vous convient le mieux. En quelques minutes, vous pourrez transformer votre écran d'accueil en un espace clair, ordonné et agréable à utiliser.