Beaucoup de gens le font l'été sur la plage, mais c'est strictement interdit

Même si l'été est souvent synonyme de liberté, certaines pratiques pourtant courantes sont formellement interdites sur els plages. Et elles sont sanctionnées par des amendes parfois très salées…

Les vacances au bord de l'eau riment souvent avec relâchement. Pourtant, se détendre ou s'amuser sur une plage ne dispense pas de respecter des règles de savoir-vivre, surtout quand elles sont dictées par la loi. Et certaines pratiques courantes, qui peuvent sembler anodines de prime abord, sont en réalité interdites, et même passibles d'amendes..

Ainsi, il est bien évidemment interdit de laisser des déchets sur la plage ou dans la mer. Idem pour la baignade hors des zones surveillées, surtout si un drapeau rouge est hissé : 38 euros d'amende pour ceux qui passent outre en se jetant à l'eau. Et, bien sûr, la circulation et stationnement de véhicules motorisés – autres que ceux de secours, de police ou d'exploitation – sont interdits sur le rivage, les dunes et les plages.

Concernant les animaux de compagnie, les chiens sont généralement interdits, surtout pendant la haute saison. Certaines plages peuvent autoriser les chiens en laisse à certaines heures ou dans des zones spécifiques, mais il faut toujours vérifier la signalisation locale. Toutefois, si ces règles basiques sont en principe connues de tous, d'autres le sont beaucoup moins.

© nobilior - 123RF

Par exemple, ramasser quelques coquillages pour en faire un collier ou remplir une bouteille de sable comme souvenir de vacances peut sembler inoffensif. Pourtant, prélever des éléments naturels de la plage perturbe les écosystèmes. Les galets protègent le littoral de l'érosion, le sable joue un rôle essentiel dans la biodiversité locale, et les coquillages, même vides, servent d'abris à certaines espèces. Ramener ces éléments en trop grande quantité est interdit par la loi Littoral. Attention, car l'amende peut atteindre 1 500 euros ! Seul le ramassage de bois flotté ou de verre poli par la mer est toléré.

D'autres pratiques sont également visées par des interdictions fermes. Le feu de camp au coucher du soleil, bien qu'attrayant, est tout aussi proscrit. Malgré la proximité de l'eau, allumer un barbecue ou tout autre type de feu sur une plage est formellement interdit pour des raisons de sécurité. L'amende est moins salée : 38 euros. Mais quand même !

Dans le même registre, camper en plantant une tente ou en installant un abri de fortune pour passer la nuit sur la plage est considéré comme du camping sauvage. Là encore, l'amende peut monter à 1 500 euros. En revanche, dormir à la belle étoile au bord de l'eau dans un sac de couchage reste possible dans certaines zones, tant que cela reste discret et ponctuel.

À ces règles déjà anciennes s'ajoutent de nouvelles interdictions. Ainsi, depuis le 29 juin, il est interdit de fumer sur les plages françaises, dans le cadre d'une nouvelle réglementation destinée à protéger les enfants dans les lieux publics. Cette mesure inclut également les cigarettes électroniques : pas question de vapoter sur les plages. Et gare aux contrevenants, l'amende pouvant grimper jusqu'à 135 euros.

Même la technologie est encadrée. Pas pour les smartphones et les tablettes, qui remplacent déformais les magazines pendant les séances de bronzage. Mais survoler une plage bondée avec un drone peut vous coûter cher ! Les risques liés à la vie privée sont pris très au sérieux. Enfreindre cette règle expose à des peines lourdes : jusqu'à un an de prison et 75 000 euros d'amende.

Tout n'est pas interdit pour autant. Ainsi, si le nudisme reste proscrit en dehors des plages naturistes, les tenues restent libres : burkini ou monokini sont permis sur les plages publiques, tant que le bas du maillot est conservé. Il est aussi possible d'écouter de la musique, à condition de ne pas gêner les autres. Plus étonnant, et plus fréquent, si une envie pressante vous prend, en l'absence de toilettes publiques vous avez le droit d'aller uriner dans l'eau, en restant bien sûr discret et décent, et de préférence loin des autres nageurs !