Ventilateur, climatiseur : combien la canicule va vous coûter en électricité

Avec la canicule qui frappe actuellement la France, nous sommes nombreux à utiliser des ventilateurs et des climatiseurs pour rafraichir nos logements. Mais combien ces appareils pèsent sur la facture d'électricité ?

En ce début d'été 2025, la France surchauffe avec une canicule précoce et intense qui frappe tout le territoire. Avec des températures qui dépassent allègrement les 30 °C pour flirter avec les 40 °C dans certaines régions et qui reste au-dessus des 20 °C la nuit, la recherche de fraîcheur – même relative – devient une priorité absolue. Certes quelques règles élémentaires et bien connues (occultation des fenêtres en journée, aération la nuit, etc.) permettent de limiter un peu les ravages du soleil brûlant, mais cela ne suffit pas toujours, notamment dans les logements mal isolés et dans les appartements sous les toits.

Dans cette situation extraordinaire – et qui pourrait devenir ordinaire dans un avenir proche avec le réchauffement climatique –, le recours à des appareils de rafraichissement devient indispensable, ne serait-ce que pour mieux dormir la nuit. Et nous sommes nombreux à utiliser actuellement des ventilateurs ou des climatiseurs. Seulement voilà : ces dispositifs consomment de l'électricité, ce qui représente un coût. Mais combien exactement ?

Il est bien sûr impossible d'établir une facture universelle : tout dépend en effet de la puissance des appareils et de leur durée d'utilisation. Toutefois, un calcul simple permet déjà de se faire une bonne idée. Voici quelques exemples basés sur un prix de 0,2016 euro par kilowatt heure (kWh), pour 1000 W consommés en 1 heure, le tarif de base actuel d'EDF.

© Pixel-Shot - Adobe Stock

Ainsi, un ventilateur classique d'une puissance moyenne de 50 W fonctionnant 12 heures par jour consommera 50 x 12, soit 600 Wh dans la journée : donc 0,6 kWh au total. Ce qui représente un coût de 0,1209 euro par jour. Et 3,62 euros sur un mois complet. Dérisoire. Évidemment, un modèle plus puissant consommera davantage. Mais même un ventilateur de 100 W – ou deux de 50 W – coûtera moins de 25 centimes par jour.

Il va autrement pour un climatiseur. Un modèle mobile utilisé dans une seule pièce de 20 m2 consomme en moyenne 2000 W. 12 heures de fonctionnement par jour représentent une consommation quotidienne de 24 000 Wh soit 24 kWh. Soit 4,834 euros par jour. Et environ 145 euros sur un mois. C'est beaucoup plus qu'un ventilateur !

Et là encore, il convient de moduler ce montant selon les caractéristiques, les réglages et l'utilisation de l'appareil. Avec un modèle plus puissant réglé sur une température basse qui tourne plus de 12 heures, on dépasse les 10 euros par jour. Et bien davantage avec un gros système de climatisation fixe qui fonctionne en permanence : selon les statistiques de l'Ademe, il faut compter environ 100 W par m2, soit 10 kW pour rafraichir 100 m2. À raison de 12 heures d'utilisation par jour, on dépasse les 24 euros par jour, et les 700 euros sur un mois.

Attention : ces calculs sont approximatifs. En pratique, la consommation réelle dépend de plusieurs facteurs plus difficiles à quantifier précisément, notamment le temps où l'appareil est utilisé à sa puissance maximale et son rendement énergétique – une partie de l'électricité consommée est absorbée par ses composants et dissipée en chaleur. Mais même grossiers, ces chiffres sont assez parlants. Et il ne faut pas perdre de vue qu'ils ne concerne qu'un appareil : si vous en combinez plusieurs, il faudra effectuer quelques additions pour estimer le coût de leur utilisation. Eh oui, la canicule peut faire aussi flamber les factures d'électricité