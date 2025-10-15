Peu de gens le savent : ces téléphones Android ont une fonction cachée bien pratique

Certains smartphones Android disposent d'une fonction méconnue et pourtant très pratique au quotidien pour déclencher rapidement des actions. Voici la marche à suivre pour la trouver, l'activer et la configurer.

Les téléphones Android regorgent de fonctions d'ergonomie et d'accessibilité très pratiques mais pas toujours bien connues. Il faut dire que le système gagne régulièrement des nouveautés au gré des changements de versions et que celles-ci sont souvent bien cachées dans de multiples sous-menus des paramètres. Et pour ne rien arranger, chaque constructeur de téléphone ajoute ses propres modifications à Android, ce qui fait que certaines fonctions ne sont pas disponibles d'un modèle à l'autre et que les options ne sont pas toujours rangées au même endroit.

C'est typiquement le cas d'une fonction particulièrement utile, apparue il y a déjà quelques années : Quick Tap. Cette fonction est un raccourci gestuel qui ajoute une sorte de bouton caché au dos du téléphone. Lorsqu'elle est activée, elle permet de déclencher certaines actions en tapotant deux ou trois fois le dos de l'appareil, comme prendre une capture d'écran, lancer l'assistant vocal, mettre en pause la lecture d'une vidéo ou allumer la lampe-torche du téléphone. Beaucoup d'autres actions peuvent ainsi être déclenchées en tapotant le dos de son smartphone et il est bien sûr possible de choisir celles qui nous conviennent le mieux.

Très pratique, la fonction Quick Tap, également appelée Back Tap ou "Toucher vers l'arrière" sur certains téléphones à la traduction approximative, n'est malheureusement disponible que sur certains appareils bien précis, dont la liste exacte n'est pas pas connue précisément.

© Google

Lancée en 2020 avec Android 11, la fonction Quick Tap est officiellement disponible sur les téléphones de Google, à partir du modèle Pixel 4a (5G). Avec ces téléphones, vous pouvez activer cette fonction à partir de l'application Paramètres, dans le menu Système > Gestes > Appuyer deux fois pour lancer les actions et choisir l'action à déclencher lorsque vous tapotez le dos de l'appareil.

Xiaomi a également intégré la fonction Quick Tap sur certains de ses téléphones, notamment ceux dotés de sa surcouche MIUI à partir de la version 12 et d'Android 11 ou supérieur, mais ce n'est malheureusement pas systématique. Pour vérifier si votre smartphone Xiaomi fait partie des heureux élus, ouvrez l'application Paramètres, puis le menu Paramètres supplémentaires et enfin Raccourcis pour les gestes, dans lequel vous trouverez une option Quick Tap ou Back Tap si votre téléphone est compatible. D'autres fabricants, comme Motorola ou Lenovo semblent également ajouter progressivement la fonction Quick Tap à leurs appareils, mais de manière disparate.