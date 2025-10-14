Voici les pires fournisseurs d'électricité et de gaz selon le Médiateur national de l'énergie

Le Médiateur national de l'énergie a mis à jour son indicateur de qualité de service pour les fournisseurs d'électricité et de gaz. Si certains affichent un taux de litiges quasi nul, d'autres accumulent les plaintes.

Depuis que le marché français de l'énergie s'est ouvert à la concurrence en 2007, choisir un fournisseur est devenu un vrai casse-tête. Fini le monopole d'EDF : une vingtaine d'acteurs proposent désormais leurs offres, entre tarifs réglementés, prix fixes et promesses de "vert". Mais au-delà des chiffres, ce sont surtout les relations avec les clients qui font la différence. Et c'est justement ce que le Médiateur national de l'énergie évalue chaque année à travers son indicateur de qualité de service.

Cette autorité publique indépendante, créée pour aider les consommateurs en cas de litige avec un fournisseur, reçoit des milliers de saisines chaque année. Pour y voir clair, elle calcule un "taux de saisines en médiation", rapporté à 100 000 contrats. Plus ce taux est faible, meilleure est la qualité du service client. Chaque entreprise se voit attribuer entre une et quatre étoiles : rouge pour les plus contestés, verte pour les plus irréprochables.

Bonne nouvelle : la tendance s'améliore selon le dernier rapport, mis à jour début octobre 2025. Le taux moyen de saisines a reculé, passant de 32 à 27 pour 100 000 contrats. Plusieurs fournisseurs décrochent même les quatre étoiles vertes, signe d'une relation client exemplaire. Parmi eux, des noms bien connus comme EDF, TotalEnergies et Enercoop, le mieux noté, mais aussi Ilek et Octopus Energy, deux acteurs plus récents salués pour leur transparence et leur écoute. La Bellenergie et Primeo font également partie du cercle très fermé des bons élèves, ces derniers affichant un taux de saisines inférieur ou égal à la moyenne nationale.

© Médiateur national de l'énergie

À trois étoiles, on retrouve Papernest, nouvel entrant dans le classement, ainsi que d'autres fournisseurs jugés "satisfaisants" comme Engie, Mint ou Sowee. Tous ont amélioré leur communication après les polémiques des années précédentes. Même Ohm Énergie, pourtant condamnée en 2024 par la Commission de régulation de l'énergie pour des pratiques jugées trompeuses, affiche désormais des progrès notables et un taux de plaintes inférieur à celui de l'an dernier.

Mais tous n'ont pas su redresser la barre. En bas du classement, Wekiwi et Eni cumulent les réclamations. Le premier décroche une seule étoile rouge, avec un taux de saisines colossal : 546 pour 100 000 contrats, soit près de vingt fois la moyenne. Le second s'en sort un peu mieux avec deux étoiles, mais reste sous surveillance après plusieurs hausses de tarifs peu claires et des factures de régularisation jugées abusives. Ces fournisseurs avaient déjà été pointés du doigt lors de la crise énergétique de 2022-2023, et leurs méthodes continuent de faire grincer des dents.

Pour ceux qui souhaitent changer de fournisseur, il est donc essentiel de s'appuyer sur des sources fiables. Les comparateurs privés comme Selectra, Hello Watt ou Papernest – eux-mêmes fournisseurs pour certains – ne sont pas toujours impartiaux, puisqu'ils perçoivent une commission lorsqu'ils redirigent un client vers un partenaire. C'est pourquoi le Médiateur recommande de privilégier son propre comparateur, energie-info.fr, un outil public, gratuit et totalement indépendant. C'est aujourd'hui le seul à permettre de comparer à la fois les tarifs et la qualité de service, sans biais ni arrière-pensée commerciale.