C'est la nouvelle arnaque à la mode sur Vinted - Tout le monde peut se faire avoir

Depuis plusieurs mois, une nouvelle arnaque fait des ravages sur Vinted. Mais au lieu de cibler les acheteurs, comme les escroqueries classiques, elle vise cette fois les vendeurs, en particulier ceux qui vendent des produits de valeur.

En attirant chaque mois des dizaines de millions d'utilisateurs, les plateformes de vente d'occasion entre particuliers comme Leboncoin et Vinted sont aussi devenues de véritables terrains de chasse pour les escrocs en tout genre. Et les arnaqueurs ne manquent d'imagination ni d'audace pour dépouiller leurs victimes à distance, en profitant de toutes les failles et faiblesses de ces systèmes d'échange, notamment le cas sur Vinted, où le processus est très simple.

Le plus souvent, ce sont les acheteurs qui sont victimes d'arnaques, avec des escrocs qui vendent des vêtements à très bas prix (fast fashion) présentés comme des articles de grandes marques, qui envoient des produits non conformes à leur description ou qui publient des photos générées par intelligence artificielle. Mais maintenant, les vendeurs sont également visés par des escrocs sans scrupule.

La dernière arnaque en date est redoutable de simplicité. Un acheteur commande un article et le paye tout à fait normalement. Sauf que, au moment où il reçoit, il affirme que le colis est vide ou que son contenu ne correspond pas à l'annonce. Il entame alors une procédure de litige auprès de Vinted en demandant un remboursement. Et, bien évidemment, il garde l'article qu'il a bien reçu pour le conserver ou le revendre ! C'est ce qu'on appelle l'arnaque au colis vide, qui arrive de plus en plus fréquemment lors de ventes de produits de marque ou assez onéreux (smartphone, console de jeux, etc.).

Le problème, c'est que le vendeur lésé a généralement beaucoup du mal à prouver sa bonne foi. Comment garantir qu'il a bien envoyé le produit acheté, et pas un emballage vide ? Certes, Vinted assure prendre très au sérieux tous les cas d'arnaques : elle examiner attentivement les réclamations pour colis vide, en vérifiant notamment l'activité des deux membres impliqués (vendeur et acheteur), les preuves éventuellement apportées par l'un ou l'autre, ainsi que la possibilité d'un emballage inapproprié ou de dommages causés lors du transport. Mais rien n'est gagné d'avance, et en cas de litige, l'acheteur est souvent remboursé automatiquement.

Pour éviter ce type d'arnaque, il est recommandé, en tant que vendeur, de filmer l'intégralité du processus d'emballage, avec l'article clairement visible, ainsi que l'envoi. Il est également utile de prendre des photos du colis et de conserver toutes les preuves d'expédition (bordereau, ticket, etc.). En cas d'envoi d'un objet de marque, il convient de garder tout élément permettant d'attester de son authenticité, comme une photo de l'étiquette. Ces conseils sont également valables pour les acheteurs : filmer le déballage du colis peut constituer une preuve utile en cas de litige.

Dans tous les cas, il est prudent de consulter le profil du vendeur ou de l'acheteur, le nombre de transactions effectuées et les commentaires laissés, en particulier lorsqu'il s'agit d'un objet de valeur. Surtout, la transaction doit toujours être entièrement effectuée sur Vinted : toute demande de paiement en dehors de la plateforme, par virement ou via PayPal par exemple, doit être considérée comme suspecte.