Test Fresh 'n Rebel Smart Finder : que vaut ce clone d'AirTag vendu moins de 7 euros chez Action ?

Compatible iOS et Android, ce tracker Bluetooth est beaucoup moins cher qu'un AirTag. Reste à savoir s'il rend les mêmes services que la célèbre balise d'Apple. Résultat dans notre test.

Bien qu'Apple ne soit pas l'inventeur du concept, le nom AirTag est rapidement devenu le terme générique pour décrire les trackers (ou balises) Bluetooth de toutes marques, ces petits modules que l'on attache à ses clés, ou à n'importe quel autre objet, pour les localiser et les retrouver facilement.

Il faut dire qu'Apple a pu profiter du réseau de détection basé sur les centaines de millions d'iPhone répandus dans le monde. Car, rappelons, c'est le principe de fonctionnement d'un AirTag : lorsqu'il est perdu, sa position est relayée jusqu'à son propriétaire par l'intermédiaire de n'importe quel iPhone passant à proximité (ou d'ailleurs de n'importe quel appareil Apple, iPad et MacBook aussi donc). Et de manière anonyme : l'iPhone relais ne transmet qu'un numéro de série et son utilisateur n'est même pas informé de la détection. Et c'est Apple ensuite qui fait le lien avec le propriétaire de l'AirTag. C'est toute la force du réseau Localiser, dont on trouve l'application du même nom sur tous les appareils Apple : iPhone, iPad et Mac.

© CCM - Fabrice Neuman

Mais Apple a fait un pas de plus en permettant à des trackers d'autres marques de s'appuyer sur ce même réseau Localiser. On a donc vu apparaître des concurrents de l'AirTag chez plusieurs fabricants comme Pebblebee, SwitchBot ou encore Chipolo (lire notre test). Pour se différencier d'Apple, les concurrents proposent des fonctions supplémentaires comme la capacité de faire sonner son smartphone depuis le tracker ou des designs différents comme des trackers très plats au format carte de crédit, bien plus faciles à glisser dans son portefeuille qu'un AirTag d'Apple qui ne propose rien d'autre qu'une forme de pastille blanche bombée. Même la version 2 de l'AirTag reprend exactement la même forme et la même taille (lire notre article).

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Dans ce contexte, le tracker Fresh n' Rebel Smart Finder que l'on trouve dans les magasins Action – mais aussi sur des boutiques en ligne comme Amazon –, se démarque par son prix : moins de 7 euros. Et on le trouve même parfois à moins de 5 euros, lors des fameuses promotions de la Semaine Action, comme nous l'avons constaté il y a quelques jours ! Un tarif imbattable quand on le compare aux 35 euros de l'AirTag d'Apple et à ses concurrents vendus entre 20 et 30 euros. Alors, une vraie bonne affaire ou une mauvaise imitation ? Nous l'avons testé pour le savoir.

Fresh 'n Rebel Smart Finder : l'avis de CCM Prix très bas

Étui porte-clé fourni

Compatible Apple et Android

Configuration automatique très simple

Alerte sonore trop faible

Notification de localisation non fiable

Fresh 'n Rebel Smart Finder : une coque pour porte-clés incluse

Lorsque l'on ouvre le paquet (très résistant !) du Smart Finder Fresh n' Rebel, on est très vite agréablement surpris. On se retrouve avec dans la main une pastille ronde très similaire à un AirTag, surtout si on a choisi le modèle blanc (le Smart Finder existe en cinq couleurs). Il est légèrement plus plus grand avec un diamètre de 3,7 cm contre 3,3 cm pour l'AirTag. Il est aussi à peine plus lourd avec un poids de 9,1 g, contre 8,3 pour l'AirTag (pile bouton incluse pour les deux). Mais on remarque aussi tout de suite que la balise d'Action est livrée avec son propre étui en plastique souple muni d'une attache métallique. Le Smart Finder peut donc venir s'attacher au propre porte-clés ou même tout simplement prendre sa place. Alors que dans la boîte d'un AirTag d'Apple, on ne trouve que… l'AirTag avec sa pile. L'étui porte-clés est à acheter en plus.

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Un AirTag à gauche, face au Smart Finder à droite. © CCM - Fabrice Neuman

L'étui souple rend très simple l'insertion de la balise en épousant sa forme. © CCM - Fabrice Neuman

Fresh 'n Rebel Smart Finder : une balise compatible Apple et Android

Même si le mot AirTag est quasiment devenu un nom commun, il ne faut pas oublier qu'il ne désigne normalement que les balises compatibles avec le réseau d'Apple. Or Google, n'ayant pas voulu être en reste, a également créé son propre réseau de localisation d'objets qui n'est malheureusement pas compatible avec celui d'Apple. Ce qui signifie donc que si on achète une balise Apple, elle ne fonctionnera pas avec son smartphone Android. C'est l'une des différenciations préférées des concurrents, qui proposent, depuis plusieurs années, des balises compatibles avec les deux réseaux. Mais attention, pas en même temps. On choisit au moment de l'installation. D'ailleurs, comme on le voit sur la photo ci-dessous, une fois que l'on a placé la pile dans le Smart Finder et qu'on appuie sur le bouton, il est détecté aussi bien par un iPhone, ici à gauche, que par un Android ici à droite. Il suffit ensuite de suivre la procédure d'installation, quasi identique sur les deux systèmes, pour ajouter la balise Smart Finder à sa collection.

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Fresh 'n Rebel Smart Finder : une alerte sonore trop faible

Une fois qu'elle a rejoint votre collection d'objets, ici dans l'appli Localiser de l'iPhone, le Smart Finder fonctionne comme un AirTag. On le voit sur la carte et on a accès au même panneau d'options. Mais c'est malheureusement là que l'on commence à déchanter. Une des premières fonctions d'une balise de localisation c'est d'aider à retrouver un objet que l'on sait près de soi mais qu'on ne voit pas, qu'il s'agisse d'un trousseau de clés qui se serait glissé dans les coussins du canapé ou, dans notre cas, un sac à dos posé derrière une porte et qu'on a oublié. Il suffit alors de faire sonner la balise et le tour est joué. Sauf que le haut-parleur du Smart Finder émet un bip bien trop faible, qui le rend quasiment inaudible lorsqu'il est placé à l'intérieur d'un sac, par exemple. Alors qu'un AirTag ou une balise Chipolo s'entend parfaitement.

Fresh 'n Rebel Smart Finder : une localisation aléatoire et imprécise

L'autre usage, c'est bien sûr de pouvoir retrouver un objet que l'on a oublié dans un magasin, ou un lieu public, par exemple. Pour simuler un tel épisode, nous avons laissé le Smart Finder en compagnie d'un AirTag au même endroit, à savoir le cabinet d'un vétérinaire très fréquenté.

Dès que nous nous sommes éloignés suffisamment, deux alertes, une pour le Smart Finder et l'autre pour l'AirTag, se sont affichées sur l'écran du smartphone pour signaler l'oubli. Parfait !

En revanche, cela s'est moins bien passé dans un autre cas d'usage. Lorsque l'on déclare une balise perdue, on peut activer la fonction " Me prévenir quand il sera localisé " qui repose sur le réseau des tous les appareils Apple (en l'occurrence) et notamment ceux qui passent donc à proximité. Et là, alors que nous avons reçu une alerte au bout de quelques minutes pour nous indiquer que l'AirTag avait été retrouvé, celle concernant le Smart Finder n'est jamais arrivée. Un second test dans un endroit différent a donné le même résultat. Dommage.

Pour en avoir le cœur net, nous avons configuré une deuxième balise Smart Finder avec un smartphone Android, en l'occurrence un Google un Pixel 6 Pro. Comme évoqué précédemment, la configuration s'effectue sans aucun souci. Mais après, nous avons subi les mêmes désagréments qu'avec la balise configurée sur un iPhone. Tant que l'on est à proximité de la balise, la localisation est précise – c'est bien le minimum. Ensuite, nous avons simulé la perte en dissimulant la balise dans un grand pot de fleurs décorant la place du Capitole à Toulouse. En plein après-midi, les passants sont nombreux et on peut sans risque parier que l'immense majorité d'entre-eux est équipé d'un smartphone.

Premier résultat décevant : en nous éloignant de la balise, nous n'avons pas reçu de notification d'oubli de notre porte-clés, ce qui est plutôt lié à l'absence de cette fonction pourtant bien pratique dans l'application Localiser sur notre Pixel. Dommage encore.

Ensuite, un espoir de fonctionnement… rapidement déçu : après avoir activé la fonction " Signaler comme perdu ", nous avons bien reçu une alerte assez rapidement nous indiquant que la balise avait été retrouvée. Une tape sur la notification devait donc nous montrer son emplacement sur une carte. Mais rien à faire, la balise n'a jamais été localisée à l'endroit où nous l'avions laissée. Son emplacement était bloqué à l'endroit où nous avions configuré la balise, soit à plus de 500 m de là !

Dernier test, malgré tout. En nous rapprochant du grand pot de fleurs, le smartphone s'est bien reconnecté à la balise, que nous avons fait sonner pour la retrouver puisqu'elle n'était pas visible. Mais là encore, le son trop faible du haut-parleur rend impossible la localisation de la balise à l'oreille dans le brouhaha d'un après-midi ensoleillé sur la place du Capitole.

Fresh 'n Rebel Smart Finder : pas cher, mais pas fiable

On concède volontiers qu'Apple a du mal à proposer des produits peu chers : 35 euros pour une balise de localisation, c'est beaucoup. Et la plupart des concurrents proposent des balises à des prix avoisinants. Mais on voit également qu'un prix plancher comme celui de la Fresh 'n Rebel Smart Finder demande quelques compromis qui peuvent rendre l'objet moins intéressant au final.

Et c'est le cas ici : la faiblesse de l'alerte sonore et le problème de notification nous poussent plutôt à conseiller des balises plus chères, certes, mais aussi plus fiables. Et c'est que l'on veut pour retrouver ses objets à coup sûr, non ? En l'état, ce Smart Finder ne tient pas ses promesses.

Précisons toutefois que ce Smart Finder n'est pas le seul modèle de Fresh 'n Rebel, une marque spécialisée dans les accessoires à tout petit prix, qui propose d'autres variantes sous le même nom en version 2, notamment dans un format plus carré, sans doute avec d'autres caractéristiques. Notre jugement ne vaut ainsi que pour cette balise bradée chez Action, qui n'est d'ailleurs plus mise en avant sur le site officiel de la marque.