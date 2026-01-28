Apple lance un nouvel AirTag : qu'est-ce qui change vraiment ?

Apple a discrètement dévoilé l'AirTag 2, une mise à jour très attendue de son célèbre traqueur d'objets. La nouvelle balise Bluetooth profite de plusieurs améliorations bienvenues, et son prix est inférieur à la première génération.

Apple n'a pas fait de bruit en l'annonçant discrètement via un simple communiqué publié le 26 janvier 2026. Pourtant, c'est l'un de ses produits les plus utilisés depuis 2021 qui vient de recevoir une mise à jour majeure. Après presque cinq ans sans modification, l'AirTag — ce petit accessoire rond qui se glisse dans un sac ou se fixe à un trousseau de clés pour les retrouver via l'app Localiser — évolue enfin.

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, rappelons que l'AirTag repose sur un principe simple mais puissant : grâce à son moduile électronique et au réseau Localiser, constitué de millions d'appareils Apple, ce petit galet rond peut envoyer anonymement la position de l'objet auquel il est attaché à son propriétaire. Ce système a fait ses preuves pour retrouver des bagages perdus ou des clés égarées, mais les utilisateurs réclamaient depuis longtemps des améliorations concrètes.

© Apple

AirTag 2 : une portée plus grande, un repérage plus précis et un son plus fort

Ce qui frappe d'emblée avec le nouvel AirTag – officiellement appelé AirTag 2e génération et officieusement surnommé AirTag 2 tout court –, c'est l'évolution de sa technologie interne. Apple a intégré une puce Ultra Wideband de deuxième génération, la même que celle qui équipe les derniers iPhone et montres. Cette puce augmente la portée de la localisation précise — le mode qui, via l'application Localiser, guide l'utilisateur vers son objet avec une flèche et des indications de distance. Apple indique que cette portée est désormais jusqu'à 50 % plus grande qu'auparavant, ce qui se traduit dans la vie réelle par une capacité à localiser un objet depuis beaucoup plus loin, par exemple dans un grand parking ou une gare.

Autre nouveauté notable : il est désormais possible d'utiliser la localisation précise directement depuis certaines montres Apple (Series 9 et ultérieures ou Apple Watch Ultra 2 et versions plus récentes). Cela signifie que si votre téléphone n'est pas à portée, vous pouvez vous fier uniquement à votre montre pour retrouver un AirTag.

Une critique fréquente de l'AirTag original concernait son haut-parleur trop discret. Lorsqu'on cherchait un objet enfoui sous des coussins ou dans une pièce bruyante, le son émis pouvait être difficile à percevoir. Le AirTag 2 s'attaque directement à ce problème. Son haut-parleur est environ 50 % plus puissant, et Apple lui a attribué une sonnerie plus claire et facile à distinguer. Pour beaucoup, cette amélioration détachera un vrai bénéfice concret : ne plus tourner en rond, téléphone en main, en espérant entendre un petit bip étouffé.

© Apple

L'un des défauts de la première génération était l'impossibilité de partager facilement l'accès à un AirTag avec d'autres personnes sans passer par des manipulations complexes. Avec ce nouvel AirTag, Apple étend la possibilité de partager la localisation d'un objet avec plusieurs utilisateurs via l'app Localiser. Cela peut être pratique pour des bagages partagés en voyage ou des clés de voiture utilisées par plusieurs membres d'une même famille.

Apple a aussi noué des partenariats avec une cinquantaine de compagnies aériennes pour que les AirTags puissent être reconnus plus facilement dans le cadre de bagages égarés. Ce type d'intégration était impensable auparavant et peut réellement faire gagner du temps dans des situations stressantes.

Côté prix, c'est une bonne surprise : l'AirTag 2 est vendu à un tarif légèrement inférieur à celui du modèle précédent : 35 euros l'unité ou 119 euros le pack de quatre sur le site d'Apple. C'est toujours nettement supérieur aux traqueurs premier prix qu'on trouve chez Action et sur les boutiques en ligne, mais c'est conforme au standing et à la qualité Apple.

© Apple

AirTag 2 : du mieux mais pas de révolution

Malgré ces progrès, certains aspects du traqueur n'ont pas évolué. Le design extérieur reste identique à celui des modèles précédents, ce qui garantit la compatibilité avec tous les accessoires déjà existants. La batterie, quant à elle, demeure une pile standard remplaçable d'un an d'autonomie environ; Apple n'a pas cédé aux appels pour une batterie rechargeable intégrée, une option que beaucoup attendaient.

Un autre point à noter est que la précision améliorée dépend d'un appareil compatible. Si un iPhone plus ancien sans puce Ultra Wideband ou une vieille Apple Watch est utilisé, l'utilisateur profitera seulement d'une portée améliorée basique, sans la localisation ultra-précise.

Enfin, malgré des protections de confidentialité renforcées pour empêcher une mauvaise utilisation (comme le pistage involontaire), certaines voix estiment que les mesures ne vont pas assez loin pour garantir que l'AirTag ne soit jamais exploité à d'autres fins que le suivi d'objets.

Avec l'AirTag 2, Apple répond à plusieurs critiques anciennes et consolide sa position sur le marché des traqueurs d'objets connectés. Les progrès en portée, en son et en partage sont réels, mais ils ne bouleversent pas radicalement ce que faisait déjà la première génération. Pour un utilisateur quotidien, ces modifications rendent le dispositif plus fiable et plus pratique. Pourtant, pour ceux qui attendaient une révolution, notamment en matière d'autonomie ou de design, les changements peuvent sembler modestes.

Quoi qu'il en soit, cette mise à jour marque une étape importante : Apple redonne de l'élan à un accessoire qui, jusque-là, avait peu évolué malgré son succès.