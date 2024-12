Ce petit gadget vous dira quand vous allez tomber malade, avant même les premiers symptômes !

Savoir que l'on va tomber malade, avant même de ressentir les premiers symptômes ? C'est désormais possible avec ce petit accessoire connecté qui surveille votre santé en permanence.

L'hiver arrive avec son cortège de maux habituels. Rhume, grippe, bronchite et autre pharyngite restent des invités dont on se passerait volontiers pour les fêtes de fin d'année mais qui persistent à forcer la porte de notre organisme. Et bien souvent, on ne se rend compte de leur présence qu'à l'apparition des premiers symptômes (fièvre, toux, etc.). Et si les objets connectés actuels tels que les montres ou les bracelets ne peuvent pour le moment pas faire grand-chose pour prévenir de l'imminence d'une maladie, le fabricant de bagues intelligentes Oura a semble-t-il trouvé une solution.

Apple, Google, Huawei, Samsung, Xiaomi, etc. tous misent sur le bien-être et la santé pour vanter les mérites de leurs montres et bracelets connectés. Ces appareils, bardés de capteurs, collectent les données biométriques tout en vous incitant à bouger régulièrement et faire du sport. Depuis quelques années, un autre accessoire tente de faire une percée dans l'univers de la santé : la bague connectée. Moins intrusive qu'une montre ou un bracelet pour ceux qui ne supportent pas de conserver un tel objet au poignet durant la nuit, plus discrète aussi, la bague connectée se dote elle aussi de nombreux capteurs. Elle surveille l'état de santé général et l'appli qui l'accompagne fournit quantité de conseils pour améliorer sa condition physique.

L'un des précurseurs dans ce domaine, le Finlandais Oura, vient de faire un pas de plus dans la prévention. Après avoir effectué de nombreuses études durant la pandémie de Covid-19 auprès des porteurs de ses bagues, la firme a mis au point un système baptisé Symptom Radar. La bague collecte de nombreuses données : fréquence respiratoire, rythme cardiaque au repos, température cutanée, etc. Une quarantaine de mesures relevées au fil du temps sont ainsi passées à la moulinette des algorithmes et associées à d'autres informations sur l'utilisateur telles que l'âge et le sexe.

© Oura

Les données collectées et analysées permettent d'établir un profil et de détecter des variations anormales dans le temps. Le principal objectif consiste à alerter l'utilisateur sur une baisse de son état de santé avant même qu'il ne s'en rende compte lui-même. L'application Oura sur smartphone rendra ainsi compte de l'imminence d'une maladie avec trois indicateurs : Pas de signe (tout va bien), Signes mineurs (quelques variations ont été constatées) et Signes majeurs (là il n'y a plus de doute, vous couvez quelque chose).

© Oura

Oura prévient toutefois que ses bagues ne sont pas des dispositifs médicaux et que la consultation d'un médecin avant de commencer un traitement ou d'en arrêter un est vivement recommandée. Par ailleurs, la firme indique que les données recueillies chez les femmes enceintes manquent de fiabilité.

La fonction Symptom Radar sera déployée à partir du 9 décembre 2024 sur les modèles de bague Oura Ring Gen 3 (à partir de 279 euros) et Oura Ring 4 (à partir de 399 euros). Rappelons que ces bagues sont vendues avec un abonnement à 5,99 euros par mois qui permet d'obtenir un suivi sur la durée des données collectées et indispensable à l'activation de la fonction Symptom Radar.

Si Oura fait figure de pionnier dans ce type de fonction d'alerte, il faut souhaiter que d'autres constructeurs de bagues connectées s'engagent dans cette voie en développant également des systèmes de de surveillance médicale allant plus loin que que le traditionnel suivi de bien-être. Ce pourrait un formidable argument pour convaincre le public d'adopter ces petits gadgets assez coûteux.