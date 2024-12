Voici comment détecter un faux site marchand quand vous achetez sur Internet

Les faux sites marchands se multiplient à l'approche des fêtes; Et il sont de plus en plus difficiles à repérer. Avant d'effectuer un achat sur Internet, utilisez ces services gratuits pour vérifier la fiabilité d'une boutique en ligne.

À l'approche des fêtes de fin d'année, vous êtes certainement à la recherche de cadeaux originaux pour les personnes que vous aimez (ou pour vos beaux-parents). Et si en amour on ne compte pas, il est tout de même agréable de pouvoir faire ces achats sans se ruiner. Ça tombe bien, le Web regorge de sites marchands qui proposent des offres toutes plus imbattables les unes que les autres.

Vêtements, cosmétiques, smartphones, ordinateurs ou encore jouets, peut importe ce qui vous cherchez, les publicités en ligne fleurissent en hiver. Les réseaux sociaux populaires, comme TikTok, Instagram, Facebook ou encore Twitter/X, sont d'ailleurs devenues des vitrines privilégiées pour les sites marchands, qui y font une promotion intense pendant les fêtes de fin d'année.

Mais tous les commerçants en ligne ne se valent pas, et certains sites dissimulent en réalité des arnaques : contrefaçons, produits de piètre qualité, fausses promotions ou simplement vol de coordonnées bancaires. Si les sites frauduleux pouvaient se repérer d'un coup d'œil à une époque, ils sont aujourd'hui plus difficiles à identifier, car ils soignent de mieux en mieux leur apparence, avec une belle mise en page, de jolies photos d'article, des commentaires de clients, des mentions légales et même des conditions générales de vente.

Comment faire la différence entre un site marchant honnête et une escroquerie en bonne et due forme ? Si les grandes plateformes comme Amazon, Cdiscount ou Rakuten sont dignes de confiance de par leur notoriété, comment repérer les arnaques parmi la multitude de sites moins connus ? Certains signes plus ou moins subtils peuvent indiquer un danger potentiel, mais ils ne sont pas toujours faciles à repérer pour le commun des mortels. Heureusement, des services en ligne gratuits sont là pour vous aider à les détecter.

En se basant sur des avis vérifiés de clients, Trustpilot constitue déjà un premier moyen de se faire une opinion sur un site. Mais vous pouvez aller encore plus loin avec Google Safe Browsing ou ScamDoc, que nous vous présentions dans cet article, ou encore ScamAdviser, des outils bien connus qui fonctionnent tous sur le même principe. Pour les utiliser, il suffit de copier l'adresse d'un site dans leur barre de recherche. Ces outils analysent ensuite différents aspects du site en question, et fournissent alors un rapport synthétique facile à comprendre, sous la forme d'un indice de fiabilité global, assorti de quelques explications et mises en garde.

Par exemple, un internaute s'interrogeait sur la fiabilité du site mooncolor.store sur le forum de Comment Ça Marche. En soumettant l'adresse du site à ScamAdviser, le résultat s'avère peu engageant : le site n'a été créé que très récemment, il a peu de visiteurs, son propriétaire dissimule son identité et le site n'est doté que d'un système de commentaires contrôlés. Autant de signes qui doivent inspirer la méfiance, ou à minima la plus grande prudence avant de procéder à achat en ligne.

Les scores et les analyses fournis par ce type de service en ligne ne sont évidemment pas des certificats officiels de fiabilité, mais ils peuvent constituer une aide précieuse lors de vos achats sur Internet. Vous avez ainsi tout à gagner à les garder dans les favoris ou les marque-pages de votre navigateur Internet, afin de les consulter lorsque vous envisagez de passer commande pour la première fois sur un nouveau site. Ça ne vous prendra que quelques minutes et vous évitera peut-être de tomber dans une arnaque !