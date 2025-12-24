Voilà pourquoi vous recevrez beaucoup plus d'appels masqués à partir de janvier

À partir de janvier 2026, vous verrez plus souvent des numéros masqués s'afficher sur votre téléphone. Mais c'est pour votre bien : il s'agit d'une nouvelle mesure de sécurité pour lutter contre les arnaques téléphoniques.

Vous avez certainement déjà connu cette situation très courante. Votre téléphone sonne en affichant un numéro commençant par 06 ou 07, qui ne figure pas dans vos contacts. Par réflexe ou par curiosité, vous décrochez. À l'autre bout du fil, votre interlocuteur vous entreprend aussitôt pour tenter de vous vendre un service ou un produit, en vous laissant parfois à peine le temps de parler. C'est du classique démarchage téléphonique, plus ou moins agressif, toujours insupportable.

Mais, parfois, le numéro qui s'affiche correspond à celui d'un organisme officiel, comme une banque ou une administration. Et l'interlocuteur vous presse pour réaliser dans l'urgence une transaction ou, pire encore, vous demande des codes confidentiels. Là, il s'agit d'une tentative d'escroquerie destinée à vous soutirer de l'argent.

Ces deux démarches reposent sur ce que l'on appelle le spoofing – le détournement de numéro en français. Derrière ce mot technique se cache une manipulation devenue courante. Grâce à des logiciels de téléphonie facilement accessibles, certains démarcheurs et de nombreux escrocs peuvent choisir le numéro qui s'affichera sur l'écran de la personne appelée. Le véritable numéro reste caché, tandis qu'un autre, parfois réel, parfois totalement inventé, est présenté à la place. Cette technique permet de donner l'illusion d'un appel local, crédible, ou provenant d'une entité de confiance. Elle explique pourquoi tant d'arnaques commencent aujourd'hui par un numéro qui semble parfaitement banal.

© fizkes - 123RF

Face à l'ampleur du phénomène, les autorités françaises ont décidé de durcir les règles. L'Arcep, le régulateur des télécoms, reçoit chaque année des milliers de signalements liés à l'usurpation de numéros. Selon elle, le spoofing est devenu l'un des principaux outils utilisés pour contourner les dispositifs anti-démarchage et tromper les particuliers. Jusqu'ici, les opérateurs n'étaient pas toujours en mesure de vérifier si le numéro affiché correspondait réellement à l'appelant.

À partir de janvier 2026, la situation va changer. Les opérateurs devront s'assurer que tout appel affichant un numéro français, en particulier un numéro mobile, est bien authentifié. Si cette vérification échoue, le numéro ne pourra plus être présenté normalement. L'appel sera alors bloqué ou affiché comme "numéro masqué". Cette règle vise surtout les appels provenant de l'étranger qui utilisent abusivement des numéros français pour paraître légitimes.

Cette mesure aura un effet visible pour les usagers. Des appels qui affichaient auparavant un numéro classique apparaîtront désormais sans identification. Il ne s'agira pas forcément de tentatives frauduleuses : certains systèmes téléphoniques anciens, ou des appels professionnels mal configurés, pourraient être concernés. Les autorités reconnaissent ce désagrément, mais estiment qu'il s'agit d'un moindre mal face aux dégâts causés par les escroqueries.

Pour les particuliers, le bon réflexe reste le même. Un appel masqué ou inattendu doit inciter à la prudence, surtout s'il s'accompagne d'un sentiment d'urgence. Aucune banque ni administration ne demande d'informations sensibles par téléphone. En renforçant les contrôles techniques, cette réforme ne fera pas disparaître les appels indésirables, mais elle devrait rendre le mensonge plus difficile à dissimuler derrière un simple numéro.