Cette fonction invisible de Windows ralentit votre PC – Voici comment la désactiver

Des experts ont remarqué que la dernière mise à jour de Windows 11 ralentit les PC. En cause, deux fonctions "invisibles" du système qui travaillent en arrière-plan, dont une peut ̂être désactivée sans aucun risque.

Depuis quelques semaines, de nombreux utilisateurs de Windows 11 ont le même sentiment : leur ordinateur met plus de temps à réagir, les applications s'ouvrent lentement et les ventilateurs se déclenchent plus souvent. Le problème n'est pas lié à l'âge du PC. La cause se cache plutôt dans la dernière mise à jour du système, la KB5072033, déployée depuis le 9 décembre, qui a modifié le comportement de certains services internes, ces processus "invisibles" qui tournent an arrière-plan.

Microsoft a en effet renforcé plusieurs mécanismes censés améliorer la stabilité et la mise à jour des applications. Sur le papier, l'idée est bonne. Mais en pratique, ces changements peuvent provoquer une hausse soudaine de la consommation de mémoire vive et ralentir très sensiblement le PC, surtout s'il a peu de RAM. Résultat : Windows 11 donne l'impression de "ramer", même pour des tâches simples comme naviguer sur le Web ou ouvrir un dossier.

Le premier service pointé du doigt s'appelle Appxsvc. Derrière ce nom cryptique se cache un élément essentiel du système. Il gère l'installation, la mise à jour et le bon fonctionnement des applications issues du Microsoft Store, mais aussi de plusieurs composants internes de Windows. Depuis la dernière mise à jour, Appxsvc est activé automatiquement et peut consommer plus de ressources qu'auparavant, notamment juste après le démarrage du PC.

Pour retrouver de la fluidité, certains utilisateurs sont tentés de désactiver ce service. C'est une mauvaise idée. Couper Appxsvc peut entraîner des bugs, des applications qui refusent de se lancer, voire des problèmes lors des mises à jour de Windows. Même s'il semble gourmand, ce service joue un rôle central et il vaut mieux le laisser actif. Dans la plupart des cas, son utilisation de la mémoire diminue d'elle-même après quelques minutes.

La situation est différente pour un autre service, encore plus discret : la distribution optimisée de Windows Update. Pour accélérer les téléchargements, ce système permet à un PC de télécharger certaines mises à jour en mode "peer-to-peer", depuis d'autres ordinateurs connectés au même réseau local ou à Internet, et pas uniquement depuis les serveurs de Microsoft. Mais depuis la dernière mise à jour de Windows, ce mécanisme une fâcheuse tendance à consommer trop de mémoire vive, sans la libérer, ralentissant de fait l'ensemble du système.

La bonne nouvelle, c'est que contrairement à Appxsvc, la distribution optimisée peut être désactivée sans risque pour le bon fonctionnement de Windows. Pour cela, il suffit d'ouvrir les paramètres de Windows, d'aller dans Windows Update, puis dans la section Options avancées. Il faut ensuite ouvrir la rubrique Optimisation de la distribution et cliquer sur l'interrupteur de l'option Permettre les téléchargements à partir d'autres appareils pour désactiver cette fonction de redistribution.

En coupant le partage avec d'autres PC, les mises à jour de Windows continueront d'arriver normalement, mais uniquement depuis les serveurs de Microsoft, ce qui évitera les problèmes de mémoire signalés. Comme quoi, il suffit parfois de quelques clics pour régler des problèmes insidieux.