C'est l'erreur fatale à ne surtout pas faire si votre téléphone s'éteint tout seul dans le froid

En hiver, il n'est pas rare de voir son smartphone s'éteindre brusquement à cause du froid alors qu'il affichait encore de la batterie. Et c'est souvent par réflexe qu'on commet alors une erreur qui peut lui être fatale…

Les appareils électroniques détestent les températures extrêmes. En particulier les batteries lithium-ion qui équipent nos smartphones. Lorsque le thermomètre chute sous zéro, la réaction chimique interne qui produit l'énergie ralentit considérablement. La tension baisse brutalement et le téléphone, croyant la batterie vide ou instable, active sa sécurité et coupe l'alimentation en l'éteignant automatiquement. Frustrant, surtout si l'on en a besoin. Mais c'est un mécanisme de protection normal et temporaire.

Face à cet écran noir, on a souvent une réaction instinctive. On se précipite à l'intérieur de la maison ou de la voiture, on se réchauffe les mains et on cherche immédiatement son câble de chargement pour rallumer son précieux compagnon. On pense bien faire, persuadé que l'appareil a simplement besoin d'une injection d'énergie pour repartir. C'est précisément à cet instant, guidé par l'impatience, que l'on risque de détruire son matériel de manière irréversible.

Le problème qui se pose n'est pas d'ordre électrique, mais physique. En passant brutalement d'un air extérieur glacial à l'atmosphère chauffée et souvent plus humide de l'intérieur, le smartphone subit un choc thermique violent. Le phénomène est exactement le même que celui qui touche les porteurs de lunettes : de la buée se forme instantanément. Sauf que dans le cas du téléphone, cette condensation ne se dépose pas seulement sur l'écran, mais aussi à l'intérieur du châssis, directement sur la carte mère et les connecteurs sensibles.

À ce stade précis, les composants internes sont recouverts de microscopiques gouttelettes d'eau. Si vous branchez le câble d'alimentation alors que cette humidité est présente, vous injectez du courant électrique dans un circuit mouillé. Les conséquences peuvent être désastreuses : cela peut provoquer un court-circuit immédiat qui grillera des composants vitaux, ou lancer un processus d'oxydation silencieux (la rouille) qui rongera les circuits et tuera le téléphone à petit feu dans les semaines suivantes, bien après l'incident.

Pour éviter la catastrophe, la seule stratégie valable est la patience. Lorsque vous rentrez du froid avec un appareil éteint, ne le branchez surtout pas. Posez-le sur une table, loin d'une source de chaleur directe comme un radiateur ou une cheminée (qui ne ferait qu'aggraver le choc thermique), et attendez. Il faut laisser le temps à l'appareil de remonter progressivement à température ambiante et à l'éventuelle condensation de s'évaporer naturellement.

Comptez environ trente minutes à une heure de repos. Une fois que le corps du téléphone n'est plus froid au toucher, le danger est écarté. Vous pouvez alors brancher le chargeur en toute sécurité. L'appareil se rallumera généralement avec le niveau de batterie qu'il avait avant la coupure, comme si de rien n'était, sauvé du désastre par votre simple patience.