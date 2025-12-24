Ce logiciel gratuit, léger et simple d'emploi optimise Windows en quelques clics

Il n'est pas toujours facile de trouver les bons réglages dans Windows pour adapter le système à vos goûts et vous besoins. Ce logiciel gratuit et léger devrait grandement vous simplifier la tâche.

Comme tous les systèmes d'exploitation, Windows est livré avec un ensemble de réglages censé correspondre aux besoins de la plupart des utilisateurs. Mais ces paramètres par défaut ne sont pas toujours les plus adaptés aux besoins spécifiques de chacun et il est souvent nécessaire de passer du temps à les ajuster pour trouver la configuration qui nous convient. Le système d'exploitation de Microsoft permet bien sûr de modifier de nombreux éléments de son interface et de son fonctionnement, mais les options sont souvent éparpillées entre différents menus et certains ajustements nécessitent même de toucher à des paramètres profonds du système, comme le registre.

De très nombreux outils existent pour faciliter la configuration, l'optimisation et la personnalisation de Windows, comme Glary Utilities, Winaero Tweaker ou WinClean, chacun proposant une approche et une palette de fonctions spécifique. Parmi cette offre pléthorique, un logiciel se montre particulièrement complet et facile à utiliser, tant par les novices que les vétérans de Windows.

Développé par Paras Sidhu pour le compte de The Windows Club, un site communautaire spécialisé et très impliqué dans les sujets autour du système de Microsoft, le logiciel Ultimate Windows Tweaker 5.1 (UWT) regroupe plus de 200 options, paramètres et ajustements divers pour Windows 10 et 11.

Particulièrement léger avec un poids de seulement 219 Ko, UWT est un logiciel portable qui ne nécessite pas d'installation et peut donc être lancé directement à partir d'un support amovible comme une simple clé USB. Bien qu'il soit uniquement et entièrement en anglais, son interface minimaliste et épurée lui permet d'être facile à prendre en main : tous les réglages disponibles sont regroupés au sein d'onglets thématiques, comme Personnalisation, Performance ou Sécurité et Confidentialité, et les ajustements s'effectuent via de simples cases à cocher ou des curseurs à déplacer sur des glissières. Par exemple, il possible de modifier très facilement la taille des icônes de la barre des tâches ainsi que leur espacement.

Beaucoup d'autres ajustements et optimisations sont disponibles, comme modifier le comportement par défaut du glisser-déposer dans l'Explorateur de fichiers, désactiver de nombreux services d'arrière-plan inutiles pour accélérer son ordinateur ou encore personnaliser le menu contextuel en y ajoutant des éléments et des actions supplémentaires. Et comme le logiciel est bien fait, il vous incite fortement à créer régulièrement des points de restauration du système, grâce à un bouton présent en bas à gauche de toutes les pages de l'application, afin de pouvoir revenir facilement en arrière en cas de modification qui entraînerait des effets inattendus et indésirables.