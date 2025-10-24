Test iPhone 17 Pro Max : gros muscles et belle gueule, mais sans révolution

Le plus grand, le plus gros, le plus lourd et aussi le plus cher des iPhone fait peau neuve. Si Apple a revu sa copie pour le look de l'iPhone 17 Pro Max, ce smartphone premium suit sagement la route tracée par ses prédécesseurs.

S'il s'est un peu fait voler la vedette par le nouvel arrivant, l'iPhone Air – qui pourrait bien terminer sa carrière beaucoup plus tôt que prévu, à croire ses ventes très décevantes… –, l'iPhone 17 Pro Max n'a pas manqué non plus de susciter de la curiosité et quelques appréhensions depuis qu'il a déboulé dans les rayons, quelques jours après sa présentation officielle, début septembre.

Il faut dire que pour la nouvelle édition de son smartphone très haut de gamme, Apple n'y est pas allé de main morte ! Un nouveau look à l'aspect encore plus massif teinté d'un coloris flashy inédit sur la gamme Pro, il n'en fallait pas plus pour épater la galerie. Il faut le reconnaître, Apple a réussi un joli coup de com en revoyant presque de fond en comble le design de ce modèle qui commençait un peu à lasser.

Un vrai symbole de renouveau destiné aussi à faire oublier le manque d'innovation de la version précédente. Poudre aux yeux ou véritable évolution ? L'iPhone Pro Max n'a d'autre choix que d'incarner tout le savoir-faire de la marque. Ses avancées techniques se retrouveront dans les iPhone "classiques" de demain.

Nous avons passé un mois en sa compagnie pour voir si son ramage est tout aussi flamboyant que son plumage.

Apple iPhone 17 Pro Max l'avis de CCM Nouveau design coloré

Qualité de fabrication

Dalle Oled au top

Excellentes performances

Zoom optique efficace de jour Autonomie perfectible

Lourd et encombrant

IA en retard

Recharge lente

Prix très élevé

iPhone 17 Pro Max : un design encore plus massif et plus voyant

Une chose est sûre : le nouvel iPhone 17 Pro Max ne passe pas inaperçu. Il mise presque tout sur son physique. C'est probablement le but recherché par Apple. Voilà quelques années déjà que les modèles les plus onéreux de la gamme se ressemblent génération après génération. Difficile pour les plus m'as-tu-vu fans de la marque à la pomme d'exhiber l'appareil pour que l'on sache au premier coup d'œil qu'il s'agit bien du tout dernier. Avec le 17 Pro Max, le doute n'est plus de mise. Bien joué Apple.

À gauche l'iPhone 15 Pro Max, à droite, l'exentrique 17 Pro Max © CCM

Ce qui saute inévitablement aux yeux, c'est le coloris, en particulier cet " Orange Cosmique " (c'est son nom) très clinquant. Jamais un appareil de la gamme Pro n'avait fait montre d'une telle audace. Bien sûr, ceux qui recherchent la sobriété pourront se rabattre sur un plus traditionnel coloris Argent ou encore Bleu intense moins tape-à-l'œil. À noter que nous avons trimballé cet iPhone partout avec nous durant un bon mois – pas toujours dans de très bonnes conditions - sans forcément le protéger d'une coque. Nous n'avons pas remarqué d'usure prématurée de l'aluminium anodisé ni de décoloration. Néanmoins, l'utilisation d'une coque de protection reste vivement conseillée si l'on souhaite le préserver des petits aléas du quotidien.

L'aspect de l'iPhone Pro Max (et de son petit frère Pro tout court au passage) a donc changé. Exit le bloc photo carré avec ses trois capteurs posés sur une plaque de verre. Apple recourt désormais à ce qu'elle appelle un " plateau photo " qui occupe presque toute la largeur de l'appareil. Technique employée chez Google sur ses Pixel avec un design toutefois sensiblement différent. Outre l'avantage esthétique discutable selon les goûts de chacun, ce plateau offre une prise en main confortable. Que l'on soit droitier ou gaucher, l'index vient se caler naturellement dessous pour maintenir l'iPhone.

Et il vaut mieux le tenir fermement. Car la chirurgie esthétique opérée par Apple a aussi impacté son gabarit déjà imposant. L'iPhone 17 Pro Max prend 0,4 mm en hauteur comme en largeur et devient aussi plus épais de 0,5 mm par rapport au modèle précédent. Le poids est également revu à la hausse avec 231 g désormais. Un beau bébé qui ne passe pas non plus inaperçu en main comme dans les poches de veste ou de jeans.

Enfin, après avoir vanté les mérites du titane pour les deux générations précédentes (meilleure solidité, métal plus noble), Apple change son fusil d'épaule : finalement, l'aluminium, ce n'est pas si mal. Ce métal se montre assez résistant, léger et surtout, il favorise la dissipation de chaleur. Bien mieux que le titane qui avait valu aux iPhone 15 Pro Max et 16 Pro Max des pics élevés de température en usage intensif. Pour éviter le phénomène sur le 17 Pro Max, c'est ceinture et bretelles. Aluminium à l'extérieur et, une première sur les iPhone, une chambre à vapeur sous le capot. Une technique très en vogue sur les smartphones Android haut de gamme qui permet de mieux refroidir le processeur et de répartir la chaleur sur le châssis.

La cadre d'aluminium constitué d'une seule pièce (unibody) laisse aussi affleurer une curiosité au dos de l'appareil. Un grand rectangle reste recouvert d'une plaque de verre Ceramic Shield. Elle est indispensable pour que l'iPhone puisse se recharger sans fil à l'aide d'un chargeur MagSafe ou Qi2. Il en résulte un ton bicolor et deux textures différentes.

Terminons le tour du propriétaire par ce qui ne change pas : les boutons. Sur la tranche gauche, le bouton Action (paramétrable) côtoie toujours les touches de volume et le tiroir de carte SIM. Sur le côté gauche, le bouton de mise sous tension et la touche semi-tactile Contrôle de la caméra sont fidèles au poste. Cette dernière reste toujours aussi sensible et il n'est pas rare d'appuyer dessus par mégarde lorsque l'on saisit l'appareil. iOS 26 permet toutefois de la désactiver au besoin.

Enfin, ce gros iPhone Pro conserve son indice d'étanchéité IP68 pour résister à une immersion dans l'eau par 6 mètres de fond pendant 30 minutes comme l'iPhone 17 classique. Son écran est quant à lui protégé par un verre Ceramic Shield 2 qui, selon la marque, serait trois fois plus résistant aux rayures que celui utilisé sur l'iPhone 16 Pro Max de l'an dernier.

iPhone 17 Pro Max : un écran exemplaire

Apple maîtrise particulièrement bien l'affichage de ses iPhone depuis plusieurs années. Nous avons salué la montée en gamme (enfin) pour l'iPhone 17 classique et le passage au 120 Hz. Sur les modèles Pro, la technologie, baptisée ProMotion chez Apple, est déjà en place depuis les iPhone 13. Elle est bien sûr reconduite ici avec une dalle Oled de toute beauté. Les 6,9 pouces de diagonale offrent une définition de 1320 x 2868 pixels pour une résolution de 460 ppp. Classique, mais c'est surtout la luminosité qui séduit. Selon la marque, elle grimpe à 3000 nits en pic. De notre côté, avec notre sonde, nous l'avons mesurée à 2896 nits. Une belle performance qui place l'iPhone 17 Pro Max dans le haut du panier sur ce terrain. Elle autorise ainsi une lisibilité confortable en toute situation.

Quant au traitement anti-reflet, il se montre assez efficace mais moins que sur les Galaxy S24 Ultra et S25 Ultra de Samsung qui continuent d'exceller dans cet exercice.

Performances : une puce A19 Pro surpuissante

Fiche technique

Taille écran 6,9 pouces Définition écran 2868 x 1320 pixels Technologie écran Oled 1-120 Hz Luminosité (Pic) 3000 nits SoC Apple Silicon A19 Pro Mémoire vive 12 Go Stockage 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To Capteurs photos (dos) 48 + 48 + 48 Mpx Capteur photo (selfie) 18 Mpx WiFi / Bluetooth 7/6 5G Oui Batterie / Charge fil/ss-fil 4823 mAh / 40W /30W-25 W OS iOS 26 Dimensions 163,4 x 78 x 8,8 mm Poids 233 g

À nouvel iPhone, nouvelle puce. Pour le 17 Pro Max, c'est l'Apple Silicon A19 Pro qui se charge du boulot. Ce SoC embarque 6 cœurs CPU (2 cœurs performance et 4 cœurs haute efficacité énergétique), 6 cœurs GPU avec accélérateur neuronaux (soit un cœur GPU de plus que sur l'iPhone 17 classique) et enfin 16 cœurs NPU pour les calculs IA. Depuis l'arrivée des puces Apple Silicon, les iPhone ont toujours briller dans l'exercice. L'iPhone 17 Pro Max ne fait pas exception à la règle. Les scores obtenus avec nos différents benchmarks habituels traduisent d'excellentes performances avec plus de 2,6 millions de points sur Antutu, 44269 points sur Geekbench (Compute), on peut dire que ça dépote. L'A19 Pro dépasse les performances des Snapdragon 8 Elite de Qualcomm présents dans les smartphones Android haut de gamme. À voir si la prochaine génération de puce du fondeur (Snapdragon 8 Elite Gen 5) attendu pour la fin de l'année relancera la compétition.

En jeu, l'iPhone 17 Pro Max se défend également (et sans grande surprise) aussi très bien. Il offre une excellente stabilité et surtout une bonne maîtrise de la chauffe. Le duo aluminium-chambre à vapeur fait parfaitement son office. Nous n'avons pas dépassé les 44°C au dos après 20 minutes de test 3D intensif.

Au quotidien, l'iPhone 17 Pro Max montre une excellente fluidité, sans ralentissement, avec ou sans les effets graphiques de la nouvelle interface Liquid Glass d'iOS 26. Les applis défilent à grande vitesse, les longues séances de photo qui sollicitent fortement le processeur et la batterie ne souffrent d'aucune latence. C'est un vrai plaisir à utiliser.

Côté connectique, l'iPhone 17 Pro Max se met aussi au goût du jour. Outre le Wi-Fi 7 déjà présent sur le 16 Pro Max et qui ne progresse pas, la nouvelle puce N1 chargée de gérer les connexions sans fil se pare également du Bluetooth 6. Pour autant, Apple fait encore l'impasse sur l'implémentation du Bluetooth LE audio et du protocole Auracast. Dommage. Enfin, rappelons que contrairement à l'iPhone 17 classique et sa connexion USB 2.0, les modèles Pro bénéficient d'un port USB 3.2 Gen 2 qui offre un débit théorique de 10 Gb/s pour le transfert de fichiers.

iPhone 17 Pro Max : photo et vidéo en progrès mais sans IA

Apple ne fait pas dans la fantaisie pour la monture photo dorsale de cet iPhone 17 Pro Max. Cette année les trois modules adoptent tous un capteur de 48 Mpx. On dispose ainsi d'un grand-angle (f/1,78), un ultra grand-angle (f/2,2) et enfin un téléobjectif 4x (f/2,8). C'est lui qui profite d'une mise à jour par rapport à l'iPhone 16 Pro Max avec un capteur plus grand de 56 % et une définition quatre fois supérieure. Enfin, comme sur l'iPhone 17 classique, le 17 Pro Max se dote lui aussi d'une caméra selfie revisitée avec son capteur carré et ses outils logiciels bien pensés.

Dans de bonnes conditions de lumière, le grand-angle donne des résultats très satisfaisants. Le piqué répond présent et l'on apprécie la richesse des détails. Les algorithmes de traitement de l'image d'Apple travaillent discrètement pour rehausser les couleurs en préservant des tons naturels. La luminosité est bien dosée tout comme le HDR qui n'en fait pas trop. On obtient des clichés très propres et très naturels.

L'ultra grand-angle réussi également à produire des clichés très propres. Malgré un capteur plus petit, les détails demeurent bien présents dans la scène. Les déformations sur les bords de l'image sont infimes et la netteté préservée. Les couleurs ne subissent pas non plus de perte d'intensité.

L'iPhone 17 Pro Max se dote d'un téléobjectif optique périscopique offrant un grossissement 4x. Ce n'est pas le plus puissant du moment mais avec la technique du recadrage dans le capteur désormais de 48 Mpx, Apple promet un grossissement sans perte jusqu'à 8x. C'est le fameux zoom " qualité optique ". À l'usage, la méthode fonctionne. Avec les trois paliers proposés par défaut sur l'interface (2x, 4x et 8x), on obtient des clichés très propres sans perte de détails. Les algorithmes une fois de plus à l'œuvre travaillent très efficacement pour conserver les bonnes couleurs et le piqué.

Zoom 2x © CCM

Zoom 4x © CCM

Zoom 8x © CCM

Cependant, passés les 8x (l'iPhone 17 Pro Max propose un zoom numérique jusqu'à 40x) les choses se gâtent. Les images deviennent assez rapidement brouillonnes, les détails disparaissent et le flou s'invitent. On est loin, très loin de ce que peut produire la concurrence, notamment les Pixel 10 Pro de Google qui, avec une touche d'IA plus ou moins prononcée, délivrent des clichés encore très corrects passés les 30x. Apple a encore de sérieux progrès à faire de ce côté.

Zoom 40x © CCM

Zoom 40x © CCM

Lorsque la lumière décline, le grand-angle maintient un bon niveau. On note une légère perte de détails mais les couleurs restent assez naturelles. L'appareil ne force pas pour produire une lumière qui n'existe pas. Le bruit numérique reste contenu.

On ne peut pas en dire autant de l'ultra grand-angle. Avec son capteur plus étroit, il est à la peine pour restituer les détails de la scène. Un défaut assez courant sur les smartphones même les plus haut de gamme. On note aussi un petit effet de vignettage sur les bords de l'image qui s'obscurcissent.

Reste le téléobjectif qui continue de bien travailler jusqu'en 4x. Le recadrage dans le capteur opéré en 8x est un peu moins convaincant mais peut faire l'affaire pour une publication sur les réseaux sociaux. Au-delà, c'est inexploitable.

Zoom 2x © CCM

Zoom 4x © CCM

Zoom 8x © CCM

Pour les portraits, l'iPhone demeure toujours aussi affuté. Le bokeh est appliqué en douceur, le détourage opéré avec brio sauf à de rares occasions (comme avec les poils fins du chat sur la nuque ci-dessous par exemple). Ce mode autorise un zoom jusqu'à 4x très efficace pour se rapprocher du sujet.

Du côté de la caméra selfie, l'iPhone 17 Pro Max propose des prestations identiques à celles de l'iPhone 17 classique. Il est équipé du même module et des mêmes fonctions logicielles. À savoir, le Center Stage pour maintenir le sujet principal au centre de l'image pendant une conversation vidéo et la double capture vidéo. Celle-ci permet de saisir des images avec la monture photo dorsale de l'iPhone tout en incrustant dans un coin de l'image la vidéo saisie avec la caméra selfie. Une fonction qui, si elle n'est pas originale, reste assez utile pour tous les vlogueurs et youtubeurs.

Et puisque l'on parle de vidéo, ce domaine reste un exercice ou l'iPhone excelle. Ce smartphone demeure une référence pour tous les pros qui trouvent en l'iPhone un appareil très performant et bien moins cher qu'une caméra haut de gamme. La stabilisation est toujours aussi spectaculaire. Apple a ajouté quelques nouveautés dédiées aux professionnels comme la possibilité de filmer en ProRes Raw avec une appli spécialisée comme Final Cut Camera. L'enregistrement en Open Gate est aussi de la partie. Il permet de garder l'intégralité des données saisies par le capteur 4:3, c'est à dire non seulement celles du cadre 16:9 mais aussi tout ce qui se trouve autour afin de pouvoir opérer des recadrage par la suite si nécessaire. Enfin, l'appareil se montre compatible Genlock. Il peut maintenant gérer les dispositifs multicaméra réunissant autant d'iPhone que nécessaires pour créer des scènes Bullet time reprenant l'effet bien connu du film de Matrix.

iPhone 17 Pro Max : autonomie et recharge toujours perfectibles

Apple a augmenté la capacité de la batterie de son plus gros iPhone. Elle offre ici une capacité de 4823 mAh contre 4685 mAh auparavant. On est encore assez loin de la "norme" des 5000 mAh que l'on rencontre très fréquemment dans le monde Android – certains modèles atteignant même les 6000 mAh – mais on avance. On note au passage que la version américaine de l'appareil, démunie de tiroir pour carte SIM, embarque une batterie de 5088 mAh.

Comme il est impossible de faire tourner PC Mark, notre benchmark de référence pour l'autonomie, sur les iPhone, nous avons soumis l'iPhone 17 Pro Max à l'épreuve de la lecture vidéo 4K en streaming. Pour cet exercice, il a tenu 23 heures 20. C'est une assez bonne prestation même si elle n'égale pas les ténors du monde Android. Néanmoins, la puce A19 Pro et iOS 26 semblent fait pour s'entendre et ne pas trop pomper d'énergie. Avec un usage plus classique mêlant de la navigation GPS, du Web, du streaming audio et vidéo, l'utilisation des réseaux sociaux, un peu de jeu et quelques séances photo, notre iPhone 17 Pro Max a tenu une grosse journée et demie. C'est dans la moyenne des smartphones haut de gamme actuels.

Côté recharge en revanche, c'est moins réjouissant. Il gère dorénavant la charge filaire à 40 W et sans fil à 30 W avec un chargeur MagSafe et 25 W avec un chargeur Qi2. Nous l'avons branché à notre chargeur Anker de 45 W et récupéré 48 % de batterie au bout de 20 minutes. Mais passés les 50 %, ça devient très long. Il nous aura finalement fallu patienter 95 minutes pour atteindre les 100 % de charge. En 2025, c'est un peu long, surtout pour un produit très haut de gamme, quand on sait que des smartphones bien moins chers, avec de plus grosses batteries, se contentent de 45 minutes…

iPhone 17 Pro Max : un très bon smartphone pour les fans d'Apple

iPhone 17 Pro Max 12-256 Go

Un coup de frais bien venu. C'est ce qui vient à l'esprit après ces quelques semaines passées en compagnie de l'iPhone 17 Pro Max. Apple a réussi à retravailler son look tout en conservant l'identité de son appareil. Pari osé mais réussi. Dommage toutefois que la marque marche à contresens de la tendance actuelle qui vise à limiter au maximum l'encombrement des smartphones. Mais pour ceux qui souhaitent avant tout la compacité, Apple apporte sa solution avec l'iPhone Air.

Au-delà de la surprise de ce nouveau design et du coloris pétillant, on se rend compte que les progrès sont cependant assez légers. La puce A19 Pro apporte bien entendu son lot de performances à la hausse. Du classique. La monture photo adopte un nouveau capteur pour le téléobjectif, là aussi c'était attendu. L'autonomie reste dans les clous sans crever le plafond, pas de grande surprise non plus de ce côté-là.

Ainsi, si l'on ne se penche que sur les avancées techniques, l'iPhone Pro Max assure simplement la continuité vis-à-vis des modèles précédents. Il reste un très bon smartphone, taillé pour des usages demandant puissance et fiabilité (pour la vidéo notamment), mais ne bouleverse pas pour autant la donne. Pas assez en tout cas pour faire de l'ombre aux iPhone 15 Pro Max et 16 Pro Max. Face aux modèles antérieurs en revanche, l'iPhone 17 Pro Max a fortement de quoi séduire. Les progrès quant à la gestion de la chauffe en usage intensif méritent à eux seuls la migration vers cette nouvelle itération.