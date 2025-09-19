12 choses à savoir avant de craquer pour l'iPhone Air… ou pas !

Nouveau venu dans la galaxie Apple, l'iPhone Air arrive en boutique. Séduit par sa finesse et sa légèreté ? Hésitant face aux compromis qui vont avec ? Voici les points qui vous convaincront de le choisir… ou pas.

Ça y est, les nouveaux iPhone sont arrivés ! Toute la nouvelle gamme présentée lors de la traditionnelle conférence de rentrée d'Apple, la fameuse keynote qui s'est tenue le 9 septembre dernier, est disponible à la vente (lire notre article). Si vous êtes sur le marché pour remplacer votre smartphone actuel et que vous penchez vers l'achat d'un iPhone neuf, il vous faut choisir entre l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max ou le tout nouvel iPhone AIr. Si c'est plutôt l'iPhone 17 qui vous attire, lisez notre article 10 choses à savoir de craquer pour un iPhone 17… ou pas. Mais si c'est l'iPhone Air, la nouvelle star présentée comme ultra-fine et ultra-légère par Apple, alors vous êtes au bon endroit. Voici nos 10 raisons qui vous feront choisir un iPhone Air… ou pas

iPhone Air : enfin un nouveau design !

Il faut bien le dire, depuis l'iPhone 12 de 2020, il est bien difficile de distinguer les différents modèles du premier coup d'œil. La forme n'a quasiment pas changé avec des flancs plats et une forme rectangulaire aux coins arrondis. Et c'est encore le cas avec l'iPhone 17 qui ressemble à s'y méprendre à l'iPhone 16 de l'année dernière, à l'avant comme à l'arrière. Si vous cherchez de la nouveauté côté design, l'iPhone a quelques atouts dans sa manche, côté finesse et poids notamment.

iPhone Air : le plus fin des iPhone, mais…

Avec ses 5,64 mm d'épaisseur sur sa partie la plus fine, c'est-à-dire la majorité de sa structure, l'iPhone Air impressionne d'emblée. Il s'agit de l'iPhone le plus fin jamais produit et tous les tests publiés montrent à quel point cela se sent dans la prise en main. Jusque là, le record de la finesse était détenu par l'iPhone 6 de 2014, avec une épaisseur de 6,9 mm. Une performance donc, qu'il faut tout de même tempérer, car au sommet de la face arrière, l'épaisseur dépasse les 11 mm, au niveau de l'objectif photo. Ce qui, à cet endroit, le rend quasiment aussi épais qu'un iPhone 17, à 0,1 mm près. À l'époque de l'iPhone 6, l'objectif photo dépassait à peine (voir photo). Les photos seront naturellement bien meilleures prises avec un iPhone Air qu'avec un iPhone 6 de plus de dix ans d'âge, mais l'iPhone Air risque tout de même d'accrocher un peu la bordure de la poche au niveau du fameux « plateau ».

iPhone Air : le plus léger des iPhone… actuels

Alors que les iPhone, et d'ailleurs tous les smartphones en général, ont eu tendance à prendre de l'embonpoint ces dernières années, l'arrivée d'un iPhone plus léger a de quoi réjouir. Et avec ses 165 grammes sur la balance l'iPhone Air est effectivement le plus léger de la gamme actuelle. Mais finalement pas de beaucoup. L'iPhone 17 ne pèse que 8 grammes de plus, soit 177 grammes. On espérait mieux, notamment à cause de certaines rumeurs insistantes qui laissaient espérer un iPhone Air à 145 g. Là, la différence aurait plus largement justifier le choix d'un iPhone Air. D'autant que les plus nostalgiques n'ont pas oublié les iPhone 12 et 13 mini qui, eux, ne pesaient respectivement que 135 et 141 g. Avec un plaisir de prise en main inégalé, à condition d'accepter un écran un peu plus petit, évidemment.

iPhone Air : un écran sans compromis

La bonne surprise de la keynote du 9 septembre fut sans conteste l'arrivée des écrans ProMotion sur toute la nouvelle gamme des iPhone. Exit donc les écrans à rafraîchissement fixe de 60 hz (images par seconde) : tous les iPhone disposent maintenant de la technologie de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz pour assurer une parfaite fluidité pour les images en mouvement comme lorsque l'on fait défiler une page Web, en même temps qu'une optimisation de l'autonomie : quand on regarde une image fixe à l'écran, l'iPhone consomme beaucoup moins en ne la réafffichant qu'une fois par seconde. L'iPhone Air bénéficie donc d'un superbe écran ProMotion d'une diagonale de 6,5 pouces, soit 0,2 pouce de plus que l'écran de l'iPhone 17, avec le même pic de luminosité à 3000 nits.

iPhone Air : le plus résistant de tous les iPhone

Du fait de sa finesse, on se demande forcément si l'iPhone Air ne serait pas un peu fragile. C'était d'ailleurs un des gros points faibles de l'iPhone 6 cité plus haut qui avait une fâcheuse tendance à se plier, notamment quand on s'asseyait en le gardant dans la poche arrière de son pantalon, ce que font nombre d'utilisateurs. Avec l'iPhone Air, ce problème semble totalement écarté, notamment grâce à sa structure en titane très rigide : les premiers tests de torsion montrent à la fois une grande résistance et une grande souplesse. Bravo Apple. Reste que l'iPhone Air est aussi entièrement en verre sur ces deux faces. Et même si Apple promet une très grande résistance aux chocs et au rayures, notamment grâce au nouveau traitement Ceramic Shield 2 sur ses deux faces, mieux vaudra sûrement placer son iPhone Air dans une coque, ce qui tempère forcément quelque peu son avantage finesse. Greg Jozwiak, le patron du marketing d'Apple, semble lui très confiant : durant une interview on l'a vu lancer un iPhone Air à travers la pièce vers un journaliste qui, l'ayant mal réceptionné, l'a laissé tomber sur la table à côté de lui. Sans dommage pour l'iPhone Air.

iPhone Air : une autonomie finalement satisfaisante

C'est probablement le plus grand des compromis fait à la finesse : l'iPhone Air n'emporte une batterie de 3 149 mAh, contre 3 692 pour l'iPhone 17. Selon Apple, cela permet à l'iPhone Air de tenir une journée ce qui, avouons-le, n'est pas très précis. Cela dit, les premiers tests publiés montrent que l'iPhone Air s'en tire plutôt bien en étant quasiment au niveau de l'iPhone 17, à quelques minutes près, tous les deux étant naturellement loin derrière les iPhone 17 Pro. Mais cela peut rassurer, surtout si on a un usage modéré de son iPhone au quotidien. Et pour les jours de vadrouille, on peut se tourner vers la nouvelle batterie externe MagSafe, spécialement conçue pour l'iPhone Air et qui lui donne un boost d'autonomie d'environ 50%. Une solution intéressante pour ne pas avoir à se trimbaler en permanence un iPhone épais quand on n'a pas tout le temps besoin d'une autonomie optimum.

iPhone Air : un seul haut-parleur pour du son en mono

Autre sacrifice à la finesse : impossible de case un haut-parleur en bas de l'iPhone. Il est bien sûr toujours possible d'écouter de la musique ou un podcast en mode haut-parleur, mais avec l'iPhone Air le son en sortira que par le haut, à l'endroit de la fente de l'écouteur contre lequel on place son oreille pendant un appel téléphonique. Les petits trous en bas de l'iPhone Air ? Ce ne sont que les micros…

iPhone Air : un seul objectif photo

L'autre compromis se remarque tout de suite quand on regarde la face arrière de l'iPhone Air : on n'y voit qu'un seul objectif photo. Même s'il bénéficie de l'excellent capteur de 48 Mpx qui équipe tous les objectifs grand-angle de tous les iPhone, c'est un peu juste. Il faut donc se passer de l'objectif supplémentaire ultra grand-angle de l'iPhone 17 qui permet de prendre des photos très étendues sans avoir à reculer. Et on ne dispose pas non plus du zoom des iPhone Pro, a fortiori. Apple indique tout de même que l'iPhone Air dispose pourtant d'un zoom 2x, qui n'est en réalité qu'une découpe de la photo prise pour se concentrer sur la portion centrale, au détriment forcément de la qualité. De ce point de vue, Apple fait moins bien que son concurrent Samsung qui sur son modèle extra-fin S25 Edge, arrive à conserver un ultra grand-angle en plus de l'appareil photo principal, pour quasiment la même finesse.

iPhone Air : une caméra selfie au top

Pas de compromis en revanche côté caméra selfie. L'iPhone Air bénéficie du tout nouveau capteurs de 18 Mpx de forme carrée, permettant de prendre des selfies à la verticale ou à l'horizontale sans avoir à faire pivoter l'iPhone dans la main. Et la caméra frontale de l'iPhone Air est également compatible avec la fonction Cadre centré pour garder automatiquement votre visage dans le cadre pendant un appel vidéo, et aussi pour agrandir automatiquement le cadrage si d'autres personnes entrent dans le champs. Une réussite !

iPhone Air : presque la puissance des Pro

Autre surprise la keynote, l'iPhone Air est équipé du même processeur que les iPhone 17 Pro, à savoir l'A19 Pro. Avec un nouveau compromis toutefois : la puce embarque un cœur graphique GPU de moins (5 contre 6) que l'A19 Pro de l'iPhone 17 Pro. Cela n'aura toutefois aucune incidence sur les performances au quotidien, mais cela se ressentira sur les tâches très demandeuses comme les jeux. L'iPhone Air ayant tendance à plus chauffer, les performances se dégraderont plus vite. Mais cela signifie aussi que l'iPhone Air dispose de 12 Go de RAM comme les iPhone Pro, contre 8 Go sur l'iPhone 17, ce qui lui donne un léger avantage pour l'utilisation des outils d'Apple Intelligence. Cela dit, on attend toujours de véritables progrès dans ce domaine.

iPhone Air : un plateau qui chauffe

Le fameux plateau au sommet de la face arrière de l'iPhone Air n'héberge pas que le capteur photo, loin de là : il embarque en réalité quasiment toute la carte électronique avec le processeurs et la mémoire. Une belle performance technique qui implique aussi que la chaleur produite par les calculs les plus intensifs a du mal à se dissiper. Tout comme l'iPhone 17, l'iPhone Air n'est pas équipé de la fameuse chambre à vapeur des iPhone 17 Pro qui, selon les premiers tests, semble très efficace pour répartir la chaleur dans toute la structure. Là encore, on voit bien que l'iPhone Air n'a pas été conçu pour optimiser la puissance.

iPhone Air : l'USB à la traîne

Malgré la présence de la puce A19 Pro, on dirait qu'Apple ne considère pas l'iPhone Air comme un smartphone haut de gamme : sa prise USB-C n'est compatible qu'avec la norme USB 2, qui date pourtant de l'an 2000 ! CE qui limite sa vitesse de transfert à 480 Mbits/s, contre les 10 Gbits/s de l'USB-C à la norme USB 3 des iPhone Pro. Même si on se dit que l'on branche rarement son iPhone pour transférer des fichiers, photos ou vidéos vers un ordinateur, ça fait mesquin, non ?

Faut-il passer à l'iPhone Air ?

Le moins que l'on puisse dire c'est que l'iPhone Air étonne, divise et finalement déçoit un peu. Il étonne car l'effet « waouh » est immédiat dès qu'on le prend en main, c'est en tout cas ce que l'on voit sur le visage de tous les premiers testeurs. Il divise aussi parce qu'il demande à faire beaucoup de compromis pour un appareil au prix élevé, plus de 1200 euros en tarif de base. Et il déçoit enfin car, finalement, on attendait mieux de la part d'Apple. L'iPhone Air est fin, certes, mais le plateau en face arrière gâche un peu l'effet. Il est léger aussi, mais relativement seulement, puisque l'iPhone 17 ne pèse que 8 grammes de plus.

Mais à qui donc s'adresse l'iPhone Air ? Au premier chef, à tous ceux qui ont envie d'avoir un iPhone enfin différent, après tant d'année d'évolutions mineures. Allez donc en magasin et prenez-le en main. Si vous tombez amoureux de la finesse et du poids réduit, on n'a plus rien à dire : les goûts et les couleurs ne se discutent pas. L'iPhone Air plaira aussi à ceux pour qui la photo n'est pas l'objectif principal d'un smartphone et qui préfèrent le smartphone le plus maniable possible. Cela dit, si vous êtes un nostalgique de l'iPhone mini, justement parce qu'il savait se faire oublier dans une poche par exemple, ce ne sera pas forcément le cas de l'iPhone Air qui, avec son superbe écran de 6,5 pouces, prend quand même pas mal de place.

En réalité, l'iPhone Air est une promesse pour les iPhone à venir. Peut-être qu'à terme tous les iPhone "non pro" tendront vers cette finesse, afin de les différencier un peu plus des iPhone Pro qui resteront ceux qui concentrent le maximum de technologies. Sans oublier que l'on prévoit un iPhone pliant dans la gamme d'Apple en 2026. On dirait même que l'iPhone Air est un galop d'essai pour Apple, lui permettant de tester les technologies qu'elle pourra placer dans un pliable qui resterait d'une épaisseur acceptable en mode plié.