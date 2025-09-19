10 choses à savoir avant de craquer pour l'iPhone 17… ou pas !

L'iPhone 17 est maintenant disponible en ligne et en boutique. Si les vertus évoquées par Apple lors de sa keynote vous ont séduit mais que vous hésitez encore, voici quelques points qui pourront faire pencher la balance en sa faveur… ou non.

Annoncé lors de la keynote de rentrée d'Apple le 9 septembre 2025, l'iPhone 17 a pu être pris en main et testé par une poignée de journalistes et autres influenceurs présents lors de l'événement. Et les premiers retours semblent pour le moment plutôt positifs même si tous les aspects de cette nouvelle édition de l'iPhone n'ont pu être analysés en profondeur.

Si vous hésitez à jeter votre dévolu sur l'iPhone 17, nous vous proposons un petit état des lieux afin d'éclaircir votre choix. Cet article n'est en aucun cas un test (nous n'avons pas encore mis la main sur l'appareil) mais il se base sur les informations fournies par Apple et les expériences relatées par nos confrères et consœurs majoritairement situés outre-Atlantique. Il permet déjà de faire le point sur les atouts et inconvénients de ce nouveau modèle vis-à-vis de ses prédécesseurs et de la concurrence sur Android.

iPhone 17 : une dalle Oled au goût du jour

Longtemps raillé par le monde Android, l'écran de l'iPhone, en particulier l'iPhone 17 tout court, se met enfin au goût du jour. Tous les modèles du cru 2025 disposent à présent d'une dalle Super Retina XDR OLED LTPO (ou ProMotion dans le langage marketing d'Apple). À la clé, un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Une technique déjà installée depuis quelques années dans le monde Android, même sur des smartphones facturés moins de 200 euros. Cette dalle autorise donc plus de fluidité, notamment avec les jeux mais aussi au quotidien pour naviguer sur le Web par exemple. Elle ouvre également l'accès à la fonction Always On Display (écran toujours allumé), jusque-là réservée aux modèles Pro. Rappelons que cette fonction permet d'abaisser le taux de rafraîchissement de l'écran à 1 Hz en veille tout en affichant en permanence l'heure, les widgets et les notifications.

iPhone 17 : un écran plus résistant et moins sensible aux reflets

Des premiers tests effectués par nos quelques confrères, il ressort également que la dalle présente sur les iPhone 17 se révèle aussi moins brillante. Apple indique un pic de luminosité à 3000 nits, ce qui s'avère dans la norme des smartphones haut de gamme actuels. Mais avec un traitement anti-reflets en plus, le résultat paraîtrait encore meilleur. Il n'est pas au niveau de ce que propose Samsung sur ses Galaxy S24 et S25 Ultra mais tout de même appréciable. Idem avec la résistance aux chocs. L'écran de l'iPhone 17 (comme les autres modèles de la famille) se pare à présent d'une couche Ceramic Shield 2 qui, selon la firme à la pomme, serait trois plus résistante aux rayures que la protection appliquée sur les iPhone 16 de l'an dernier. En revanche, l'arrière de l'appareil ne profite pas, comme sur les modèles Pro, du verre Ceramic Shield 2. Il demeure aussi fragile qu'auparavant.

iPhone 17 : une meilleure autonomie et une charge un peu plus rapide

Le passage à une dalle Oled LTPO et à la fonction Always On Display aurait pu plomber l'autonomie de l'appareil par rapport à son prédécesseur. Les premiers tests montrent cependant qu'il n'en est rien a priori. Entre une journée et demie et deux jours d'endurance, c'est ce dont se montrerait capable l'iPhone 17. Une performance qui reste dans la norme des smartphones haut de gamme actuels. Et si la capacité de l'accu évolue peu face à l'iPhone 16 de l'an dernier (3692 mAh contre 3561 mAh), c'est plutôt la puissance de charge qui s'améliore. L'iPhone 17 accepte la charge 35W lui permettant de récupérer 50 % de batterie en 20 minutes contre 30 minutes auparavant.

iPhone 17 : un processeur plus puissant avec davantage de mémoire

L'iPhone 17 est équipé du processeur maison A19 et de 12 Go de RAM. L'iPhone 16, animé par une puce A18 devait se contenter de 8 Go de RAM. Ce duo donne, d'après les premiers tests, de très bons résultats et une amélioration significative des performances, notamment côté GPU. De quoi jouer encore plus confortablement. Mais gare à la chauffe. Contrairement aux modèles Pro, l'iPhone 17 classique n'embarque pas de chambre à vapeur pour dissiper la chaleur.

iPhone 17 : des améliorations en photo

Critère capital dans le choix d'un nouveau smartphone, le volet photo de l'iPhone 17 évolue relativement peu vis-à-vis de son aîné. Le principal changement concerne le capteur ultra grand-angle qui passe de 12 à 48 Mpx. Une évolution appréciable même si l'on aurait souhaité qu'Apple s'aligne avec la concurrence (on pense notamment à Google avec ses Pixel 10) en dotant son appareil classique d'un vrai zoom optique.

L'appareil se rattrape en revanche avec la caméra Selfie. On passe ici d'un capteur 12 Mpx sur l'iPhone 16 à un capteur 18 Mpx. Elle adopte aussi la fonction Center Stage afin de garder automatiquement le sujet principal au centre du cadre. Pratique pour les appels en visio par exemple.

iPhone 17 : un stockage doublé pour le même prix

Il était temps aussi qu'Apple se mette à la page pour les capacité de stockage proposées sur ses iPhone. Aussi, l'iPhone 17 démarre avec 256 Go de stockage (contre 128 Go auparavant). La bonne nouvelle, c'est qu'Apple ne facture pas ce supplément. L'iPhone 17 affiche le même prix que l'iPhone 16 à sa sortie l'an dernier soit, 969 euros.

iPhone 17 : pas de grand format disponible

Apple nous avait presque habitués au choix avec un iPhone décliné en deux versions dont l'une, grand format, baptisée Plus. C'est terminé. Il n'y aura pas d'iPhone 17 Plus doté d'un écran plus grand. Il faudra se contenter de l'iPhone 17 avec sa dalle de 6,3 pouces. Ceux qui cherchent un iPhone avec un espace d'affichage plus spacieux n'auront d'autre choix que de se tourner vers le modèle Pro Max et sa dalle de 6,9 pouces mais la facture est nettement plus salée : à partir de 1479 euros.

iPhone 17 : une batterie à faible durée de vie

Tous les smartphones vendus en France s'accompagnent dorénavant d'une étiquette énergie (comme l'électroménager). Elle délivre une note de A à E selon plusieurs critères comme la résistance aux chocs, la facilité de réparation, le nombre de mises à jour logicielles prévues, ou encore la durée de vie de la batterie. Pour l'iPhone 17, qui obtient la note globale A, il est ainsi indiqué un nombre de cycles de charge de la batterie de 1000.

C'est assez peu, car à raison d'une charge complète par jour, cela correspond à environ trois ans. Un coup d'œil dans le monde Android suffit à s'apercevoir que ce nombre est souvent doublé, même pour des appareils nettement moins chers. Cela signifie que la batterie d'aura sans doute pas une grande durée de vie et qu'il faudra sans doute la changer. Apple se rattrape néanmoins sur le suivi des mises à jour. Ses appareils bénéficient en général d'un maintien du système pendant 7 ans.

iPhone 17 : l'USB toujours à la traîne

Et si l'on vous disait que la norme USB 2.0 date de… 2000. Chez Apple, une norme qui affiche 25 ans d'âge et qui a depuis connu de belles évolutions et améliorations semble pourtant toujours adaptée aux usages actuels. Ça tombe bien puisque c'est ce que propose le port USB-C de l'iPhone 17. À vous le débit théorique hallucinant de 480 Mbit/s pour échanger des fichiers entre votre ordinateur et votre iPhone 17. Ironie mise à part, il est aberrant aujourd'hui de proposer de l'USB 2.0 sur un smartphone qui plus est à ce niveau de prix. La norme USB 3.2 Gen 2 en vigueur est réservée aux modèles Pro. Une vraie mesquinerie.

iPhone 17 : pas de progrès sur Apple Intelligence ni sur Siri

Si vous souhaitez mettre la main sur ce nouvel iPhone 17 pour profiter de belles évolutions concernant Apple Intelligence (l'IA maison) ou encore des connaissances de Siri, ce n'est pas la peine. L'IA au cœur de la keynote de 2024 est cette fois-ci passée au second plan. Apple n'a pas vraiment avancé sur le sujet. Dans ce domaine, un iPhone 15 ou 16 fera tout aussi bien que l'iPhone 17.

Faut-il passer à l'iPhone 17 ?

Des premiers tests publiés, il ressort que l'iPhone 17 représente le meilleur iPhone de la gamme pour cette année. Vous aurez aussi pu compter que le nombre de points positifs dans cet article surclasse les griefs à son encontre. Néanmoins, à l'heure du choix, demeurent encore quelques questions.

Opter pour un iPhone 17 dépend surtout de l'appareil que vous avez entre les mains actuellement et dont vous souhaitez vous séparer. S'il s'agit d'un iPhone 16 de l'an passé, la question ne se pose même pas : il fera encore tout à fait l'affaire face au nouvel arrivant. Certes l'apport d'un écran 120 Hz apporte plus de fluidité et le module photo ultra grand-angle promet de plus beaux clichés.

Mais les réelles différences s'arrêtent ici. Si vous disposez d'un iPhone 15 ou précédent, la différence est plus sensible. L'iPhone 17 est évidemment mieux paré pour les applis du quotidien et les futures fonctions d'Apple Intelligence toujours dans les tiroirs d'Apple. Enfin, si vous hésitez entre un appareil Android et un iPhone, sans préjugé sur l'un ou l'autre des écosystèmes mais avec une appétence pour la photo, jetez un œil au Pixel 10 de Google. Il embarque d'emblée un vrai téléobjectif optique et se pare de nombreuses fonctions d'intelligence artificielle déjà exploitables.