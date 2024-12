Vous ne trouverez plus ces iPhone en France dans quelques jours - Apple les retire du marché

Deux modèles d'iPhone ne seront bientôt plus disponibles à la vente en France. Apple va les retirer du marché pour rester en conformité avec les règles européennes en attendant de les remplacer en 2025.

D'ici à la fin de l'année, plusieurs modèles d'iPhone ne seront plus disponibles à la vente en France et dans le reste de l'Union européenne. Apple s'apprête à retirer de ses rayons l'iPhone SE de troisième génération ainsi que les iPhone 14 et 14 Plus. Comme l'explique iGeneration qui a dévoilé l'information, cette décision résulte de la nouvelle réglementation européenne qui impose l'utilisation de ports USB-C pour les appareils électroniques. À partir du 28 décembre, les smartphones neufs équipés du port Lightning ne pourront plus être vendus en Europe.

Cette directive sur le chargeur universel vise à réduire les déchets électroniques et à simplifier la vie des consommateurs, en imposant un standard unique de charge pour une large gamme d'appareils, dont les smartphones, tablettes, et accessoires comme les casques audio et les claviers. Apple, qui a longtemps utilisé son port Lightning propriétaire, a donc choisi de retirer ces modèles du marché européen plutôt que de les adapter en urgence à l'USB-C.

Les iPhone concernés quitteront les boutiques physiques, le site en ligne d'Apple, ainsi que l'espace dédié aux produits reconditionnés. Toutefois, les revendeurs agréés auront la possibilité d'écouler leurs stocks restants. En parallèle, Apple arrêtera également la vente de certains accessoires utilisant encore le port Lightning. Les claviers et souris devraient eux aussi passer entièrement à l'USB-C dans un futur proche.

Cette décision ne crée pas un vide pour les consommateurs européens, car Apple a déjà commencé sa transition vers l'USB-C avec le lancement de l'iPhone 15. De plus, un nouvel iPhone SE, prévu pour 2025, reprendra le design de l'iPhone 14 et sera naturellement équipé d'un port USB-C. Ainsi, bien que ces retraits anticipés puissent sembler soudains, Apple s'aligne sur la demande européenne tout en préparant la prochaine génération de ses appareils.

En dehors de l'Europe, l'iPhone SE et les modèles iPhone 14 continueront à être vendus jusqu'en 2025, avant d'être définitivement remplacés par des modèles équipés d'USB-C. Le retrait des produits utilisant le Lightning marque donc la fin d'une ère pour Apple, qui avait introduit cette technologie en 2012. À partir de 2025, l'USB-C deviendra le standard unique pour tous les iPhone, mettant ainsi un terme à plus de dix ans de domination du port Lightning.