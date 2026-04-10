Gemini for Home : le nouvel assistant IA de Google arrive sur les enceintes connectées

Google déploie Gemini dans Google Home, son écosystème de domotique. Disponible dans 16 pays supplémentaires, dont la France, le nouvel assistant vocal IA promet de transformer des enceintes en véritables agents conversationnels.

Cela n'aura pas échappé aux observateurs : l'IA est désormais au cœur de la stratégie de Google. Loin de se limiter au Web, son terrain de jeu initial, le géant du numérique décline désormais son intelligence artificielle sous toutes ses formes, cherchant, comme ses concurrents, à le distiller dans l'ensemble de ses produits et services. En mai dernier, l'entreprise avait annoncé qu'elle allait intégrer plus profondément Gemini dans Google Home, son écosystème de domotique afin que, à terme, l'IA puisse remplacer Google Assistant sur les enceintes et écrans connectés (voir notre article).

Le 28 octobre, elle a ensuite officiellement ouvert son accès aux premiers utilisateurs aux États-Unis via un programme d'accès anticipé, avant de l'étendre au Canada et au Mexique. Finalement, dans un billet de blog publié sur son forum communautaire, Google annonce l'arrivée du remplaçant de Google Assistant dans 16 nouveaux pays, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon ou encore l'Australie.

Gemini for Home : des enceintes connectées plus intelligentes

L'objectif de Gemini for Home est de faire de la maison connectée un espace capable de comprendre, d'anticiper et d'interagir de manière fluide avec ses occupants – et, au passage, de permettre à l'entreprise de rattraper son retard en matière de domotique par rapport à ses concurrents. Surtout, Google est le premier constructeur majeur à proposer un service d'IA générative sur ses enceintes connectées, puisque le nouveau Siri d'Apple et Alexa+ d'Amazon n'ont pas encore fait leurs débuts dans l'Hexagone.

© Google

La principale différence entre Google Assistant et Gemini for Home est que ce dernier est capable de comprendre le contexte et les nuances des demandes complexes. Adieu donc les commandes figées ! Toujours invoqué par le fameux "Hey Google", il doit permettre des échanges beaucoup plus souples, avec des demandes plus approximatives – comme "Joue-moi la musique de la pub de telle marque où un acteur danse" – et qui comportent plusieurs actions en une seule phrase.

L'ambition de Gemini for Home est de rendre l'usage des objets connectés plus fluide, en dépassant le rôle de simple télécommande vocale pour se transformer en véritable assistant du quotidien, capable de s'adapter à toutes les situations et de saisir le contexte de chaque requête.

Gemini for Home : comment profiter du nouvel assistant virtuel ?

Google promet une compatibilité avec presque tout son catalogue, même le premier Google Home sorti 2016. Toutefois, la fonction Gemini Live, qui permet de discuter sans interruption avec l'IA comme avec un humain, demande pas mal de ressources, et sera donc réservée aux appareils commercialisés après 2019, comme le Nest Audio, les écrans Nest Hub ou encore le futur Google Home Speaker.

Si le déploiement officiel dans les 16 nouveaux pays débute dès aujourd'hui, il se fera toutefois de manière progressive et pourra donc s'étaler sur plusieurs semaines. Il vaut donc mieux s'inscrire au programme en avant-première pour en profiter le plus tôt possible. Le déploiement sera alors effectif dès la semaine prochaine.

Pour cela, il suffit d'ouvrir l'application Google Home sur son smartphone, d'appuyer sur sa photo de profil en haut à droite de l'écran, de sélectionner le programme "Accès en avant-première" (Public preview) et de valider son inscription.