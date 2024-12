Free lance une box Internet 5G à petit prix avec du Wi-Fi 7

Comme d'autres opérateurs, Free propose désormais une box Internet utilisant la 5G fixe pour les particuliers n'ayant pas accès à la fibre en France. Avec deux atouts majeurs : du Wi-Fi 7 et un tarif très attractif.

Free a été le premier opérateur français à proposer une box Internet compatible avec le Wi-Fi 7 avec la Freebox Ultra, là où les autres proposent, au mieux, du Wi-Fi 6E – il a récemment été rejoint par Bouygues Telecom, qui a commencé à envoyer à certains de ses clients une nouvelle Bbox compatible avec cette technologie (voir notre article). La Freebox Ultra offre un débit maximum de 8 Gbit/s en symétrique, c'est-à-dire aussi bien en descendant qu'en montant.

L'opérateur propose également sa Freebox Pop compatible Wi-Fi 7, mais avec des performances moindres par rapport à sa grande-sœur. Mais il n'oublie pas ceux qui n'ont pas accès à la fibre pour autant. La Box 5G offre une alternative intéressante pour ceux qui habitent près d'une antenne 5G, dans une zone où la fibre n'est pas encore déployée. Free innove en proposant, depuis ce mardi 10 décembre, la toute première box 5G compatible Wi-Fi 7. En plus, elle est la moins chère du marché !

Box 5G Free : une offre complète et généreuse

Cette nouvelle Freebox a été fabriquée par Nokia en s'efforçant d'être la plus responsable possible. Ainsi, elle comporte une coque blanche composée à plus de 90 % de matière recyclée. Son emballage carton est 100 % recyclable et le film de protection est fabriqué à partir de papier de riz biodégradable. Mais le centre d'intérêt concerne sa compatibilité avec le Wi-Fi 7, une technologie qui offre, on le rappelle, un débit largement supérieur, une latence réduite, une meilleure stabilité, et une gestion multi-appareils avancée.

© Free

Cette nouvelle box assure une connexion Internet asymétrique pouvant atteindre 1,5 Gbit/s en descendant (download) – aussi bien que la fibre ! – et jusqu'à 130 Mbit/s en montant (upload avec la bande 3,5 GHz en 5G) , ce qui est plutôt pas mal. Sur ces deux métriques, Free est donc le meilleur du marché. Attention, il s'agit là de débits 5G théoriques ! En 4G+, il faudra se contenter de 260 ou 320 Mbit/s en réception et de 50 Mbit/s en émission, des nombres qui descendront à 150 Mbit/s en réception et 50 Mbit/s en émission, en 4G. Et, contrairement à ce qui était proposé il n'y a pas si longtemps avec les box 4G/5G fixe, il n'y a aucun plafond de données : comme ses concurrentes, la nouvelle Freebox offre une connexion illimitée en volume, exactement comme les box fibre ou ADSL.

La Freebox 5G est dotée de trois prises Ethernet et d'un port USB pour une connectivité étendue, et elle permet de relier jusqu'à un maximum de 100 appareils (ordinateurs, téléphones, tablettes, TV, objets connectés…) en simultané. Autre bon point : l'abonnement donne accès à l'application OQEE by Free, qui permet de profiter de 230 chaînes TV, des services de replay, d'OQEE Ciné, de 100 heures d'enregistrement et du contrôle du direct sur Smart TV, ordinateur, tablette et smartphone.

Box 5G Free : un tarif vraiment attractif

La Freebox 5G est extrêmement simple à installer. Pour sa première box 5G, Free met l'accent sur la simplicité d'installation et d'utilisation de sa Box 5G. Le FAI annonce une livraison en 2 ou 3 jours ouvrés. Il n'y a aucunement besoin de travaux d'installation ni de rendez-vous avec un technicien. Dotée d'une carte SIM Free pré-installée, elle fonctionne dès son branchement et la connexion Wi-Fi s'effectue rapidement à l'aide d'un QR Code, sans avoir à saisir de clé de sécurité. L'application Free permet ensuite de gérer son abonnement et d'accéder à son Espace Abonné. Notons que Free prend en charge vos frais de résiliation, si vous êtes issu d'un concurrent, à hauteur de 50 euros.

© Free

La nouvelle box Internet est proposée à 29,99 euros par mois la première année, avant de passer à 39,99 euros par mois par la suite. C'est exactement le même prix que celui de la Freebox Pop. C'est aussi 'une des moins chères du marché. Ce tarif lui permettra de concurrencer sans mal les offres box 5G de SFR – à 39,99 euros par mois –, de Bouygues Telecom – à partir de 40,99 euros par mois – et d'Orange – à 42,99 euros par mois –, qui ont tous des débits théoriques moindres.

Notons que l'abonnement est compatible avec les avantages de Free Family, avec jusqu'à 4 Forfaits Free 5G à 9,99 euros par mois pendant un an, puis 15,99 euros par mois – au lieu de 19,99 euros – avec Internet 5G/4G illimité en France métropolitaine, ou un forfait 2 € gratuit – au lieu de 2 euros par mois. Le service d'assistance de proximité Free Proxi est également inclus pour les abonnés éligibles.

Attention, pour profiter de la Freebox 5G, il faut se trouver dans une zone où la 5G de l'opérateur est déployée et où l'accès à la fibre optique est impossible. Pour réaliser un test d'éligibilité, rendez-vous sur la carte de couverture de Free et cliquez sur "Box 5G". Il suffit ensuite de saisir l'adresse dans la barre de recherche pour savoir si celle-ci est concernée.