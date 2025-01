La nouvelle Bbox de Bouygues avec du Wi-Fi 7 veut rivaliser avec la Freebox Ultra

Dans un peu plus d'une semaine, Bouygues Telecom lancera sa nouvelle Bbox avec du Wi-Fi 7. Mais certains clients l'ont déjà reçue et dévoilé son design et ses caractéristiques techniques. De quoi concurrencer la Freebox Ultra ?

Le 16 janvier prochain, la nouvelle Bbox de Bouygues Telecom sera dévoilée au grand public. Enfin, officiellement, car, en réalité, nous savons déjà presque tout d'elle. Benoît Torloting, le directeur général de l'opérateur, avait publié en novembre dernier sur X un message énigmatique : "Le compte à rebours est lancé…", accompagné des hashtags "#Nouveauté #Fibre #WiFi #BouyguesTelecom". Au vu de la photo qui illustrait cette annonce – d'ailleurs, la stratégie de communication autour du lancement est très semblable à celle de Free –, nous pouvions légitimement nous attendre à l'arrivée d'une nouvelle Bbox qui devrait gérer le Wi-Fi 7, là où le matériel actuel ne peut gérer que le Wi-Fi 6E. Enfin, c'était sans compter certains abonnés qui avaient déjà reçu le nouvel équipement et s'étaient fait un plaisir de gâcher le suspense qu'essayait de faire monter l'opérateur ! Après une première fuite en novembre, un autre client a partagé sur X des photos de l'interface de gestion ainsi que les menus de la nouvelle Bbox et de son répéteur. Voyons tout cela !

Nouvelle Bbox : un design qui divise et du Wi-Fi 7

Actuellement, l'opérateur propose une box Wi-Fi 6E performante dans son offre Ultym. La nouvelle Bbox va donc bien intégrer le Wi-Fi 7, ce qui fait de Bouygues Telecom le deuxième opérateur de France à proposer cette nouvelle norme, après Free et sa Freebox Ultra. Quelques photos ont été postées par les clients, permettant de découvrir en détail le design de cette nouvelle box. Elle a une forme ovale noir et est dotée d'un écran tactile pour simplifier son utilisation et sa configuration. Petite particularité : elle est pensée pour être posée à la verticale, et non à plat, afin d'optimiser l'aération et l'efficacité du signal. Autant dire qu'elle fait pour l'instant pas vraiment l'unanimité.

Les internautes ont également dévoilé les caractéristiques techniques de la nouvelle Bbox. Celle-ci comporte un modem fibre totalement intégré, trois ports RJ45 Ethernet – deux à 1 Gbit/s et un à 10 Gbit/s pour les usages intensifs –, un port USB et un port téléphonique. Elle affiche des bandes de fréquence 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Un bouton ON/OFF facilite la gestion de l'alimentation. Bien évidemment, il est possible de connecter un nouvel appareil en scannant un QR-code.

© @r1mhollywood via X

Les détails de la commercialisation de cette nouvelle Bbox n'ont pas encore été dévoilés. En toute logique, elle devrait intégrer l'offre Ultym, comme ce fut le cas avec le serveur haut de gamme Wi-Fi 6 et 6E de l'opérateur – actuellement à 42,99 euros par mois la première année, puis 49,99 euros par mois, y aura-t-il dans ce cas une hausse de prix ? –, à moins qu'une nouvelle offre dédiée soit lancée. Reste à voir si l'offre sera assez compétitive pour concurrencer sérieusement la Freebox Ultra. En comparaison, la Freebox Ultra propose un débit symétrique de 8 Gbit/s et un bouquet de services de streaming, avec Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Universal+ et Canal+, le tout pour 49,99 euros par mois la première année, puis 59,99 euros par mois.

© @r1mhollywood via X

En tout cas, Bouygues Telecom enchaîne les nouveautés ces derniers mois. L'opérateur a ainsi lancé B&YOU Pure Fibre, une offre internet avec un débit impressionnant de 8 Gbit/s, mais sans TV ni téléphone fixe, à 23,99 euros, mais a supprimé ses offres prépayées. Il a en parallèle revu ses offres fibre,https://www.commentcamarche.net/maison/box-connexion-internet/32473-bouygues-telecom-augmente-les-debits-et-les-prix-de-ses-offres-fibre/ en proposant des débits plus élevés qui s'accompagne en revanche d'une augmentation du prix. Et c'est sans compter le rachat de La Poste Mobile et ses 2,3 millions de clients. L'opérateur commence donc l'année 2025 du bon pied !