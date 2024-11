Free casse le prix de sa Freebox Revolution pour concurrencer l'offre Pure Fibre de B&YOU

Free réplique à la nouvelle et séduisante offre Pure Fibre de B&YOU avec sa Série Spéciale Freebox Révolution Light. Une formule triple play classique au débit moindre et au même prix… mais seulement la première année !

La semaine dernière, Bouygues Telecom bouleversait le secteur de la fibre en lançant Pure Fibre de B&YOU, une offre minimaliste à un prix imbattable. Pour 23,99 € par mois sans engagement, les abonnés peuvent profiter d'une connexion ultra rapide de 8 Gbit/s grâce à une Bbox Wi-Fi 6E, mais sans TV ni téléphone fixe (voir notre article). "Le flux sans le superflu" ! De quoi séduire toute une frange de la population qui n'a que faire de ces options ! Forcément, Free n'a pas tardé à répondre à son concurrent avec une offre au même tarif, à 23,99 € par mois : la Série Spéciale Freebox Révolution Light. Mais celle-ci se révèle décevante...

Série Spéciale Freebox Révolution Light : une riposte qui n'en est pas une

Habituellement proposée au tarif de 29,99 € par mois, l'offre Freebox Révolution Light bénéficie d'une Série Spéciale qui fait descendre son prix à 23,99 € par mois, sans engagement. Toutefois, ce tarif n'est valable que la première année puisque l'abonnement repasse ensuite à 29,99 € par mois – mais il est toujours possible de résilier. Sinon, il n'y a pas de changement par rapport à la Freebox Révolution Light puisque l'offre donne toujours accès à 1 Gb/s en téléchargement et à 600 Mb/s en envoi avec le Wi-Fi 5 bi-bande. C'est largement suffisant pour travailler depuis chez soi, regarder du contenu en très bonne qualité en SVOD, ou télécharger et envoyer des fichiers rapidement. On est toutefois loin des débits impressionnants allant jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en upload avec Wi-Fi 6 E de l'abonnement B&YOU.

© Free

Contrairement à l'offre Pure Fibre, la Série Spéciale Freebox Révolution Light reste une offre triple play, combinant Internet téléphonie et télévision. Elle s'accompagne donc d'une ligne fixe et d'un décodeur TV équipé d'un lecteur Blu-ray/DVD/CD et d'un disque dur de 250 Go. Les abonnés ont également accès à pas moins de 230 chaînes incluses et à Oqee Ciné, le service de vidéo à la demande avec plus de 600 films et séries. Des options à considérer si pour ceux qui souhaitent une box complète. En revanche, notons que les nouveaux abonnés n'auront pas droit aux six mois d'Amazon Prime Video offerts – en revanche, les abonnés actuels n'ayant pas activé l'offre peuvent toujours le faire.

Au final, cette "riposte" de Free n'en est pas vraiment une, il s'agit plutôt d'une promotion de son offre Freebox Révolution Light, sans aucune évolution. Elle n'a rien à voir avec la nouvelle formule de Bouygues Telecom, qui, elle, répond bien les évolutions de la société. Car si nous sommes habitués aux offres triple-play depuis les années 2000, seuls 16 % des Français utilisent aujourd'hui quotidiennement leur téléphone fixe, ce dernier étant dépassé par l'usage du smartphone, tandis que 22 % des foyers disposant de la fibre n'utilisent pas leur décodeur TV. Il serait dommage de payer pour des services que nous n'utilisons pas...