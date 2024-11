B&YOU Pure Fibre : une offre Internet nu à 8 Gbit/s à petit prix

Bouygues Telecom lance B&YOU Pure Fibre, une offre internet avec un débit impressionnant de 8 Gbit/s, mais sans TV ni téléphone fixe, le tout à moins de 25 euros par mois. Une offre minimaliste et radicale à saisir !

Aujourd'hui, les abonnements fibre ne proposent plus seulement une connexion Internet, mais incluent également de nombreux services et options. Les clients peuvent généralement profiter du téléphone fixe chez eux, ainsi que d'un décodeur TV avec des centaines de chaînes et même, parfois, des services de streaming. C'est bien gentil, mais cela fait grimper significativement la facture !

C'est d'autant plus dommage que Bouygues Telecom a constaté, en réalisant une étude, que 22 % des foyers disposant de la fibre n'utilisent pas leur décodeur TV, et que seuls 16 % des Français utilisent quotidiennement leur téléphone fixe, ce dernier étant dépassé par l'usage du smartphone. Une réalité qui pousse l'opérateur à modifier son offre. Ainsi, il lance, ce 5 novembre, un abonnement aussi minimaliste que radical au sein de sa filiale low cost : B&YOU Pure Fibre.

B&YOU Pure Fibre : une connexion hyper rapide à 8 Gbit/s

La nouvelle offre B&YOU Pure Fibre se démarque par les débits exceptionnels qu'elle propose, avec 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi. De quoi répondre aux usages les plus exigeants, qu'il s'agisse de jeux en ligne, de streaming vidéo en haute qualité, de visioconférences professionnelles ou encore de transferts de fichiers volumineux. Attention, toutes les prises ne sont pas forcément éligibles à ce débit, il est donc possible que certains foyers doivent se contenter de 2 Gb/s dans le sens descendant et de 900 Mb/s dans le sens montant.

Pour accompagner le tout, les abonnés auront le droit à la box la plus haut de gamme et la plus récemment sortie, à savoir une Bbox Wi-Fi 6E. Celle-ci assure une connexion plus stable et plus performante dans toute la maison, avec une meilleure gestion et optimisation de la bande passante. Il est possible de compléter le tout avec un répéteur Wi-Fi 6 en option à 4 € par mois. Les clients disposeront également d'une assistance disponible 24h/24 via l'application dédiée et d'un support téléphonique pendant les deux premiers mois afin de parer à tout problème.

B&YOU Pure Fibre : une offre minimaliste à un prix imbattable

L'offre B&YOU Pure Fibre est proposée à 23,99 € par mois sans engagement. Bouygues Telecom promet de ne pas augmenter ce tarif, quoi qu'il arrive, pendant la première et la deuxième année. Si hausse tarifaire il y a, ce ne sera donc qu'à partir de la troisième année d'abonnement. Il s'agit là d'un prix défiant toute concurrence pour avoir une connexion internet aussi rapide. Pour avoir 8 Gbit/s chez la concurrence, il faut dépenser 52,99 € par mois chez Orange (34,99 € par mois les six premiers mois), 49,99 € par mois chez Free (39,99 € par mois la première année) ou 44,99 € par mois chez SFR. Des tarifs bien plus élevés, donc, mais qui correspondant à des formules intégrant de nombreux services, comme de la télévision et des abonnements à des plateformes de streaming.

Du côté des abonnements sans TV existants, ils ne sont malheureusement pas aussi performants au niveau du débit. Il faut compter 24,99 € par mois pour le forfait SFR RED box Fibre sans TV à 500 Mbit/s avec un modem Wi-Fi 5, par exemple. Alors, à quand la prochaine étape, à savoir une offre Internet permettant aux utilisateurs d'utiliser leur propre modem-routeur ?