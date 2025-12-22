Test Engwe P275 SE : un vélo de ville électrique pas cher et facile à vivre

Avec sonP275 SE, Engwe propose un vélo urbain à la fois simple, performant et parfaitement équilibré qui convient à un grand nombre d'usages et d'utilisateurs. Une vraie réussite, d'autant qu'il est vendu à un prix très attractif.

Engwe n'en finit plus d'enrichir son catalogue, pourtant déjà bien garni. En 2025, ce grand spécialiste chinois des vélos électriques a ainsi sorti plusieurs modèles très intéressants, dont certains que nous avons pu tester et apprécier, tels l'élégant MapFour N1 Pro, le robuste LE20 ou encore le puissant Engine Pro 3.0 Boost. Des modèles bien construits, bien équipés et souvent innovants, qui se distinguent tous par leur excellent rapport prestations/prix, en plus de leurs caractéristiques techniques respectives.

Et pour clôturer l'année en beauté, le constructeur a mis sur le marché un modèle plus discret et encore plus abordable : le P275 SE, une nouvelle version du P275. Sur le papier, il s'agit d'un "simple" vélo de ville, comme on en trouve désormais dans de multiples marques. Sauf que derrière sa vocation assez banale, ce vélo urbain cache bien son jeu, comme nous avons pu le découvrir lors d'un long test. Et si son prix est déjà très attractif – à peine 1000 euros –, ce sont surtout ses autres qualités, notamment sa réactivité, son autonomie, son confort, sa facilité d'emploi, bref son agrément général, qui ont conquis toutes les personnes qui l'ont essayé. À tel point qu'on peut légitimement le considérer comme un vélo "universel", pour tout le monde et pour tous les trajets quotidiens.

© Engwe

Engwe P275 SE : l'avis de CCM Excellente qualité de fabrication

Cadre ouvert facile à enjamber

Adapté à des tailles différentes

Très bonne autonomie

Assistance douce et réactive

Freinage ultra efficace

Confort général

Poids raisonnable

Maniabilité remarquable

Commandes très ergonomiques

Afficheur simple et lisible

Excellent rapport prestations/prix Pas de charge rapide

Pas de feu stop



Engwe P275 SE : un design classique et élégant

Le premier atout du P275 SE, c'est sa ligne, à la fois simple et sobre. Une ligne presque passe partout, avec un air rassurant de déjà vu. Et pour cause : le P275 SE ressemble à une bicyclette tout à fait classique, comme il en existe depuis des décennies. Mais très raffinée, avec un cadre subtilement dessiné, réalisé en alliage d'aluminium 6061, tout en lignes douces. Proposé en deux coloris – bleu et gris –, ce cadre est de type ouvert, en V, sans traverse haute, qui permet de l'enfourcher facilement, sans acrobatie : un détail que beaucoup apprécieront d'emblée, et pas uniquement les femmes à qui ce format est généralement destiné.

© CCM

Avec une longueur totale de 185 cm et une largeur de guidon de 66 cm, le P275 SE est relativement grand, d'autant qu'il est muni de larges roues à rayons de 27,5 pouces, montées avec des pneus Aramid de 1,95 pouces de largeur : des pneumatiques typés ville, ornés de bande réfléchissante sur leur circonférence, mais avec une sculpture également adaptée à la route. Un bon point qui augure une certaine polyvalence.

© CCM

L'ensemble pèse 24 kg et supporte un poids total de 120 kg, ce qui conviendra à pratiquement toutes les morphologies.

Engwe P275 SE : un modèle confortable et ergonomique

Le deuxième atout du P275 SE provient de sa selle, montée sur une longue tige graduée permettant d'ajuster la hauteur de l'assise de 91,5 à 100 cm : une belle marge, qui rend ce vélo compatible avec des personnes mesurant de 1,55 à 1,90 m, ce qui très rare. C'est d'autant plus appréciable que le P275 SE n'est proposé qu'en une seule taille.

© CCM

Le guidon – un modèle très cintré en forme de moustache, à "la hollandaise" – mesure 62 cm de largeur et s'adapte à la fois en hauteur et e inclinaison sur sa potence. Là encore, un gage de confort pour les cyclistes, qui pourront l'ajuster à leur position de prédilection, même si ce genre de vélo se pilote plutôt droit que penché. Comme toujours chez Engwe, les poignées sont de type ergonomiques, en silicone doux, avec un repose-paume bien pratique.

© CCM

© CCM

© CCM

Sur le plan purement mécanique, la fourche est munie d'une suspension hydraulique avec deux pistons non réglables promettant un débattement maximum de 80 mm. Il n'y a en revanche aucun système d'amortissement à l'arrière, comme c'est souvent le cas sur les vélos urbains, même sur des modèles plus chers. Mais ce n'est pas un réel problème en pratique, compte tenu de la vocation première de ces cycles qui ne sont pas destinés à des acrobaties.

© CCM

Toujours au chapitre mécanique, le freinage est assuré par des freins hydrauliques à disques de 160 mmm à l'avant et à l'arrière, comme sur la plupart des modèles Engwe. Un gage d'efficacité a priori.

© CCM

La propulsion "humaine" est assurée par un système Shimano à 7 vitesses combinant un dérailleur Tourney TZ avec des pignons de 14 à 28 dents, un plateau de 200 mm à 48 dents – avec une flasque en ABS et un protège-chaîne – et un sélecteur de rapports à boutons poussoirs. Pas du très haut de gamme, donc, mais du classique et du sérieux sur ce type de vélo. Rien de particulier à signaler pour les pédales : il s'agit de modèles très classiques dotés de réflecteurs et de petits picots, et sans cale-pied, bien adaptés à un usage urbain.

© CCM

© CCM

Engwe P275 SE : un moteur bien dimensionné

La partie électrique repose sur un moteur sans balai monté dans le moyeu arrière, et non dans le pédalier. Conforme à la norme européenne CE EN15194, il développe une puissance nominale de 250 W en offrant un coupe de 42 Nm. Une valeur très correcte pour un vélo de ville, même si d'autres marques proposent des modèles plus "coupleux". Surtout, il est associé à un capteur de couple qu'Engwe annonce comme très réactif, grâce à un système exclusif baptisé E-SATS qui utilise de l'IA pour offrir une réponse quasiment instantanée, de l'ordre de 50 ms, nettement plus courte que ce que l'on trouve sur les modèles concurrents de cette catégorie.

Pour alimenter son moteur, le P275 SE est muni d'une batterie amovible de type Lithium-Ion d''une capacité très correcte de 468 Wh (36 V - 13 A). Placée dans la barre transversale, elle se retire très facilement à l'aide d'une clé et peut être rechargée aussi bien in situ, sur le vélo, que déposée – ce qui est souvent plus pratique – à l'aide du chargeur fourni délivrant un courant de 2 A sous 42 V. Avec cette puissance de sortie modeste de 84 W, il ne s'agit pas d'un chargeur rapide, mais il a l'avantage d'être compact et plutôt léger, ce qui permet de l'emporter facilement. Notons que la batterie est dotée d'un bouton témoin qui indique grossièrement l'état de sa charge quand on appuie dessus à l'aide d'une diode : vert, c'est bon ; rouge, il faut recharger. Pratique !

© CCM

Engwe P275 SE : des commandes simples

Contrairement à d'autres vélos électriques, le P275 SE possède un unique module électronique placé sur la branche gauche du guidon qui sert à la fois d'afficheur et de commande pour l'assistance électrique. Un boîtier très compact, certifié IP54 pour la pluie, équipé d'un petit écran – en couleurs tout de même – qui affiche les informations essentielles : niveau de batterie, vitesse instantanée, niveau d'assistance, distance parcoure, etc. Trois boutons permettent de sélectionner le niveau d'assistance – de 1 à 5, plus un mode piéton qui fait avancer automatiquement le vélo à 6 km/h quand on doit le pousser à pied –, mais aussi de changer le type d'informations affichées ou encore d'activer l'éclairage.

© CCM

Côté lumières, justement, en plus des indispensables catadioptres orange placés sur les roues et d'un petit blanc sur le guidon, le P275 SE est équipé d'un phare à Led orientable à l'avant et d'un classique feu rouge à l'arrière, qui ne fonctionne malheureusement pas en feu stop : dommage pour un vélo de ville qui doit souvent s'arrêter brusquement dans la circulation urbaine.

Pour en finir avec les accessoires, notons que le P275 SE est muni d'une belle béquille latérale rétractable, qu'il est fourni avec un solide porte-bagages supportant une charge de 25 kg – donc éventuellement un siège enfant – et qu'il peut recevoir en option un panier à l'avant. Toujours pratique pour emporter des sacs !

© CCM

© Engwe

Enfin, signalons que P275 SE peut être utilisé avec l'application Engwe sur smartphone – compatible iOS et Android –, qui gère tous les vélos de la marque, la communication s'effectuant via Bluetooth. Toutefois, contrairement à d'autres modèles de la marque, il ne possède aucune fonction électronique de type antivol ou balise GPS. Pas question donc de déclencher une alarme ou de le repérer sur une carte en cas de vol : Engwe a joué la simplicité en se contenant du strict minimum.

Engwe P275 SE : facile à monter

Comme tous les vélos Engwe, le P275 SE est livré préassemblé dans un grand carton, vente en ligne oblige. Mais contrairement à d'autres modèles assez lourds, on peut le réceptionner seul. Surtout, le montage est simple et rapide : 30 minutes suffisent pour fixer la selle, la roue avant, les pédales, le guidon et les garde-boues. D'autant que tout est expliqué clairement avec des illustrations dans le manuel en papier et un tutoriel vidéo et que tous les outils nécessaires sont fournis : une spécialité très appréciable d'Engwe qui évite de partir à la recherche d'une clé spéciale. Merci !

© CCM

Une fois assemblé, au-delà de sa ligne générale, le P275 SE séduit d'emblée par sa qualité de construction. Son cadre est superbement réalisé, avec un minimum de soudures très propres – juste pour la jonction avec l'arrière –, et une magnifique peinture satinée parfaitement posée. Du très beau travail. Idem pour les autres éléments, soigneusement ajustés, jusqu'aux câbles et aux plaquettes de freins. De faut, une fois le selle et le guidon réglés, le vélo est prêt à l'emploi, sans aucun "bricolage".

© CCM

Engwe P275 SE : un équilibre exemplaire

C'est une fois qu'on manipule le P275 SE que l'on prend conscience de sa plus grande qualité : la simplicité. Ou plutôt, l'évidence. D'abord, il est facile à enfourcher, avec son cadre complètement ouvert : aucun souci pour l'enjamber, quelles que soient la taille et la corpulence. Ensuite, quand la potence et la selle sont bien ajustées, on se sent immédiatement à l'aise, avec une position droite ou légèrement courbée, selon les préférences de chacun.

Malgré l'absence de suspension arrière, le confort général est bon. Tant que l'on reste en ville ou même en campagne, sur des routes goudronnées ou des rues pavées, tout va bien, et même très bien : la selle, large et bien moelleuse, ne fait pas mal aux fesses, et la suspensions de la fourche, quoique limitée en débattement, amortit bien les irrégularités et les nids de poule. Rien à dire, c'est parfait pour ls déplacements en milieu urbain. Et revanche, et sans surprise, le P275 SE n'est pas vraiment adapté au tout terrain, sur des chemins de terre caillouteux, même si l'on peut les emprunter sans trop de risques. Mais ce n'est pas sa vocation première : ce n'est pas un vélo fait pour les sports à sensations.

© Engwe

Surtout, le P275 SE séduit instantanément par son équilibre général. Engwe a visiblement soigné la répartition des masses pour avoir un centre de gravité assez bas. Un excellent point qui participe grandement à l'impression de sécurité de l'ensemble, impression renforcée par une excellente maniabilité, à basse comme à haute vitesse. Qu'il s'agisse de contourner des obstacles rapprochés en ville au ralenti ou de prendre des virages en se penchant, le P275 SE réagit de manière naturelle, sans piège, en se comportant comme on s'y attend, toujours de manière très sûre. Impressionnant et très rassurant ! Le guidon, avec sa forme d'hirondelle et ses poignées ergonomiques très agréables, n'est d'ailleurs pas étranger à cette maniabilité. Aucun souci d'ailleurs pour lâcher le guidon de temps à autre : le P275 SE est tellement bien équilibré qu'il reste stable, même sans les mains.

Cerise sur le gâteau, le freinage se révèle exceptionnel : même lancé à pleine vitesse, le vélo s'arrête en à peine 2 mètres ! Et les freins, qui se contrôlent à deux, trois ou quatre doigts, s'avèrent en outre très progressifs, ce qui est très appréciable quand on doit slalomer en ville. Sur ce plan encore, le P275 SE se montre sain et sûr.

Engwe P275 SE : une appli pas indispensable

Toujours au chapitre sécurité, l'éclairage s'avère très efficace, avec un phare qui projette un faisceau bien lumineux, suffisamment puissant pour éclairer la voie, en ville comme sur route, et un feu arrière assez visible. On regrette juste qu'il e soit pas associé au freinage pour des arrêts ou des ralentissements brusques, en ville notamment. Une amélioration à envisager pour une prochaine version.

Rien à redire non plus du côté du boîtier de contrôle électronique : les commandes, qui tombent bien sous les doigts, se montrent faciles à manipuler, et malgré sa petite taille, l'écran s'avère parfaitement lisible, même en plein soleil, en affichant clairement les informations essentielles, sans superflu. Comme quoi, la simplicité a du bon !

À propos d'électronique, signalons que l'on peut parfaitement utiliser le P275 SE sans l'application Engwe, qui n'apporte à dire vrai pas grand chose en pratique, dans la mesure où elle se cantonne pour l'essentiel à rependre des informations déjà fournis par l'afficheur (vitesse, distance parcourue…) et à commander l'éclairage. Certes, on peut aussi l'employer pour un guidage par GPS et même voir le trajet effectué sur une carte, mais uniquement sur l'écran, du smartphone, comme le fait n'importe quelle application du type Google Maps ou Waze. Il n'y a aucune fonction de verrouillage, d'antivol, d'alarme ou de positionnement, comme sur d'autres modèles Engwe. Mais ce n'est absolument pas gênant en patique : au contraire, on peut enfourcher le vélo sans smartphone ou même le prêter facilement. Encore une fois, c'est la simplicité qui prime avec le P275 SE.

Engwe P275 SE : une assistance douce et réactive

L'assistance du moteur électrique est à la fois douce et progressive. Dès le niveau 1, on sent un coup de pouce bienvenu. Et, sur du plat, on atteint aisément les 25 km/h réglementaires avec le niveau 2, sans forcer, ce qui est très confortable. De fait, les niveaux supérieurs, de 3 à 5, ne sont réellement utiles que sur du faux plat ou en côte, ce qui préserve la batterie. De manière surprenante, on maintient facilement les 25 km/h sans effort, y compris sur des côtés légères. Et on peut évidemment les dépasser en descente, même quand l'assistance de désactive. Détail très appréciable, quel que soit le niveau d'assistance, le moteur se montre très discret sur le plan sonore, et même quasiment silencieux. Le genre de petit truc qui permet de mieux entendre l'environnement.

© CCM

Mais c'est surtout la réactivité du capteur de couple qui surprend, très agréablement. Le système mis au point par Engwe promet une précision de l'ordre de 50 ms et cela se sent effectivement en pratique : le moteur ajuste la puissance de l'assistance selon la force avec laquelle on appuie sur les pédales quasi instantanément, sans le délai que l'on observe sur d'autres vélos. De fait, le P275 SE se comporte de manière très naturelle, pratiquement "organique". Il n'y a pas à réfléchir ou à anticiper : on a réellement l'impression d'être sur un vélo mécanique avec une aide qui réagit instantanément.

Autre grande satisfaction : l'autonomie est conforme aux promesses d'Engwe, qui annonce jusqu'à 100 km avec une assistance de niveau pour une personne de 60 kg – et jusqu'à 65 km en niveau 5. Lors de nos tests, sur des parcours combinant différents reliefs, en ville et sur route, sur plat comme en côte, avec du vent variable, en alternant tous les niveaux d'assistance, nous avons effectivement fait 80 km avec une seule charge. C'est plus que confortable pour un usage urbain quotidien, pour des trajets domicile -travail. Et suffisant pour entreprendre de vraies balades en ou hors ville, quand c'est nécessaire. Un excellent point !

Notons en outre que, même s'il est un peu plus lourd que certains vélos purement mécaniques, le P275 SE reste pilotable sans aucun assistance. Certes, il faut appuyer davantage sur les pédales, mais en cas de panne de batterie, on peut toujours rentrer à la maison sans trop souffrir.

En revanche, la charge de la batterie n'est pas vraiment rapide : il faut compter près de 6 heures pour faire le plein. On est loin des 2 heures que réclame un modèle comme le MapFour N1 Pro avec son chargeur rapide – et sa batterie plus modeste, il est vrai. Pas question donc de se lancer dans une charge à la dernière minute si on l'a oubliée avant de partir au travail par exemple.

Pour autant, la batterie du P275 SE recèle une petite surprise très agréable : elle ne se décharge pas "toute seule" quand on ne l'utilise pas, contrairement à ce qui se passe avec d'autres vélos électriques, même quand ils sont munis d'un interrupteur. Nous l'avons vérifié avec plaisir lors de nos tests en ne touchant pas au P275 SE pendant plus de deux semaines : nous l'avons retrouvé avec sa batterie chargée au même niveau, sans perte. Impressionnant, et très pratique, surtout pour un usage occasionnel.

Engwe P275 SE : le vélo urbain pour tout le monde

Lors de nos tests, nous avons fait essayer le P275 SE a une personne qui n'avait pas fait de vélo depuis plus de dix ans et qui n'avait jamais touché un modèle électrique. Malgré ses craintes et ses réticences, elle a accepté de faire un "petit tour" de pâté de maisons après quelques explications basiques. Et elle est revenue au bout de 45 minutes, après avoir parcouru 15 kilomètres, sans rencontrer le moindre problème, sans ressentir de fatigue, toute surprise de la facilité avec laquelle le P275 SE se pilotait ! Et ce constat a été partagé par tous els autres testeurs improvisés, qui ont tous salué cette aisance et cette simplicité. Un verdict unanime qui vaut tous les tests d'experts et qui montre qu'Engwe a trouvé la formule magique pour réaliser un vélo facile à vivre et à utiliser, même par des novices.

On l'aura compris : nous avons adoré le P275 SE. Ce n'est certainement pas le vélo urbain le plus sophistiqué du marché. Mais entre sa bonne qualité de fabrication, son belle autonomie, son confort général, son freinage ultra efficace, son comportement sûr et rassurant, sa grande maniabilité, son assistance douce et réactive et sa réelle simplicité d'emploi, il coche toutes les bonnes cases. Et pas uniquement pour un usage en ville, car il se montre aussi très à l'aise hors agglomération, sur des petites routes de campagne.

De fait, il apparaît comme un vélo idéal dans bon nombre d'utilisations, que ce soit comme moyen de locomotion quotidien pour aller travailler ou comme bicyclette de loisirs pour se balader le week-end. Surtout, comme nous l'avons constaté lors de nos tests, il convient à un très large public, y compris à des habitués : c'est réellement un vélo polyvalent, bien équilibré et facile à vivre, qui convient à tout le monde, d'autant qu'il s'adapte à différentes morphologies.

Et c'est même un excellent choix pour commencer avec l'électrique, car il est en outre très abordable. Affiché à 1199 euros en tarif standard, il est actuellement vendu 999 euros sur le site d'Engwe, port compris, avec son porte-bagages et son panier avant en cadeau – on le trouve au même prix sur d'autres sites marchands comme Amazon ou Cdiscount.

En clair, si ce n'est sans doute pas le vélo ce ville ultime, le P275 SE apparaît comme une véritable réussite. Et à ce prix, c'est vraiment une excellente affaire. Nous ne pouvons que le recommander vivement, notamment pour les débutants et pour un usage partagé en famille : c'est un modèle "universel", qui satisfera tout le monde par son côté "facile à vivre", et qui pourra même surprendre les cyclistes avertis par ses nombreuses qualités.