Test Engwe MapFour N1 Pro : un vélo électrique puissant et léger à prix serré

Engwe frappe fort avec son MapFour N1 Pro, un vélo à assistance électrique léger doté d'un moteur souple et puissant qui offre une grande autonomie, en se montrant aussi à l'aise en ville qu'en campagne. Une réussite !

Si la voiture électrique n'a pas encore convaincu tous els automobilistes, le vélo électrique – ou plus exactement, le vélo à assistance électrique, communément appelé VAE – a déjà séduit de très nombreux consommateurs en quête d'un moyen de transport individuel plus "doux", à la fois plus écologique que les deux-roues motorisés du genre moto ou scooter et moins fatiguant que la bicyclette traditionnelle. En ville comme à la compagne, pour aller travailler ou simplement pour se promener, on voit de plus en plus de ces vélos "augmentés" arpenter les rues, les routes et les chemins conduits par des utilisateurs ravis de ne pas s'essouffler et transpirer à la moindre côte.

Bien entendu, qui dit nouveau marché dit aussi nouveaux acteurs, et on a vu ces dernières années une foule de nouvelles marques se lancer dans l'aventure du VAE avec des modèles variés pour répondre à des besoins différents. Outre Decathlon qui propose sa propre gamme, on peut citer pêle-mêle Kalkhoff, Moustache, Trek, Vélo de Ville, Focus, Lapierre, Cube, Riese & Müller, Gazelle, Flyer ou encore Stromer, parmi les plus réputées.

Et c'est dans ce paysage très européen que Engwe s'est rapidement distingué. Depuis sa création, en 2014, la société américaine s'est fait remarquer avec ses vélos pliables et ses modèles à gros pneus, vendus en ligne, directement sur son site comme sur d'autres boutiques en ligne (Amazon, Cdiscount, Decathlon, etc.). Fort de cette belle réputation, le constructeur n'a cessé d'étendre sa gamme de VAE et compte bien jouer le "game changer" en ce début 2025 avec sa toute nouvelle série, le MapFour. Cette gamme de vélos urbains, qui se compose actuellement de deux modèles, le N1 Air et le N1 Pro, se démarque par quatre caractéristiques principales : un poids réduit, grâce à l'utilisation d'un cadre en fibre de carbone, un moteur à la fois souple et puissant, une grande autonomie, et un ̂tarif serré, très inférieur à ceux de la concurrence directe.

© Engwe

Le N1 Pro, que nous avons testé, représente le fleuron de cette nouvelle série. Vendu moins de 1900 euros, il pèse moins de 20 kg, profite d'un moteur offrant un couple de 80 Nm et d'une batterie à charge rapide promettant 100 km d'autonomie, le tout avec toutes les fonctions que l'on attend d'un vélo urbain. Et le moins que l'on puisse dire après quelques heures de route, c'est qu'il tient effectivement ses promesses.

Engwe MapFour N1 Pro : l'avis de CCM Légèreté avec le cadre en fibre de carbone

Très bonne qualité de fabrication

Charge très rapide

Très bonne autonomie

Moteur avec un couple confortable

Puce GPS intégrée

Système antivol avec alarme et blocage

Confort et maniabilité

Commandes ergonomiques

Fonctions de l'appli

Excellent rapport qualité/prix Une seule taille disponible (pour le moment)

Application uniquement en anglais

Mode d'emploi perfectible

Engwe MapFour N1 Pro : la légèreté du carbone

Le MapFour N1 Pro, comme le N1 Air, est donc un vélo de ville. Toutefois, si sa vocation citadine le destine principalement au milieu urbain, son style et, surtout, ses caractéristiques techniques lui confèrent à la fois une allure moderne et assez sportive tout en l'ouvrant à d'autres utilisations.

© CCM

L'un des points fort du N1 Pro (comme de la gamme MapFour), c'est la nature de son cadre, fabriqué non pas en alliage métallique comme c'est souvent le cas sur les VAE, mais en fibre de carbone. C'est ce matériau, à la fois léger et résistant, qui permet au N1 Pro de rester sous la barre symbolique des 20 kg : il pèse ainsi 19,5 kg tout compris (avec sa batterie), un poids bien inférieur à celui de vélos aux prestations similaires, certains modèles dépassant les 25 kg.

La légèreté n'est pas la seule qualité de ce cadre : son design original confère en effet une allure élancée vraiment très élégante au N1 Pro. De fait, contrairement à ce que l'on voit sur bon nombre de vélos de ville, qui disposent d'un cadre "ouvert" en V, sans barre haute, le dessin adopté par Engwe se rapproche des VTT. Une forme presque triangulaire (en diamant diront certains), sans tube vertical entre la selle et le pédalier, et avec une barre haute inclinée qui donne d'emblée une sensation de dynamisme tout en conférant une excellente rigidité à l'ensemble. Un excellent choix tant technique qu'esthétique.

© CCM

Dernière qualité du cadre, et pas des moindres : la fibre de carbone est censée mieux absorber les chocs et les vibrations que les alliages métalliques classiques. Une vertu à vérifier en pratique, sur la route, d'autant que contrairement à des modèles tout terrain, le N1 Pro est dépourvu d'amortisseurs, comme tous les vélos de ville.

Engwe MapFour N1 Pro : un moteur au couple énorme

Autre atout majeur du N1 Pro, son moteur. En effet, si sa puissance est limitée à 250 W comme l'impose la législation, il développe un couple impressionnant de 80 Nm : une valeur bien supérieure à ce que proposent la plupart des vélos de ville (autour de 40 Nm) et qui correspond à ce que l'on trouve sur des VTT, ces modèles tout terrain destinés à arpenter des chemins difficiles et à gravir des côtes ardues. Pour l'image, c'est un eu comme si l'on mettait un moteur de 4x4 dans une citadine. On peut ainsi s'attendre à une assistance puissante permettant de rouler sans effort. Pour ne rien gâter, ce moteur (un modèle Ananda à capteur de couple) est placé dans le pédalier : une position centrale qui optimise l'équilibre général, contrairement aux modèles où le moteur est situé dans l'essieu de la roue arrière.

© CCM

Outre son couple remarquable, ce moteur se distingue par les cinq niveaux d'assistance qu'il propose (sans compter le mode sans assistance) : c'est nettement mieux que la plupart des vélos urbains qui se contentent de trois ou quatre nouveaux en général. Toujours au chapitre motricité, signalons que le N1 Pro est équipé d'une chaîne métallique classique et solide (et pas d'une courroie comme certains VAE d'entrée de gamme) associés à un dérailleur Shimano Tourney TZ à 7 rapports. Encore d'excellents choix qui autorisent 42 combinaisons au total (mode sans assistance inclus) permettant a priori de faire face à toutes les situations courantes.

© CCM

Sur le plan purement mécanique, le N1 Pro est équipé de roues de 28 pouces montées avec des pneus Chaoyang 700x42C d'apparence très robuste, associées à des freins hydrauliques à disque de 160 mm également signés Shimano. Classique et efficace.

© CCM

Engwe MapFour N1 Pro : une batterie à charge ultra rapide

Ce n'est pas fini. le N1 Pro se distingue encore par sa batterie, un modèle lithium-ion de marque DMEGC d'une capacité plutôt modeste de 360 Wh (36 V - 10 Ah). Amovible et très légère (seulement 2,4 kg !), elle promet deux avantages non négligeables : une recharge très rapide (entre 1 heure 30 et 2 heures selon Engwe) et une autonomie pouvant atteindre les 100 kilomètres dans les conditions optimales. Cette recharge express est rendue possible par le chargeur fourni en standard avec le N1 Pro : un modèle imposant capable de délivrer jusqu'à 8 A sous 42 V (soit 336 W) pour accélérer le processus. Détail appréciable : il n'est nécessaire de retirer la batterie pour la recharger. Engwe a en effet intégré une prise accessible derrière un cache pour un branchement direct du câble du chargeur. Une excellente idée !

© CCM

© CCM

© CCM

Engwe MapFour N1 Pro : antivol et GPS en standard

Et ce n'est toujours pas terminé, car le N1 Pro est par ailleurs bardé d'électronique. Pour l'éclairage, il dispose non seulement d'une lampe avant à Led et d'un feu arrière autonome fonctionnant avec un capteur solaire et une mini batterie (qui s'allume automatiquement), mais aussi de bandeaux lumineux de type RGB intégrés dans les branches du guidon. Très original ! Bien entendu, il est également doté d'un écran multifonction, complètement intégré dans le guidon, en couleurs et bien lumineux, pour afficher la vitesse et d'autres informations, ainsi que d'une commande à trois boutons situées sur la branche gauche pour sélectionner les modes d'assistance et contrôler la mise en marche.

© CCM

© CCM

© CCM

Toujours au chapitre électronique, le N1 Pro est doté en standard d'un dispositif antivol qui s'active automatiquement à l'arrêt, après quelques minutes d'inactivité, ou sur demande, via l'application Engwe (compatible iOS et Android) à installer sur un smartphone. Ce système bloque la roue arrière et déclenche une alarme sonore dès qu'on tente de bouger le vélo. Plus fort encore, le N1 Pro est doté d'une puce 4G, d'un module Bluetooth et même d'un récepteur GPS qui permettent de le suivre à la trace et de le retrouver facilement, en affichant sa position sur une carte dans l'appli. Le grand luxe ! Notons que c'est avec ce module Bluetooth que le vélo communique avec l'appli, pour échanger des informations et des statistiques.

© CCM

On le voit, rien que sur le papier, le N1 Pro ne manque vraiment pas d'atouts pour séduire, entre son cadre en fibre de carbone, son moteur, son autonomie, son équipement et ses fonctions annexes. Enwge l'a clairement doté d'une très belle fiche technique, surtout pour un prix inférieur à 2000 euros. Toutefois, s'il est décliné en deux coloris (gris anthracite et vert encre), le N1 Pro n'est malheureusement disponible qu'en une seule taille pour le moment. Un format moyen (équivalent de M dans d'autres marques), qui s'avère bien adapté aux personnes mesurant entre 1,65 et 1,75 m voire 1,80 environ, mais pas aux autres.

Engwe MapFour N1 Pro : un montage simple

Achat en ligne oblige, le N1 Pro est livré dans un (très) grand carton (153 x 73 x 23 cm), comme un meuble en kit partiellement assemblé. Il faut le monter en installant quelques éléments (garde-boues, roue avant, pédale, selle, béquille, cache-chaîne et guidon) en suivant les indications du petit mode d'emploi et en utilisant les outils fournis (clés plates, clés Allen et tournevis). Rien de compliqué, même si certains schémas mériteraient d'être plus clairs (n'est pas Ikea qui veut) : il faut juste être patient et méticuleux. Seule la fixation du guidon s'avère un peu délicate en raison de la disposition des vis de serrage, qui se règlent par dessous. En revanche, il n'y a aucun câblage à effectuer, tout étant déjà monté et connecté en usine. On regrette juste que la tige de la selle soit un peu courte, avec une course d'ajustement d'environ 5 cm : même réglée haut, elle restera trop basse pour les personnes de grande taille, au-delà de 1,80 m.

© CCM

L'opération prend environ une heure, entre le déballage des pièces (bien protégées) et l'assemblage. Le mieux est d'ailleurs de profiter de ce temps pour charger la batterie, qui se retire très facilement, en tournant une des clés fournies avec le vélo. Comme on l'a signalé, on peut aussi la charger sans la démonter, en branchant directement le câble du chargeur dans la petite prise prévue à cet effet. Surtout, comme promis par le constructeur, la charge s'effectue vraiment rapidement : nous avons effectivement atteint les 100 % en 1 heure 45, ce qui est très appréciable. On est loin des 6 ou 7 heures que nécessitent certains vélos.

Le déballage et le montage sont par ailleurs l'occasion d'inspecter les pièces. Et, hormis les garde-boue (en métal !) qui pourraient être un peu mieux réglés (un détail !), l'ensemble respire la qualité, tant en termes de fabrication que de finition. Le cadre est superbe avec sa peinture satinée, les pièces métalliques robustes, les connexions impeccables et les ajustements soignés. Du très beau travail qui inspire confiance.

Engwe MapFour N1 Pro : une conduite agréable avec une assistance puissante et douce

Sur la route, le N1 Pro se compter extrêmement bien. Les commandes, très intuitives, tombent naturellement sous les doigts, même pour un novice qui n'a jamais utilisé de VAE. Les passage de rapports sont doux et fluides, tout comme les changements de niveaux d'assistance, qui s'effectuent sans heurt. D'autant que le moteur se relève à la fois souple et puissant ; redoutable d'efficacité avec son énorme coupe de 80 Nm, il permet de rouler facilement sans s'essouffler dans toutes les situations courantes. Les niveaux 1 et 2 suffisent pour le plat, le 3 convient au faux plat, et les 4 et 5 se révèlent précieux en côte, surtout avec du vent. Mieux encore, comme le N1 Pro n'est pas lourd, on peut l'utiliser sans aucune assistance (niveau 0) et sans souffrir, quand sa batterie est vide ou quand on veut la préserver en faisant un peu plus de sport.

© CCM

© CCM

© CCM

© CCM

Il est en outre très maniable et très confortable, absorbant correctement les irrégularités de la route. Bien entendu, comme tout vélo de ville, il se conduit avec une posture plutôt verticale ou légèrement inclinée, sans avoir à se pencher comme sur, un modèle de course. Les freins à disque s'avèrent efficaces et progressifs, y compris à haute vitesse, et l'éclairage avant assez puissant pour rouler de nuit ou dans des rues mal éclairées. Signalons que la lampe intégrée au guidon ne dispose pas d'un bouton d'allumage dédié : il se pilote avec les commandes d'assistance, et dispose de deux positions (route et croisement), comme sur une voiture. Le bandeau lumineux intégré au branches du guidon est plus accessoire, mais il permet tout de même de mieux être vu sur la route, surtout quand il est animé, ce qui n'est pas négligeable.

Comme toujours avec un VAE, l'autonomie réelle dépend de multiples facteurs (vent, profil de la route, poids embarqué, rapport utilisé, niveau d'assistance, nombre de freinages/relances, température, pression des pneus,…). Lors de nos tests, en ville, en zone péri-urbaine et en campagne, avec des conditions météo différentes et un utilisateur de 65 kg, nous avons toutefois bien approché les 100 km promis en parcourant 95 km avec une seule charge en plusieurs trajets (de 5 à 20 km), en ajustant soigneusement les rapports et les niveaux d'assistance du moteur, ce qui est tout à fait remarquable. Il va sans dire que cette autonomie peut sérieusement s'amoindrir si l'on abuse de l'assistance, comme avec n'importe quel vélo électrique, ou avec un passager plus lourd. Et que l'on peut bien sûr rouler sur de plus grandes distances en désactivant complètement l'assistance ou quand la batterie est vide.

© CCM

Dans l'ensemble, nous avons réussi à tenir des vitesses moyennes de 20 km/h sans jamais forcer grâce à l'assistance – limitée à 25 km/h par la législation – avec des pointes à 35 km/h en pente (sans chercher à battre des records). Rien à redire, c'est vraiment agréable et confortable, surtout pour des trajets urbains, où la vitesse fluctue beaucoup en fonction de la circulation et des redémarrages aux feux et aux stops.

Engwe MapFour N1 Pro : des fonctions connectées pratiques

Bien que le N1 Pro soit un vélo connecté, il peut s'utiliser seul, sans smartphone, uniquement avec ses commandes, ce qui est très appréciable. Mais, évidemment, le téléphone est indispensable pour profiter de certaines fonctions uniquement accessibles via l'application Engwe. Certes, son interface est uniquement disponible en anglais – à quand une version française ? –, ce qui pourra dommage, mais pas rédhibitoire, car les informations et paramètres principaux sont facilement compréhensibles. C'est simplement plus gênant pour certains paramètres et pour le guidage vocal.

De fait, après la création d'un compte Engwe et une fois associée par Bluetooth au N1 Pro, l'appli donne accès à des informations et des fonctions de base du vélo : verrouillage et déverrouillage de l'alarme, allumage et extinction de l'éclairage, niveau de batterie, statistiques d'utilisation (distance parcourue, durée d'utilisation, vitesse, cadence de pédalage, etc.). Mais elle donne aussi à des réglages plus évolués comme l'intensité du courant de charge de la batterie ou l'éclairage d'ambiance, avec le choix de la couleur, de l'intensité et du motif lumineux, fixe ou dynamique.

© CCM

© CCM

© CCM

C'est aussi dans l'appli Engwe que l'on peut définir une destination et lancer un guidage par GPS, comme dans Google Maps ou Waze. Bien sûr, cette fonction reste plus limitée qu'avec les ténors du genre et, surtout, les indications vocales sont en anglais, ce qui peut devenir comique avec les noms de rue ou de voie… En revanche, il n'est pas utile de tenir le smartphone en main ni de l'avoir sous les yeux car le guidage est répercuté en temps réel sur l'afficheur du N1 Pro, avec des flèches bien visibles indiquant la direction à suivre, que ce soit pour aller tout droit, tourner ou faire demi-tour. Très pratique ! Et pour les amateurs assidus qui aiment suivre leurs exploits, il est possible de retracer un parcours sur une carte.

© CCM

L'une des grandes originalités du N1 Pro, c'est son antivol. Il ne s'agit pas d'un accessoire annexe à verrouiller manuellement, mais d'un dispositif électronique intégré qui verrouille automatiquement le vélo quand il est activé en s'appuyant sur plusieurs dispositifs. Ainsi, grâce à un détecteur de mouvement, il déclenche une alarme sonore dès que le vélo est manipulé alors qu'il est verrouillé. Certes, elle n'a pas le niveau sonore d'une alarme domestique, mais le son et le clignotement lumineux peut déjà attira l'attention de passants. En outre, un électro-aimant placé sur le frein à disque arrière bloque automatiquement la route pour empêcher le vélo de rouler. Et dès que le N1 Pro est déplacé en mode verrouillé, on reçoit immédiatement une alerte sur le smartphone. Très fort ! On peut même faire sonner l'alarme et allumer les feux à distance, via l'appli, pour ameuter le voisinage. Et le système fonctionne même quand la batterie est retirée du vélo. Notons d'ailleurs que l'appli dispose d'une option permettant de déverrouiller automatiquement le N1 Pro via Bluetooth quand on s'en approche avec le smartphone associé. Encore une excellente option qui évite d'avoir à de débloque manuellement avec la clé de l'antivol.

Enfin, grâce au GPS intégré et à l'appli Engwe, on dispose d'une autre fonction bienvenue : la géolocalisation. Que ce soit pour retrouver où on l'a garé ou pour le pister en cas de vol, l'appli indique la position précise du N1 Pro sur une carte, avec une icône de vélo. Le genre d'option vraiment utile, d'autant que l'appli permet aussi de guider jusqu'à l'endroit où se trouve leN1 Pro.

© CCM

Engwe MapFour N1 Pro : une nouvelle référence pour les vélos électriques urbains

Au final, le MapFour N1 Pro apparaît comme une excellente surprise. Bien construit, léger, élégant et maniable, il tient effectivement ses promesses à la fois en termes d'assistance électrique avec son moteur souple et puissant et d'autonomie avec sa batterie à grande capacité et à charge rapide. Il est ainsi facile à vivre et à apprivoiser, même pour des personnes n'ayant jamais utilisé de VAE. Et, comme nous l'(avons constaté, il s'avère d'une grande polyvalence en se montrant capable de sortir des villes pour arpenter des routes de campagne. Son dispositif antivol et les fonctions associées à l'appli constituent des atouts supplémentaires qui continuent à son agrément général, mais on aimerait qu'Engwe s'attelle rapidement à la traduction de son interface pour la rendre plus commode. Fort heureusement, même si elle est utile, l'appli n'est pas indispensable pour profiter du N1 Pro au quotidien. La seule véritable réserve vient de son format unique qui ne conviendra pas à tout le monde. mais le constructeur a promis de le décliner dans d'autres tailles prochainement.

Le MapFour N1 Pro est vendu au prix de 1899 euros sur le site d'Engwe, avec une livraison gratuite, une garantie de 1 an et une assistance "à vie". Et il n'y a pas de frais de douane à craindre, car même si les vélos sot fabriqués en Chine, l'entreprise expédie ses produits depuis des entrepôts situés en France. Un tarif certes plus élevé que celui des VAE d'entrée de gamme, mais bien inférieur à celui des modèles avec des caractéristiques et des fonctions similaires, qui avoisinent souvent les 3000 euros.

Mieux encore, jusqu'au 5 mars 2025, pour le lancement, Engwe le propose même à 1799 euros avec en plus un pack d'accessoires d'une valeur de 199 euros incluant notamment une sacoche arrière, un support pour smartphone, une housse de protection et un antivol mécanique à combinaison. On peut même baisser encore le tarif avec des codes promo : 200 euros de réduction avec le code ENGWEV200OFF (commandes supérieures à 2000 euros) et 150 euros de réduction avec le code ENGWEV150OFF (commandes supérieures à 1 500 euros). Compte tenu de ses innombrables qualités, et malgré ses petits défauts facilement corrigeables, le N1 Pro apparaît ainsi comme une très bonne affaire et même une nouvelle référence sur un marché très mouvementé. Un VAE hautement recommandable qui change vraiment la donne !