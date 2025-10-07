Test Engwe Engine Pro 3.0 Boost : un vélo polyvalent vraiment épatant

Avec ses gros pneus, son excellente tenue de route, son cadre pliable, sa suspension intégrale, son moteur puissant et son impressionnant mode Boost, le nouveau vélo d'aventure d'Engwe séduit par ses nombreuses qualités et sa réelle polyvalence. Une réussite !

2025 est décidément une année très riche pour Engwe. Pour accompagner sa croissance rapide, le constructeur chinois de vélos électriques a non seulement accentué sa présence sur le marché européen en ouvrant plusieurs boutiques à son nom – dont une à Paris, en juillet –, mais aussi, et surtout, ajouté à son catalogue déjà riche plusieurs modèles très intéressants – comme le MapFour N1 Pro (voir notre test), le L20 (voir notre test) ou encore le L20 3.0 (voir notre article) – en misant sur son atout majeur : le rapport qualité/prix. Et cette dynamique impressionnante ne semble pas près de faiblir puisque le fabricant vient de lancer l'Engine Pro 3.0 Boost, un fat bike aux caractéristiques alléchantes, qui ne manquera pas de se faire remarquer.

L'Engine Pro 3.0 Boost succède à l'Engine Pro 2.0 – qui reste pour le moment au catalogue, avec un prix inférieur. Comme son prédécesseur, il s'agit d'un vélo à "gros pneus" – d'où l'appellation fat bike – qu'Engwe qualifie plus justement de vélo d'aventure. Et pour cause : grâce à ses pneus extra larges, sa suspension intégrale et son puissant moteur, il peut s'utiliser sur toutes sortes de terrains, y compris sur des chemins escarpés et tortueux, même s'il n'entre pas réellement dans la catégorie des véritables VTT (vélo tout terrain) ou des modèles de type gravel, comme les spécialistes les appellent.

Mais s'il attire immédiatement le regard par son design particulièrement réussi, avec son petit air de mini moto, l'Engine Pro 3.0 Boost possède de nombreuses cordes à son arc pour convaincre les amateurs : son côté pliable, qui permet de le ranger facilement et de l'embarquer dans un coffre de voiture, comme son ainé, mais aussi son couple impressionnant de 90 Nm, sa batterie de grande capacité (720 Wh) qui promet une autonomie maximale de 130 km ainsi que son système de recharge rapide assurant un plein d'électricité en moins de 2 heures. Sans parler de son prix, d'à peine 1700 euros. Autant d'arguments qui le distinguent face à ses nombreux concurrents, comme nous avons pu le vérifier après plusieurs semaines de tests.

© Engwe

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : l'avis de CCM Design et qualité de fabrication

Moteur au couple généreux

Mode Boost impressionnant

Capteur de couple très réactif

Freinage ultra efficace

Confort général avec suspension intégrale

Maniabilité et tenue de route

Commandes ergonomiques

Écran bien lisible

Bonne autonomie

Antivol intégré et géolocalisation par GPS

Chargeur rapide fourni en standard

Vélo pliable

Feu stop automatique

Excellent rapport prestations-qualité/prix Poids assez élevé

Pneus mal adaptés au vrai "tout-terrain"

Une seule taille disponible

Garde au sol un peu juste

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : un design très réussi

Comme tous les modèles Engwe, l'Engine Pro 3.0 Boost est livré prémonté dans un grand carton. Il faut compter une bonne heure pour le déballer et terminer soigneusement le montage, en assemblant quelques pièces (roue avant, pédales, selle, etc.) à l'aide des outils fournis (tournevis et clés, tout est dans la boîte), en suivant les indications du mode d'emploi en papier ou un tutoriel vidéo en ligne. Rien de compliqué, y compris pour un novice en mécanique, même si les illustrations et les instructions ne sont pas toujours aussi claires que sur un manuel Ikea.

© CCM

Une fois le montage terminé, on ne peut qu'admirer l'engin. D'abord, pour sa ligne générale, à la fois ramassée et élancée, et surtout très réussie. Ensuite, pour sa qualité de fabrication et de finition. Le cadre, en alliage de magnésium et d'aluminium, sans soudure, est même un modèle du genre, avec une peinture métallisée du plus bel effet – en bleu ou en noir, les deux coloris disponibles. L'ensemble dégage d'emblée une sensation de robustesse, de confort et même de luxe. Clairement, malgré son tarif plancher, l'Engine Pro 3.0 Boost n'a rien d'un vélo au rabais !

© CCM

Les dimensions restent très raisonnables avec une longueur totale de 165 cm, une largeur de 68 cm au guidon et une hauteur de 121 à 134 cm selon le réglage de la potence. La hauteur de la selle est ajustable de 84 à 104 cm, ce qui rend l'Engine Pro 3.0 Boost compatible avec des cyclistes de 1,65 m à 1,90 m, comme nous l'avons vérifié lors de nos test en le faisant conduire par plusieurs personnes de tailles différentes. Une belle marge qui le rend utilisable par le plus grand nombre. Et c'est tant mieux dans la mesure où Engwe ne propose qu'une seule taille de cadre. En pratique, nous avons noté que certains avaient un peu de mal à enjamber la barre transversale, assez haute. Attention donc aux jambes courtes !

© CCM

En revanche, on note tout de suite que l'engin est assez lourd avec un poids total de 34,7 kg, dont 3,9 kg pour la batterie. Rien d'extraordinaire pour sa catégorie, mais c'est une dizaine de kilos de plus qu'un vrai VTT, mieux adapté aux figures acrobatiques.

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : une suspension intégrale

L'allure générale, très dynamique, confirme la vocation sportive de l'Engine Pro 3.0 Boost, avec un guidon assez haut, des roues à pneus larges de diamètre moyen (20 pouces) et, surtout, un cadre élancé avec une unique barre diagonale associée à un dispositif articulé pour la suspension arrière, avec un unique amortisseur central de 750 livres (soit environ 340 kg) monté sur un bras pivotant, autorisant un débattement maximal de 60 mm. Un système assez sophistiqué que l'on trouve habituellement sur des vélos tout terrain bien plus chers. À l'avant, on a droit à une fourche télescopique classique avec deux amortisseurs hydrauliques réglables (à gauche) et verrouillables (à droite), affichant une course de 50 mm.

© CCM

© CCM

Toujours au chapitre confort, signalons que l'Engine Pro 3.0 Boost est équipé d'un superbe selle selle rembourrée très moelleuse avec deux ressorts. De quoi éviter le mal aux fesses tout en amortissant les chocs.

© CCM

Au rayon purement pratique, l'Engine Pro 3.0 Boost profite, comme son prédécesseur, d'un solide porte-bagage métallique assez large, capable de supporter une charge de 25 kg. De quoi emporter un sac bien rempli pour aller travailler ou partir en randonnée. Et toiujours dans ce registre accessoire, il profite d'une béquille bien dimensionnée pour stationner.

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : gros pneus et gros freins

Contrairement à son prédécesseur équipé de roues à "bâtons", l'Engine Pro 3.0 Boost dispose de roues plus classiques à rayons, avec des jantes en aluminium associées à de larges garde-boues en plastique qui protègent efficacement des projections diverses. Pour les pneumatiques, Engwe a choisi des modèles Chao Yang de 20 pouces de diamètre et de 4 pouces de largeur. De "gros pneus" de belle qualité, mais sans crampons, avec une sculpture plus adaptée au bitume et à la ville qu'au tout terrain. Estampillés Hippo Skin dans la terminologie Chao Yang, ils intègrent toutefois une couche spéciale de 3 mm de protection contre les performations : pas une garantie absolue contre les crevaisons, mais toujours très appréciable !

© CCM

Bien évidemment, l'Engine Pro 3.0 Boost est doté de freins hydrauliques (à double piston) à disques, à l'avant comme à l'arrière : des modèles assez grands, de 180 mm de diamètre, qui promettent un freinage puissant.

© CCM

Côté transmission, Engwe s'en est remis une nouvelle fois à Shimano. Le dérailleur est un Tourney RD-TY300 à 7 vitesses, associé à un sélecteur SL-M315-7R et un plateau à 48 dents de 200 mm de diamètre protégé par un flasque en ABS, l'ensemble entraînant une belle chaîne de 124 maillons traitée antirouille. Rien d'exceptionnel – ce n'est pas le haut de gamme de Shimano –, mais cet "accastillage" reste soigneusement monté et ajusté, et, surtout, il paraît bien adapté à la vocation du vélo.

© CCM

© CCM

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : les avantages du pliage

Comme son prédécesseur, l'Engine Pro 3.0 Boost est un modèle pliable. On peut ainsi rabattre la potence du guidon vers le bas mais aussi replier l'avant vers l'arrière grâce à deux petites manettes, équipées bien entendu de systèmes de sécurité, pour éviter tout repli intempestif ! L'opération, simple et rapide, ne nécessite que quelques muscles.

© CCM

Une fois replié, le vélo occupe environ 100 cm de longueur, 80 cm de hauteur et 65 cm de largeur, les pédales n'étant pas escamotables, l'ensemble pouvant reposer sur une béquille fixe placée sous le pédalier. Il devient ainsi assez compact pour entrer dans le coffre d'une voiture, ce qui est bien pratique pour partir en randonnée dans la nature sans avoir à faire la route. Pas question toutefois de l'emporter dans les transports en commun compte tenu de son poids, à moins d'avoir fait de longues séances de muscu en salle ! Et dommage que les pédales ne soient pas rétractables ou pliables, car elles augmentent l'encombrement.

© CCM

Seul petit regret : une fois le vélo plié, des câbles apparaissent à travers la charnière ouverte, ce qui les rend vulnérables, car ils peuvent s'accrocher et donc s'abimer lors d'un transport, si l'on n'y prend garde. Rien de rédhibitoire, mais on aurait préféré qu'ils soient protégés par une grosse gaine ou même un système de contacteurs, comme Engwe le fait pour son EP-2 3.0 Boost, également pliable.

© CCM

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : des commandes complètes et ergonomiques

Sur le guidon, on retrouve des éléments classiques. À commencer par les poignées typiques d'Engwe, avec leur large repose-paume très confortable et leur revêtement en silicone très doux qui accroche bien à la peau, l'ensemble assurant une excellente prise en main, le confort en plus. Sur la droite, on dispose des traditionnelles commandes de vitesses mécaniques.

© CCM

Mais c'est à gauche qu'on découvre une petite et belle surprise, toutes les commandes étant regroupées dans un unique boitier, avec des boutons pour sélectionner les niveaux d'assistance électrique, mais aussi pour actionner l'avertisseur sonore électronique qui remplace l'habituelle sonnette acoustique, pour afficher différentes informations à l'écran et, bien sûr, pour allumer et éteindre le vélo. Comme souvent, c'est en appuyant plus ou moins longtemps sur certains boutons que l'on active des fonctions annexes, comme l'allumage des feux ou le mode piéton, qui active l'assistance jusqu'à 5 km/h pour pousser le vélo en marchant. Outre ce petit boîtier, on trouve près de la poignée un bouton spécial, estampillé B, pour activer le mode Boost. Un bouton qui fonctionne de façon temporaire, tant que l'on appuie dessus, et qui tombe très naturellement sous le pouce.

© CCM

L'écran de l'Engine Pro 3.0 Boost est tout simplement somptueux. À la fois grand – 3,5 pouces de diagonale –et très lumineux, il affiche très clairement toutes les informations classiques (vitesse instantanée, degré d'assistance sélectionné, niveau de batterie, distance parcourue, etc.) et reste parfaitement lisible même en plein soleil. Un modèle du genre.

© CCM

Engwe n'a pas négligé l'éclairage et la visibilité. En plus des indispensables catadioptres sur les roues et les pédales, l'Engine Pro 3.0 Boost est ainsi équipé d'un gros phare à double Led à l'avant et d'un large feu arrière avec réflecteur. Il ne manque que des clignotants pour compléter le tableau. Dans une future évolution peut-être ? Quoi qu'il en soit, le phare produit un flux lumineux blanc très puissant, qui éclaire vraiment très bien la route en pleine nuit. Idem pour le feu arrière, bien visible, même de jour. Petite fonction très appréciable, il s'allume automatiquement au freinage ou lors de secousses, grâce à un détecteur gyroscopique. Un vrai feu stop qui permet d'avertir les autres usagers de la route : c'est parfait !

© CCM

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : une batterie Samsung avec charge rapide

S'il ressemble beaucoup à son ainé, l'Engine Pro 3.0 Boost s'en distingue sur plusieurs points. Notamment par sa batterie qui est placée ici verticalement sous la selle, et pas intégrée dans le montant supérieur du cadre. Elle est ainsi bien plus facile d'accès, même s'il faut toujours la clé de déverrouillage pour la démonter. Signée Samsung, elle affiche une capacité confortable de 720 Wh (15 Ah sous 48 V) assurant, selon Engwe, une autonomie maximale de 130 km.

© CCM

Surtout, l'Engine Pro 3.0 Boost est livré en standard avec un chargeur rapide de 8 A qui assurer effectivement une charge complète de la batterie en à peine 2 heures, comme nous l'avons vérifié. Un vrai gage de disponibilité, qui permet d'envisager des balades quasiment au dernier moment, selon la météo, sans avoir à faire le plein la veille, ou encore d'effectuer deux grandes sorties dans la même journée, avec une pause recharge pendant le déjeuner par exemple.

La batterie peut se charger démontée ou montée. Petit détail : quand on la laisse en place, on peut allumer le vélo et voir un indicateur de charge en pourcentage sur l'afficheur. Une fonction rare et pratique qui permet de mieux suivre l'opération, le chargeur étant muni d'une diode qui passe du rouge simplement au vert.

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : un module électronique avec des fonctions connectées

Comme le MapFour N1 Pro, l'Engine Pro 3.0 Boost est équipé d'un petit système électronique multifonctions qu'Engwe qualifie d'IoT (Internet of Things que l'on peut traduire objet connecté). Placé ici aussi sur le montant supérieur du cadre dans un logement oblong, il intègre une alarme avec détecteur, un récepteur GPS, un module Bluetooth et une puce 4G avec carte SIM. Le dispositif antivol déclenche une alarme qui sonne dès qu'un mouvement est détecté après verrouillage. Pas de quoi rameuter le quartier, mais suffisant pour alerter les passants ou les voisins à proximité. En revanche, il n'est pas associé à un blocage automatique de la roue arrière, comme on en trouve sur le MapFour N1 Pro.

© CCM

C'est grâce à ce petit bloc électronique que l'Engine Pro 3.0 Boost communique avec l'application Engwe à installer sur un smartphone (Android ou iOS). Une fois associée à l'Engine Pro 3.0 Boost, elle permet de verrouiller ou de déverrouiller le vélo à distance, de consulter diverses statistiques, mais aussi de le localiser sur une carte et même de voir les parcours effectués. Il n'y a pas cette fois de fonction de guidage comme sur le MapFour N1 Pro, pas plus qu'à l'écran du guidon, ce qui n'est pas un réel problème dans la mesure où l'on peut toujours utiliser un smartphone avec une application dédiée du genre Waze ou Google Maps pour s'orienter.

© CCM

En revanche, l'appli envoie automatiquement des notifications dès dès qu'un mouvement est détecté après verrouillage, ce qui est très pratique quand on n'a pas le vélo sous les yeux. Et on peut également activer un déverrouillage automatique par induction, qui désactive automatiquement l'alarme dès que l'on s'approche de l'Engine Pro 3.0 Boost avec le smartphone associé. Super pratique ! Notons encore que c'est grâce à l'appli que le firmware du vélo – son logiciel interne – peut être mise à jour, pour profiter de corrections et d'améliorations. Signalons tout de même que si l'appli est utile, elle n'est pas indispensable pour utiliser l'Engine Pro 3.0 Boost, ce qui est appréciable quand on veut se balader sans emporter de téléphone. Enfin, notons ce système de géolocalisation et d'alarme instantanée n'est pas tributaire d'un quelconque abonnement payant : il est inclus d'office avec l'Engine Pro 3.0 Boost. Un beau cadeau d'Engwe !

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : un moteur puissant avec un booster impressionnant

Qui dit vélo électronique dit moteur. Conformément à la législation, le modèle choisi par Engwe pour l'Engine Pro 3.0 Boost affiche une puissance maximale de 250 W avec une certification CE EN15194 – sa marque n'est toutefois pas précisée. Monté directememnt dans le moyeu arrière, et non au centre, au niveau du pédalier, il développe un couple maximal de 90 Nm, soit 15 de plus que sur l'Engine Pro 2.0, limité à 75 Nm. Un couple généreux, donc, qui promet de belles accélérations en permettant d'affronter confortablement de nombreuses situations, et notamment des côtes franches. D'autant qu'il est associé à un capteur de couple – un dispositif sensible à la pression sur les pédales et non à leur cadence de rotation – et à un système d'assistance à cinq niveaux – sans compter le mode piéton.

© CCM

L'un des grands atouts de l'Engine Pro 3.0 Boost – sans doute le plus jouissif ! –, c'est incontestablement son bouton Boost. Il suffit en effet d'appuyer dessus pour disposer immédiatement de surcroit très sensible de puissance. Un véritable booster, comme son nom l'indique, qui permet, selon les circonstances, de gagner en vitesse sur la route, de se dégager rapidement en ville ou de négocier un passage difficile en côte, en rando tout-terrain par exemple. Vraiment spectaculaire, il donne littéralement des ailes.

© CCM

En pratique, c'est un surcroit notable de couple que le Boost apporte. On peut l'utiliser aussi bien au démarrage qu'une fois lancé, selon les besoins. Et pas besoin d'appuyer fort sur les pédales pour en profiter : grâce au capteur de couple très réactif, il agit même sans "pousser". Par ailleurs, s'il n'est pas destiné à donner de la vitesse, nous avons noté qu'il permettait très facilement les 30 km/h pendant quelques secondes, ce qui s'avère très appréciable dans de nombreuses circonstances. Difficile de s'en passer une fois que l'on y a goûté : c'est clairement l'un des points forts – si ce n'est son meilleur – de l'Engine Pro 3.0 Boost.

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : un comportement remarquable

Sur la route, l'Engine Pro 3.0 Boost s'avère confortable et très agréable à conduire. Bien équilibré – on peut lâcher le guidon sans tomber sur le bitume –, il absorbe bien les défauts de revêtement grâce à ses amortisseurs, sans glisser sur les graviers, grâce à ses pneus larges et bien accrocheurs. Sa selle bien rembourrée ne fait pas mal aux fesses, même après de nombreux kilomètres, lors de longues sorties.

Et il est très facile à manier avec son guidon haut et ses poignées, vraiment très ergonomiques, et ses commandes qui tombent bien sous les doigts. On peut s'autoriser des virages serrés, avec un rayon de braquage très court. Aucun souci donc pour mener l'Engine Pro 3.0 Boost sur les routes, les petits chemins de terre en forêt ou les terrains herbeux, même irréguliers : son comportement est toujours rassurant.

© CCM

D'autant que le freinage est d'une rare efficacité, grâce à la combinaison des freins à larges disques et aux pneus bien accrocheurs sur le bitume, même sur du mouillé. À pleine vitesse, sur une route sèche, le vélo s'arrête en moins de 2 mètres : c'est réellement spectaculaire ! Et comme les commandes sont bien réglées, on peut doser finement le freinage selon les besoins. D'autant que les freins ne coupent pas le moteur, laissant là encore une belle liberté de contrôle dans certaines manœuvres délicates.

S'il est difficile de mesurer la puissance réelle du moteur, faute d'indication sur l'écran et de matériel adapté, force est de constater qu'il remplit parfaitement son rôle, avec un couple très généreux. Surtout, le capteur de couple s'avère d'une efficacité et d'une réactivité absolument remarquables : il suffit d'appuyer à peine sur le pédale pour que l'assistance se déclenche aussitôt, de manière proportionnelle à la pression. Discrète, mais déjà sensible dès le niveau 1, elle devient impressionnante au niveau 5, permettant d'affronter un vent contraire etd e gravir une côte sévère sans gros effort. Comme promis par le constructeur, nous avons pu ainsi gravir des pente d'environ 10° (soit 18 %) sans souffrir. Épatant !

© CCM

Même satisfecit pour la suspension qui absorbe remarquablement toutes les irrégularités, y compris les bosses et les nids de poules. Entre la selle très confortable et les amortisseurs vraiment efficaces, on peut rouler sans craindre les chocs – et sans avoir mal au dos ! – et, surtout, en profitant d'une excellente tenue de route, la rigidité du cadre participant grandement à l'équilibre de l'ensemble, à basse comme à haute vitesse. Engwe a vraiment bien travaillé sur ces points essentiels. Chapeau !

Faute d'expérience – et de courage ! –, nous n'avons pas testé l'Engine Pro 3.0 Boost en mode casse-cou, sur des pentes très escarpées ou des chemins de terre sous la pluie battante. Et nous n'avons pas non plus tenté les sauts et autres figures acrobatiques réservés aux experts avertis. Mais ce ne pas pas sa vocation, car il n'est pas réellement adapté au tout-terrain façon trek ; il n'est pas conçu pour ce type d'utilisation extrême, notamment à cause de ses pneus qui ne disposent pas des petits crampons indispensables sur terrain glissant et dangereux. En outre, son système de suspension arrière abaisse la hauteur du pédalier à la réception : de fait, quand on penche le vélo dans certains virages, une pédale peut toucher le sol ou un caillou.

© CCM

Ces dernières remarques n'entachent en rien les nombreuses qualités de l'Engine Pro 3.0 Boost. Au fil de nos longues balades, nous avons pris beaucoup de plaisir à le conduire, aussi bien en ville qu'en campagne, sur route, sur chemin et en forêt, an appréciant à chaque fois son comportement rassurant, sa maniabilité, son confort, son freinage, sa puissance et son mode Boost, absolument bluffant.

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : une autonomie très correcte

Côté autonomie, nous avons atteint les 100 km avec une seule charge lors de nos tests, mais en alternant les terrains, avec des côtes et des chemins, sous différentes conditions météo, notamment avec du vent assez fort, et, surtout, en utilisant intensivement tous les niveaux d'assistance, jusqu'au 5. En restant sur du plat, toujours avec un peu de vent, et en ne dépassant pas le niveau 3, nous sommes passés à 115 km, ce qui est très appréciable. Bien évidemment, l'utilisation du Boost puise dans la batterie, réduisant d'autant l'autonomie. On peut donc dire que l'Engine Pro 3.0 Boost tient bien ses promesses, puisque Engwe annonce 130 km, mais sur route plate et au niveau d'assistance 1 uniquement, ce qui doit être atteignable dans ces conditions idéales.

Engwe Engine Pro 3.0 Boost : un vélo exemplaire

Au final, on l'aura compris, nous avons vraiment beaucoup aimé l'Engine Pro 3.0 Boost, qui tient plutôt bien ses promesses. Sans même parler de son design, vraiment réussi, son confort et sa maniabilité en font un excellent choix pour des déplacements réguliers. Avec ses larges pneus, sa suspension intégrale, son moteur coupleux et sa géniale fonction Boost, il se montre à l'aise sur de nombreux types de terrains, en ville comme en forêt ou en campagne. Et avec son excellente tenue de route, son freinage ultra efficace et son équilibre général, il se montre rassurant en toute circonstance. Comme on l'a dit, il est très agréable et même amusant à conduire.

Certes, il ne remplacera pas un véritable VTT pour les raids extrêmes, son poids élevé le rendant peu adapté à la voltige. Mais sa bonne autonomie, associée à sa charge rapide, tout comme son côté pliant en font un très bon compagnon pour partir en randonnée. Et s'il ne conviendra pas à tout le monde, à cause de la position de conduite qu'il impose – ce qui reste une question de goût et d'habitude –, force est de constater qu'il s'avère d'une grande polyvalence.

Enfin, même si la transmission Shimano n'est pas haut de gamme, on ne peut que saluer Engwe pour le soin apporté à sa fabrication, ainsi qu'aux fonctions "accessoires" bien utiles, comme l'écran ou le module électronique, avec son antivol et son GPS. Autant de points qui s'ajoutent au meilleure atout de l'Engine Pro 3.0 Boost : son rapport prestations/prix. Car à 1699 euros sur le site officiel, port compris, difficile pour ne pas dire impossible de trouver mieux ou même équivalent chez la concurrence. C'est clairement le meilleur argument d'Engwe, qui semble bien décidé à s'imposer sur le marché avec des produits abordables et bien finis.