Voici comment protéger vos plantes en pot des grosses chaleurs d'été

Quand les températures grimpent en été, les plantes en pot peuvent rapidement souffrir du soleil, de la chaleur et du manque d'eau. Voici les gestes simples à adopter pour les aider à passer la saison sans encombre.

Les périodes de canicule sont redoutables pour les plantes cultivées en pot. Plus vulnérables que celles enracinées en pleine terre, elles subissent de plein fouet la chaleur, le dessèchement et les brûlures. Et comme elles dépendent entièrement de votre arrosage, une journée oubliée peut suffire à les affaiblir durablement. Mais nul besoin de rentrer tout votre balcon à l'intérieur à la moindre alerte météo : quelques gestes de bon sens permettent de limiter la casse.

Protéger les plantes du rayonnement direct reste la priorité. Pas besoin de matériel coûteux : un simple drap blanc tendu au-dessus des pots fait l'affaire. La couleur claire réfléchit la lumière et évite la montée en température, tout en laissant circuler l'air. Autre solution : glisser les pots sous une table de jardin ou le long d'un mur ombragé. Ce déplacement ponctuel peut suffire à éviter les brûlures du feuillage et les coups de chaud.

Vient ensuite la question de l'eau. En période de fortes chaleurs, les besoins augmentent, mais cela ne signifie pas qu'il faut arroser à tout moment. L'idéal : un arrosage lent et abondant tôt le matin. Cela laisse à la terre le temps d'absorber l'eau avant que le soleil ne l'évapore. L'arrosage du soir, souvent recommandé, peut favoriser certaines maladies si la terre reste trop humide pendant la nuit. Et surtout, évitez l'arrosage en pleine journée : l'eau froide sur un substrat brûlant peut provoquer un choc thermique aux racines.

Un paillage efficace permet de prolonger l'effet de l'arrosage. Une couche de paille, de feuilles sèches, de chanvre ou de copeaux de bois limite l'évaporation. C'est une solution simple à mettre en œuvre même sur un petit balcon. Le paillage convient à tous types de plantes, qu'il s'agisse d'aromatiques, de fleurs ou d'arbustes. En plus de retenir l'humidité, il protège la surface du sol des rayons directs du soleil.

Certaines pratiques doivent, au contraire, être évitées. Ne déplacez pas vos plantes en plein soleil "pour leur faire du bien" : cela augmente leur stress. Mieux vaut maintenir un emplacement stable à l'ombre. Ne fertilisez pas non plus pendant une canicule : les engrais stimulent la croissance, ce qui peut épuiser une plante déjà fragilisée par la chaleur. Enfin, surveillez régulièrement les signes d'alerte : feuilles flétries, croissance ralentie ou floraison interrompue indiquent qu'un ajustement est nécessaire.

Ces gestes simples sont accessibles à tous les jardiniers, même débutants. Ils ne demandent ni matériel spécialisé ni budget conséquent, seulement un peu de régularité et d'observation.