Avec un taux de 7,20 %, ce nouveau produit d'épargne promet beaucoup plus que le Livret A

La baisse du taux du Livret A incite de nombreux épargnants à se tourner vers des produits plus rémunérateurs. Et justement, un Livret d'épargne européen promet en ce moment un rendement très intéressant.

Avec la chute du taux du Livret A à 1,70 % et celle du LEP à 2,7 % depuis le 1er août 2025, certains Français se tournent déjà vers des alternatives plus prometteuses. Sur les forums, les publicités ciblées ou certaines newsletters douteuses, un nom revient de plus en plus : le "Livret d'épargne européen". Présenté comme une nouvelle solution rentable, il promet un rendement de 7,20 %, soit plus de quatre fois celui du Livret A. Trop beau pour être vrai ? Absolument. Ce produit n'existe pas.

Sous couvert d'un intitulé vaguement officiel, cette proposition s'inscrit dans une tendance bien connue en période de baisse des rendements réglementés : des escroqueries bien ficelées qui surfent sur l'inquiétude des épargnants pour mieux les piéger. Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), de telles offres sont souvent relayées par des sites imitant ceux de véritables établissements, ou par des appels téléphoniques aux allures professionnelles. L'objectif est toujours le même : soutirer de l'argent en vous promettant un placement miracle, sans risque et très rémunérateur.

Mais un véritable livret bancaire doit respecter des règles strictes : capital garanti, retraits possibles à tout moment, taux modérés et encadrés par la réglementation. Aucun produit à capital garanti ne peut actuellement afficher un taux d'intérêt annuel de 7,20 % sans faire courir un risque très élevé — ou sans cacher une arnaque. Les super livrets proposés par des banques en ligne, par exemple, atteignent parfois 2 % à 4 % lors d'offres promotionnelles, mais sur une courte durée, et avant fiscalité. Une fois le prélèvement forfaitaire unique de 30 % appliqué, le gain net fond comme neige au soleil.

Le piège est d'autant plus redoutable que ces offres jouent sur une apparence de légitimité. Le nom même — "Livret d'épargne européen" — évoque une validation institutionnelle, qui n'existe pas. Pour ne pas tomber dans le panneau, un réflexe simple : vérifier si le placement est inscrit sur les listes blanches de l'AMF. Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin !

Avant de transférer une partie de vos économies sur une offre inconnue, interrogez-vous sur la provenance de l'information, surtout si elle promet un rendement élevé. Est-ce votre conseiller bancaire qui vous en a parlé ? Un site officiel ? Si elle provient d'un message publié sur les réseaux sociaux ou d'une publicité vague, sans mentions légales, oubliez : il y a toutes les chances qu'il s'agisse d'un piège à gogos. Les produits miracles n'existent pas. Les escrocs, eux, sont bien réels.