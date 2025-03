Il va bientôt falloir payer pour entrer dans ce pays européen - Et attention aux arnaques !

À partir du 2 avril prochain, les Français devront payer une autorisation électronique de voyage (ETA) pour pouvoir se rendre dans ce pays européen. Les escrocs en profitent déjà pour monter des arnaques...

Si vous prévoyez un petit week-end ou, mieux, un voyage en Grande-Bretagne, faites bien attention au moment des préparatifs. Car il est de plus en plus loin le temps où l'on pouvait se rendre chez nos voisins sur un coup de tête, en prenant simplement un train ou un ferry. Depuis, il y a eu le Brexit, qui s'est traduit par la nécessité pour les Français de présenter un passeport valide pour se rendre sur le territoire britannique.

Mais attention, il y aura bientôt une petite complication administrative, puisqu'il faudra absolument disposer d'une ETA (Electronic Travel Authorisation, pour Autorisation électronique de voyage). Fonctionnant sur le même principe que l'ESTA aux États-Unis, elle sera systématiquement réclamée aux voyageurs non britanniques et irlandais qui ne disposent pas de visa. Cela inclut donc les touristes. Cette nouvelle obligation entre en vigueur le 2 avril, y compris pour les enfants et les bébés.

L'ETA sera délivrée par les services de l'immigration avec une durée de validité de deux ans – notons qu'il ne sera néanmoins pas possible de séjourner plus de six mois outre-Manche. Elle coûtera 10 livres, soit un peu plus de 12 euros, si la demande est faite sur le site officiel. Autant dire qu'elle représentera une source de revenus importante pour le gouvernement britannique, avec potentiellement 36 millions d'euros tous les deux ans rien que pour les trois millions de visiteurs français qui visitent la Grande-Bretagne chaque année.

© ETA UK

Si vous prévoyez de vous rendre dans le pays, ne faites surtout pas l'erreur d'attendre la dernière minute pour effectuer les démarches ! Les délais d'obtention de l'ETA sont, selon les autorités, d'environ trois jours ouvrés, mais il arrive parfois qu'ils soient plus longs. Pour l'obtenir, vous devrez répondre à différentes questions sur votre parcours personnel, comme un éventuel passé criminel par exemple. Si votre demande d'ETA est "rejetée", vous pourrez la renouveler. En revanche, si elle vous est "refusée", vous devrez vous rabattre sur une demande de visa, qui est bien plus longue. N'hésitez donc pas à anticiper cette démarche !

Pour obtenir un ETA, vous devez télécharger l'application prévue à cet effet, qui se nomme UK ETA, sur l'App Store ou le Play Store. Vous pouvez également faire la demande en ligne sur un ordinateur, en cliquant sur "Continue" après avoir lu les instructions. Bien évidemment, tout est en anglais. Attention, vous devez absolument passer par ces plateformes, et seulement celles-ci, pour obtenir vos ETA.

Il n'a malheureusement pas fallu attendre longtemps pour que des sites de vente non officiels et douteux d'ETA voient le jour. Plusieurs d'entre eux, intégralement rédigés en français, ont déjà été repérés sur Internet. Ces sites Web commerciaux peuvent proposer de vous aider à faire votre demande d'ETA... en vous facturant au passage la démarche administrative plus chère, histoire de se faire une marge, et sans être plus rapides que la voie normale.

La prudence est de mise, surtout que certains de ces sites sont de véritables arnaques visant à vous dérober des données personnelles ou des copies de vos pièces d'identité, tout en vous faisant payer au passage. Autant dire que cela ouvre la voie à des usurpations d'identité, à des fraudes et à des prélèvements bancaires non désirés. Attention à ce que vous tapez dans le moteur de recherche donc !