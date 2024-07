Déroulez et découpez facilement votre film alimentaire étirable avec cette astuce toute simple

Vous ragez chaque fois que vous devez utilisez du film étirable pour protéger vos aliments car il s'emmêle et se colle ? Avec cette technique toute simple, vous n'aurez plus aucune difficulté à le manipuler.

Le film alimentaire est un incontournable de nos cuisines. Transparent, étirable et adhésif, il permet de conserver des aliments à l'abri de l'air et de l'humidité. Il résiste à la chaleur, à la graisse, et peut même être utilisé pour la congélation. Toutefois, malgré tous ces avantages, il a ses inconvénients. Ainsi, qui n'a jamais pesté contre un morceau de cellophane qui se déchire, se colle sur lui-même, ou refuse obstinément de se dérouler correctement ?

Heureusement, une astuce simple, très populaire sur les réseaux sociaux, pourrait bien changer la donne pour tous ceux qui luttent avec ce précieux matériau. Elle consiste tout simplement à placer le rouleau de film alimentaire au congélateur. Une fois ressorti, le film devient rigide, il se déroule et se coupe facilement, sans s'emmêler. En prenant l'habitude de rangeant votre rouleau au congélateur entre chaque utilisation, vous pourrez emballer vos aliments sans effort et sans frustration. Testez cette méthode sans attendre et découvrez à quel point elle peut faciliter votre quotidien.

Pour une manipulation encore plus aisée, humidifiez légèrement vos mains avant de dérouler le film. Cette astuce complémentaire permet de mieux contrôler la cellophane et d'éviter qu'elle ne se colle à vos doigts. Si vous utilisez souvent le film alimentaire, investir dans un dérouleur peut aussi s'avérer utile. Cet accessoire pratique garantit une découpe nette et précise, réduisant encore les risques de déchirures

© olegdudko-123RF

Il est également important de noter que tous les films alimentaires ne se valent pas. Les produits bon marché sont souvent plus difficiles à manipuler et plus enclins à se déchirer. Préférez un film de marque reconnue pour assurer une meilleure qualité et une utilisation plus agréable.

Notez cependant que le film alimentaire est un produit synthétique qui n'est ni compostable ni biodégradable, ce qui pose un réel problème environnemental. Si vous cherchez à réduire votre empreinte écologique, sachez qu'il existe des alternatives intéressantes. Les Bee Wraps, par exemple, sont des tissus enduits de cire d'abeille qui peuvent être réutilisés plusieurs fois. Les charlottes alimentaires, souvent fabriquées en tissu enduit, sont également réutilisables et lavables. Enfin, les boîtes de conservation en verre ou en plastique sans BPA offrent une solution durable et pratique pour conserver les aliments.