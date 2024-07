Ces applis vous indiqueront la station-service la moins chère pendant vos vacances

Vous prenez la voiture pour vos vacances ? Alors n'hésitez pas à utiliser des sites et des applis spécialisées pour trouver la station-service la moins chère sur vos trajets et autour de votre destination pour éviter de grever votre budget !

Le prix des carburants à la pompe n'a pas vraiment été en diminuant ces dernières années, et cette dépense peut peser lourd dans le budget d'un foyer. Avec le début des vacances d'été et les plus au moins grands voyages qui l'accompagnent, la facture risque de s'envoler rapidement. Autour de chez soi ou sur le trajet entre son domicile et son travail, on connaît souvent les bonnes stations-service, celles où les prix à la pompe sont les plus bas ou celles qui font régulièrement des promotions intéressantes.

Mais les choses se compliquent lorsqu'on part en voyage, d'autant plus dans un nouvel endroit, et l'on a vite fait de devoir sa rabattre sur une station inconnue, et pas forcément la moins chère. Fort heureusement, il existe aujourd'hui plusieurs moyens très simples pour comparer rapidement toutes les stations-service à un endroit ou sur un itinéraire donné, afin de trouver celle qui propose le carburant adapté à votre véhicule au meilleur prix, et ainsi optimiser au mieux le coût de vos vacances.

En effet, depuis une loi de 2006, tous les gérants de stations-service dépassant un certain volume de vente ont l'obligation de déclarer les prix qu'ils pratiquent, et de mettre à jour ces informations à chaque changement. L'absence de déclaration est punie d'une amende et l'exactitude des données est contrôlée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Ainsi, en s'appuyant sur ces données, de nombreux services et applications de comparaison des stations-essence ont vu le jour.

Une première bonne adresse à consulter est le site www.prix-carburants.gouv.fr, un service officiel mis en place par l'État. Se présentant sous la forme d'une carte interactive, il permet d'effectuer des recherches par type de carburant, zone géographique, type de station et services annexes proposés. Il permet également de créer un compte pour enregistrer ses recherches et ses préférences, ce qui est très pratique pour organiser un voyage par exemple. Le service est accessible via un simple navigateur Internet et se montre bien adapté à la lecture sur mobile, mais ne propose pas d'application à télécharger sur son téléphone.

Un autre service pratique sous forme de site Web est carbu.com, qui permet lui aussi de trouver des stations-service par carburant et zone géographique, et offre en plus un historique de l'évolution des prix par station.

Pour aller un peu plus loin, il est également possible d'utiliser une application sur smartphone. Il en existe plusieurs très efficaces et gratuites comme Gasoil Now, Essence & Co, ou encore Zagaz. Disponibles pour Android et iPhone, ces applis permettent toutes de trouver et de comparer les prix de différentes stations-service, d'enregistrer des recherches sur une zone ou un itinéraire particulier, et sont alimentées par les retours des utilisateurs afin de corriger toute erreur ou de signaler toute promotion intéressante. N'hésitez pas à les installer sur votre téléphone et à à les utiliser pour faire des économies pendant vos vacances !