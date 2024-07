Voici comment nettoyer la vitre de votre four avec des produits naturels (et non dangereux)

Inutile d'utiliser des produits chimiques coûteux et dangereux pour nettoyer la vitre de votre four : il existe des solutions naturelles, efficaces et sans risque pour lui redonner facilement son éclat.

Quand on cuit un plat ou un rôti au four, la vitre de l'appareil se retrouve souvent recouverte de taches de graisse et de projections de sauce. On peut en retirer une bonne partie immédiatement après la cuisson, mais, généralement, on pense surtout à déguster le met cuisiné et on oublie cette couche grasse qui s'incruste et qui devient difficile à éliminer. Certes, on peut employer des produits chimiques spécialisés pour faire un grand nettoyage après coup, mais il sont coûteux et potentiellement nocifs pour la santé. Heureusement, il existe plusieurs solutions naturelles, simples, efficaces et économiques pour retrouver une vitre de four éclatante.

Pour un nettoyage en profondeur, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude sont des alliés de choix. Commencez par mélanger ces deux ingrédients pour obtenir une pâte. Appliquez-la sur la vitre de votre four et laissez agir pendant environ trente minutes. Ensuite, frottez la surface avec une éponge abrasive imbibée d'eau chaude et rincez avec une éponge humide. Cette méthode permet de dissoudre efficacement les graisses les plus tenaces.

Le bicarbonate de soude peut aussi être utilisé en combinaison avec du sel pour éliminer les taches de graisse. Mélangez ces deux ingrédients et ajoutez un peu d'eau pour former une pâte épaisse. Appliquez cette pâte sur la vitre intérieure de votre four et laissez reposer pendant une heure. Après ce temps, frottez avec une éponge abrasive et rincez avec une éponge humide. La combinaison du sel et du bicarbonate crée une action abrasive douce mais efficace pour venir à bout des salissures.

© krimkate-123RF

Le gros sel est également une option intéressante pour nettoyer la vitre intérieure du four. Mélangez 250 grammes de gros sel avec un demi-litre d'eau et appliquez cette solution sur la vitre. Laissez agir quelques minutes avant de frotter avec une éponge humide et rincez ensuite. Le gros sel agit comme un abrasif naturel qui aide à décoller les résidus de graisse.

Pour un nettoyage plus doux et parfumé, le citron est parfait. Frottez la vitre sale avec du jus de citron, puis placez les peaux des citrons dans un bol d'eau que vous mettrez dans le four. Chauffez le four à 80°C pendant une trentaine de minutes. Cette technique permet non seulement de nettoyer la vitre, mais aussi de désodoriser le four. Une fois le temps écoulé, nettoyez la vitre avec une éponge humide.

Il arrive parfois que des saletés s'accumulent entre les deux vitres de la porte du four. Dans ce cas, une baguette de ménage peut être utile. Retirez le tiroir inférieur du four, passez la baguette avec un chiffon à l'extrémité dans l'interstice entre les vitres, et effectuez des mouvements de va-et-vient pour enlever la saleté. Vérifiez le chiffon pour vous assurer qu'il a bien capturé les résidus.

Enfin, si votre four est équipé d'une fonction pyrolyse, elle peut être utilisée pour un nettoyage en profondeur. Cette fonction chauffe le four jusqu'à 500°C, brûlant ainsi toutes les saletés. Une fois le processus terminé et le four refroidi, il suffit de passer un chiffon sec sur la vitre pour enlever les cendres. Veillez toutefois à consulter le manuel d'utilisation avant de lancer ce mode de nettoyage qui s'avère par ailleurs très gourmand en électricité.

Grâce à ces méthodes naturelles, vous pouvez maintenir votre four propre et brillant sans recourir à des produits chimiques agressifs. Votre cuisine restera un endroit sain et agréable pour préparer vos plats préférés.