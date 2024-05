Peut-on manger des pommes de terre germées sans risque ?

Si les pommes de terre sont stockées dans un endroit trop chaud ou en pleine lumière, il y a de fortes chances qu'elles se mettent à germer rapidement. Mais alors, peut-on les manger sans risque ?

Nombreux sont ceux d'entre nous qui ont déjà découvert des pommes de terre abandonnées dans un coin de la cuisine. En même temps, étant donné que ces féculents s'achètent souvent par sachets ou par filets de plusieurs kilos, il reste souvent des survivantes qui ont réussi à échapper à leur sort. Mais même si les pommes de terre sont connues pour se conserver assez longtemps, au bout d'un certain temps, elles finissent par germer, comme la plupart des tubercules ou des bulbes comestibles. Mais, alors, que faire ? Faut-il les jeter ou les consommer quand même ? Est-ce sans risque de les manger si elles présentent de petites pousses vertes ?

Il est vrai que certains légumes libèrent avec leurs pousses des substances nocives pour la santé. Dans le pire des cas, cela peut entraîner des intoxications. Mais tout ne doit pas être jeté à la poubelle après la germination pour autant. Or, si, dans la croyance populaire, les pommes de terre germées sont toxiques, elles ne sont en réalité pas impropres à la consommation. Seuls les tubercules qui ont verdi contiennent une substance nocive et sont à éviter.

© trendingnow-123RF

Il s'agit de la solanine, une substance naturelle présente dans de nombreux légumes appartenant à la famille des solanacées, comme la tomate ou l'aubergine, qui éloigne les champignons et les animaux et qui aide ces aliments à bien pousser. Ingérée à forte dose, elle peut être toxique pour l'homme. Après, vous n'allez pas mourir si vous en ingérez ! Mais, au-delà d'une certaine dose, vous risquez de ressentir un inconfort digestif. Et encore faut-il dépasser cette dose ! Il faudrait manger 2 kg de germes de pommes de terre pour souffrir de maux de tête et de vomissements ! Il y a donc très peu de risque ! Manger quelques pommes de terre germées de temps en temps ne devrait donc pas vous causer de soucis.

Néanmoins, vous pouvez prendre quelques précautions avant d'en consommer. Pensez à retirer soigneusement les germes et les zones vertes des pommes de terre avant de les préparer et de les cuisiner. Et si jamais elles sont un peu molle, pas de panique, vous pouvez également les déguster sans problème ! Leur apport nutritif en sera seulement diminué. Pas de gâchis ! Rappelons qu'il est conseillé de conserver les pommes de terre dans un endroit frais, sombre et sec afin de réduire le risque de germination.