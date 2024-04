La zone de France où 500 voitures sont volées chaque mois en moyenne

Le fléau du vol de voiture touche certains départements plus que d'autres. Qui est le plus concerné ?

Avez-vous déjà vécu l'angoisse de découvrir que votre voiture a été volée? Ce fléau touche de nombreux Français chaque année, générant frustration et complications. En effet, selon les données de l'Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), des différences importantes apparaissent dans les chiffres des vols de voitures en France, révélant un problème alarmant dans certains départements, tandis que d'autres sont nettement moins affectés.

Le Nord et les Bouches-du-Rhône se distinguent par des nombres élevés de vols de voitures, avec respectivement 5 738 et 5 995 vols enregistrés, soit environ 478 et 500 vols par mois. À l'opposé, des départements comme la Creuse et les Hautes-Alpes montrent des chiffres bien plus bas, avec 41 et 101 vols de voitures en 2020, soit environ 3,4 et 8,4 vols par mois.

Lorsque l'on ajuste ces chiffres en fonction de la population, les Bouches-du-Rhône affichent le taux le plus élevé avec 2,83 vols pour 1 000 habitants. Le département du Nord, quant à lui, présente un taux de 1,64 vols pour 1 000 habitants. Ces taux sont nettement supérieurs à ceux de départements moins peuplés comme la Creuse et les Hautes-Alpes, où les taux de vols pour 1 000 habitants sont respectivement de 0,35 et 0,72.

Parmi les départements français les plus connus, Paris, le Rhône, la Gironde et les Alpes-Maritimes montrent également des variations intéressantes en termes de vols de voitures. Le Rhône a enregistré le nombre le plus élevé de vols avec un total de 3 370, ce qui représente un taux de 1,8 vols pour 1 000 habitants, signe d'une pression criminelle significative dans cette région urbaine. La Gironde suit avec 2 069 vols, soit un taux de 1,29 pour 1 000 habitants, reflétant des enjeux similaires dans cette zone dynamique. Les Alpes-Maritimes et Paris, bien que très fréquentés par les touristes, présentent des chiffres plus bas, avec respectivement 878 et 1 784 vols, et des taux de 0,80 pour les deux, suggérant que malgré une grande affluence, ils sont moins touchés.

Ces chiffres datent de l'année 2020, dernière année pour laquelle nous avons analysé les chiffres. Les nouveaux chiffres pour les années plus récentes pourront permettre de voir si ces tendances se sont confirmé ou si certains départements ont réussi à enrayer la vague de criminalité qui les a touchés de plein fouet. Ils permettront aussi de voir si de nouveaux départements sont touchés par le vol de voiture.