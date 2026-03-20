La dernière mise à jour de Windows 11 bloque des applications Microsoft

Le Patch Tuesday de mars 2026 pour Windows 11 empêche la connexion aux comptes Microsoft dans plusieurs applications maison, dont Teams, OneDrive, Edge ou Word. Microsoft reconnaît le bug mais n'a pas encore de correctif.

Cela devient une (triste) habitude : chaque mise à jour de Windows 11 s'accompagne de son lot de problèmes et de bugs, parfois mineurs, parfois graves. Celle de mars 2026 ne fait pas exception. Depuis l'installation de la mise à jour KB5079473, déployée le 10 mars via le Patch Tuesday mensuel, la connexion avec des comptes Microsoft peut échouer dans plusieurs applications maison, notamment Teams ou OneDrive. Le message d'erreur affiché est pour le moins déroutant : il indique que l'appareil n'est pas connecté à Internet – alors que la connexion fonctionne parfaitement par ailleurs. Un bug absurde et même ridicule, mais bien réel, que Microsoft a officiellement reconnu.

Bug Windows 11 : des applications Microsoft paralysées

La liste des applications Microsoft touchées est en effet longue : outre Teams et OneDrive, Edge, Excel, Word et Microsoft 365 Copilot affichent le même message d'erreur dès qu'une de leurs options requiert une identification via un compte Microsoft. Autrement dit, une bonne partie de l'écosystème logiciel de la firme de Redmond se retrouve bloquée par une mise à jour censée, entre autres, corriger des failles de sécurité. En cause, non pas une vraie coupure réseau, mais une mauvaise évaluation de l'état de connectivité par Windows dans certaines configurations. Le système se comporte comme si la machine était hors ligne, ce qui suffit à couper l'accès à tous les services nécessitant une authentification.

"Après avoir installé cette mise à jour, vous pouvez rencontrer un problème de connexion aux applications avec un compte Microsoft. Même lorsque l'appareil dispose d'une connexion Internet opérationnelle, une erreur peut s'afficher lors de la connexion, indiquant un manque de connexion Internet et empêchant l'accès aux applications et services Microsoft tels que Microsoft Teams Gratuit et OneDrive. Les autres applications affectées incluent, sans s'y limiter, Microsoft Edge, Excel, Word et Microsoft 365 Copilot. Chaque fois qu'une fonctionnalité de ces applications nécessite la connexion à un compte Microsoft, un message d'erreur similaire peut être rencontré", avoue Microsoft sur son site.

Le problème ne concerne toutefois que les comptes Microsoft personnels. Les entreprises utilisant Entra ID (anciennement Azure Active Directory) pour authentifier leurs applications ne sont pas affectées, ce qui réduit l'impact du bug dans les environnements professionnels gérés par des services informatiques. Pour les particuliers, en revanche, la situation est plus compliquée : impossible d'accéder à ses fichiers OneDrive, de participer à une réunion Teams, ou même d'utiliser certaines fonctions d'Excel ou de Word.

Bug Windows 11 : un redémarrage en guise de pansement

En attendant un correctif digne de ce nom, Microsoft propose une solution provisoire qui ne manque pas d'ironie : redémarrer le PC en s'assurant qu'il est bien connecté à Internet, dans l'espoir de rétablir un état de connectivité normal. L'entreprise prévient cependant qu'un redémarrage effectué sans connexion active peut faire réapparaître le problème. On est loin d'une réponse à la hauteur de l'enjeu !

Ce n'est d'ailleurs pas le seul désagrément de la semaine pour Microsoft. L'entreprise a dû gérer une importante panne des services Microsoft 365, et avait déjà dû publier plusieurs mises à jour d'urgence pour corriger des problèmes Bluetooth introduits par le même Patch Tuesday, mais uniquement sur des PC professionnels avec Windows 11 Entreprise cette fois (voir notre article). Des PC portables Samsung ont par ailleurs été touchés par un bug d'accès au disque C, lié à une version défectueuse de l'application Samsung Galaxy Connect, depuis retirée du Microsoft Store.

Ce Patch Tuesday de mars illustre une fois de plus un travers bien ancré chez Microsoft : les correctifs de sécurité arrivent avec leurs propres effets de bord, parfois plus visibles et handicapants que les vulnérabilités qu'ils sont censés boucher. Ce n'est d'ailleurs pas un phénomène nouveau : en janvier 2026 déjà, les mises à jour Windows provoquaient le gel de certaines applications lors de l'ouverture ou de l'enregistrement de fichiers stockés sur le cloud.

Ces bugs à répétition posent question sur la qualité des tests réalisés par Microsoft avant le déploiement de ses mises à jour. Alors que Windows 11 continue de gagner des parts de marché, la confiance des utilisateurs est mise à rude épreuve. Les forums et réseaux sociaux regorgent de témoignages exaspérés, certains allant jusqu'à envisager un retour à Windows 10 ou une migration vers d'autres systèmes d'exploitation.

Ne tirons pas sur l'ambulance pour autant : dans notre cas, nous n'avons rencontré aucun problème avec les dernières mises à jour de Windows 11 sur différents PC, preuve que la situation n'est pas totalement noire. Il n'empêche que ce énième épisode malheureux fait tâche…