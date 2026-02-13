Microsoft abdique : la barre de tâches de Windows 11 pourra être déplacée et redimensionnée

Après des années de critiques et de demandes insistantes, Microsoft s'apprête à revoir l'un des choix les plus contestés de Windows 11. Une évolution très attendue de la barre de tâches est enfin en approche.

Depuis son lancement en 2021, Windows 11 n'a jamais cessé de diviser. Si son design plus moderne a séduit une partie du public, certaines décisions ont été très mal accueillies. La plus emblématique concerne la barre de tâches, verrouillée en bas de l'écran, sans possibilité de déplacement ni de redimensionnement. Une contrainte qui tranchait avec les habitudes prises depuis Windows XP et qui a rapidement cristallisé le mécontentement des utilisateurs.

barre de tâches de Windows 11 : une demande massive, ignorée pendant des années

Forums, réseaux sociaux, commentaires sur les sites spécialisés : la requête est revenue sans relâche. Beaucoup d'utilisateurs réclamaient simplement le droit de replacer la barre sur le côté ou en haut de l'écran, voire d'ajuster sa taille. Malgré cette pression constante, Microsoft a longtemps fait la sourde oreille, estimant que la nouvelle interface devait rester cohérente et simplifiée.

Pour justifier les nouvelles contraintes et limitations, l'éditeur arguait que la barre des tâches de Windows 11 avait été entièrement recréée de zéro, sans s'appuyer sur le code utilisé pour Windows 10 Une explication un brin douteuse et inacceptable pour beaucoup, surtout quand on sait qu'il existe plusieurs logiciels gratuits comme Windhawk permettant de personnaliser et de déplacer la barre des tâches de Windows 11…

Mais comme le rapporte Windows Central, la situation est en train de changer. Selon plusieurs sources concordantes, Microsoft testerait actuellement, en interne, la possibilité de déplacer la barre de tâches et d'en modifier les dimensions. Ces ajustements pourraient arriver progressivement via des mises à jour prévues pour 2026. Il ne s'agirait pas d'un simple retour en arrière, mais d'une adaptation intégrée à la logique graphique de Windows 11.

D'après les informations disponibles, la barre de tâches pourrait ainsi être positionnée en haut ou sur le côtés de l'écran, tout en conservant son apparence modernisée. La possibilité de la rendre plus fine ou plus épaisse serait également à l'étude, afin de mieux s'adapter aux écrans de différentes tailles. En revanche, certaines limites resteraient en place pour conserver la cohérence de l'interface.

Au-delà de l'aspect pratique, cette annonce a une portée symbolique. Elle marque la reconnaissance d'une erreur de conception perçue comme telle par une large partie du public. Pour Microsoft, c'est aussi une manière de restaurer un dialogue parfois tendu avec ses utilisateurs les plus fidèles, ceux qui façonnent souvent la réputation d'un système sur le long terme.