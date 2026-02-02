Face à la grogne des utilisateurs, Microsoft promet d'améliorer Windows 11 et de se calmer sur l'IA

Suite à un déluge de critiques sans précédent, Microsoft reconnaît ses erreurs sur le développement de Windows 11. Pour 2026, l'éditeur promet de réparer son système et de réduire la présence de son IA envahissante.

Depuis plusieurs mois, Windows 11 fait face à une contestation inédite de la part de ses utilisateurs. Là où les précédentes versions du système d'exploitation pour PC avaient pu susciter des critiques techniques isolées, l'édition actuelle suscite des critiques plus profondes et plus véhémentes, portées par des bugs récurrents, des mises à jour mal calibrées, un manque flagrant de finitions, des promesses non tenues et une intégration de l'intelligence artificielle jugée excessive ou inutile.

Si la grogne grondait depuis plusieurs mois, la colère a explosé en ce début d'année, avec le déploiement de la première mise à jour de sécurité – le Patch Tuesday catastrophique de janvier 2026 – qui a provoqué des dysfonctionnements majeurs sur certains PC, avec des plantages d'applications courantes comme Outlook ou des redémarrages impossibles sans intervention manuelle. Ces incidents ont nourri une défiance croissante envers la qualité de Windows 11 parmi un public déjà fatigué par les changements incessants.

Développement de Windows 11 : une stratégie catastrophique

Au cœur de la contestation se trouve notamment Copilot, l'assistant numérique basé sur l'intelligence artificielle, intégré directement dans le système et de nombreuses applications natives. Initialement pensé pour simplifier certaines tâches, cet assistant a été vu par une partie des utilisateurs comme une intrusion inutile et envahissante dans des fonctions de base du système. L' intégration du système Windows Recall, une fonction qui capture tout ce que fait l'utilisateur à l'écran, avait déjà suscité des inquiétudes majeures en matière de sécurité et de vie privée.

Dans ce contexte, la stratégie de Microsoft d'embrasser un Windows saturé d'options IA, parfois au détriment de la simplicité et de la stabilité, a été perçue comme une priorité mal placée. Cette intégration généralisée, qui a poussé Copilot jusque dans des applications biques historiques comme Bloc-notes ou Paint, a souvent été critiquée pour ajouter du poids et de la complexité sans bénéfice clair pour l'utilisateur moyen.

De très nombreux utilisateurs, y compris d'anciens développeurs de Microsoft se sont insurgé ces derniers mois contre cette double dérive, avec l'invasion forcée de l'IA et la dégradation continuelle de Windows (voir notre article). À la place de gadgets et de fonctions inutiles, jamais demandées, ils réclamait à Microsoft de revenir à des fondamentaux, en réparant le système pour le rendre plus stable, plus fonctionnel et plus fluide.

Développement de Windows 11 : un changement de cap pour regagner la confiance

Face à cette grogne, Microsoft admet désormais avoir perdu le cap et annonce une réorientation de sa feuille de route pour 2026. Dans une prise de parole relayée par plusieurs médias spécialisés, Pavan Davuluri, responsable de la division Windows et appareils, reconnaît que les retours des utilisateurs ont été "clairs" : il faut se concentrer sur les bases du système plutôt que sur des ajouts spectaculaires.

Cette nouvelle stratégie, surnommée en interne "swarming", consiste à mobiliser massivement les ingénieurs pour corriger les problèmes de fond de Windows 11 : amélioration de la fiabilité, de la performance générale et de l'usage quotidien du système. Plusieurs observateurs y voient une volonté de réparer la relation avec une communauté usée par des années de promesses non tenues.

"Les retours que nous recevons de notre communauté de clients passionnés et de Windows Insiders sont clairs, nous devons améliorer Windows de manière significative pour les utilisateurs ", a ainsi déclaré Pavan Davuluri à nos confrères de The Verge. "Cette année, vous nous verrez nous concentrer sur la résolution des points de douleur que nous entendons constamment : améliorer les performances du système, la fiabilité et l'expérience globale."

Développement de Windows 11 : moins d'IA intrusive, plus de stabilité

Mais la réparation ne s'arrête pas aux correctifs techniques. Microsoft est aussi en train de reconsidérer la manière dont l'IA est intégrée dans Windows 11. Selon plusieurs sources, la firme envisage de réduire la présence de Copilot dans certaines applications et de suspendre le déploiement de nouveaux boutons IA dans les interfaces de base. Dans certains cas, des intégrations pourraient être retirées ou repensées complètement.

L'avenir de Windows Recall, très controversé depuis sa présentation, est également incertain. Microsoft reconnaît que sa version actuelle n'a pas rencontré l'adhésion espérée et pourrait être remaniée ou rebaptisée pour mieux répondre aux attentes en matière de sécurité et de fonctionnement.

Ce tournant marque une pause dans la course à l'intégration de l'IA partout dans l'OS, au profit d'une approche plus mesurée et plus centrée sur les besoins réels des utilisateurs. Plutôt que de multiplier les ajouts novateurs, le géant du logiciel semble prêt à remettre l'accent sur ce que beaucoup considèrent comme l'essentiel : un système stable, rapide et prévisible.

Cette volte-face intervient à un moment crucial pour Microsoft. L'éditeur ne veut pas répéter l'histoire de versions passées, qui avaient dû faire marche arrière après des lancements mal accueillis par le public. En redonnant la priorité à la stabilité et en revoyant sa stratégie autour de l'IA, Microsoft tente de restaurer une relation de confiance entamée avec ses utilisateurs Windows.

Reste à voir si ces engagements se traduiront rapidement en améliorations tangibles. Les mois à venir seront scrutés de près par les millions d'utilisateurs frustrés, qui attendent désormais moins de slogans ou de concepts futuristes qu'un système qui fonctionne simplement bien jour après jour.