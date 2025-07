Windows 11 KB5062660 : une mise à jour facultative riche en nouveautés

Microsoft vient de publier la KB5062660, une mise à jour facultative pour Windows 11. Si elle comporte plusieurs nouveautés réservées au PC Copilot+, dont la très controversée fonction Recall, elle apporte aussi des améliorations pur les autres.

Microsoft aime peaufiner ses mises à jour par petites touches, mais la KB5062660 se distingue par la densité des nouveautés qu'elle contient. Publiée le 22 juillet pour les utilisateurs de Windows 11 en version 24H2, cette mise à jour facultative n'intègre aucun correctif de sécurité, mais elle anticipe plusieurs transformations importantes. Parmi elles, l'arrivée très attendue de Recall en Europe, la généralisation de la récupération automatique en cas de crash, ou encore un design remanié pour l'écran de la mort. Un mois avant la mise à jour obligatoire d'août ou septembre, ce patch constitue une sorte de laboratoire grandeur nature.

Windows 11 KB5062660 : une récupération automatique en cas de panne

Première nouveauté plus ou moins visible : le célèbre écran bleu de la mort cède la place à une version noire. Désormais surnommé BSOD pour Black Screen of Death, cet écran affiche un design épuré, davantage en accord avec l'esthétique de Windows 11. Le visage triste emblématique disparaît, laissant place à une interface plus sobre, centrée sur les codes d'erreur et la progression du redémarrage. Si l'intention est de réduire la panique, le résultat divise : certains utilisateurs pointent la ressemblance déroutante avec l'écran de mise à jour et il n'y a pas de différence fondamentale avec l'ancien écran en terme d'information. Plus rapide à charger, ce nouvel affichage s'appuie sur un système de journalisation revu, censé collecter les données critiques en un temps réduit.

© Microsoft

Autre ajout majeur : la fonction Quick Machine Recovery, activée par défaut sur tous les PC. Elle intervient lorsque Windows échoue à démarrer correctement. Dans ce cas, le système bascule automatiquement dans un environnement de récupération, se connecte à Internet, et télécharge un correctif ciblé. L'outil est paramétrable dans le menu Système → Récupération, où l'on peut ajuster la fréquence des diagnostics ou retarder leur exécution. Cette fonction répond à une double nécessité : éviter les installations manuelles complexes et contrer plus efficacement des incidents critiques, comme celui provoqué récemment par CrowdStrike.

© Microsoft

Windows 11 KB5062660 : des fonctions réservés aux PC Copilot+

Dans la même logique d'automatisation, les PC Copilot+ reçoivent des fonctions d'assistance pilotées par intelligence artificielle. Click to Do, par exemple, permet d'interagir directement avec un contenu à l'écran pour déclencher des actions : transformer un paragraphe en brouillon dans Word, lire un texte dans un mode sans distraction, ou envoyer un message via Teams. Ces interactions sont limitées aux ordinateurs dotés d'un processeur Snapdragon récent, capables d'exécuter les modèles IA localement, sans passer par le cloud.

© Microsoft

C'est également le cas de Recall, désormais disponible dans l'Union européenne et donc en France. Ce module très controversé enregistre en continu des instantanés de tout ce qui s'affiche sur l'écran, afin de permettre une recherche visuelle dans l'historique du PC (voir notre article). Une page Web consultée hier, un document ouvert il y a deux semaines, un message affiché il y a dix minutes : tout est mémorisé, analsyé et accessible, à condition d'avoir laissé Recall actif. Microsoft insiste sur le fait que le traitement s'effectue localement et que les données ne quittent pas la machine. En version européenne, Recall propose désormais l'export de ces instantanés, via un code de déchiffrement à usage unique. Une fonction puissante, mais qui continue d'alimenter le débat sur la vie privée.

© Microsoft

© Microsoft

© Microsoft

Windows 11 KB5062660 : des petites améliorations pour tous les PC

Parmi les raffinements plus discrets, on note des améliorations dans le comportement du clavier tactile. Un nouveau mode Gamepad, pensé pour les consoles portables, facilite la saisie au pad, y compris depuis l'écran de verrouillage. Côté interface, la barre de recherche des Paramètres remonte désormais en haut de l'écran, et sur les PC IA, elle s'accompagne d'un agent intelligent capable de répondre à des requêtes formulées naturellement. Ce changement d'ergonomie vise à homogénéiser l'interface tout en renforçant les capacités de dialogue entre l'utilisateur et son système.

© Microsoft

Autre champ d'amélioration : l'alignement des fenêtres. L'outil Snap devient plus pédagogique. Des messages d'aide apparaissent désormais si vous déclenchez un redimensionnement involontaire, vous suggérant des raccourcis ou expliquant le comportement de la barre d'alignement. Ces guides contextuels devraient aider les utilisateurs peu familiers à exploiter tout le potentiel multitâche de Windows 11 sans être déroutés.

© Microsoft

Enfin, la mise à jour KB5062660 corrige une série de bugs qui affectaient la stabilité générale du système. L'application Paramètres, sujette à des blocages lors de certaines manipulations réseau ou d'alimentation, retrouve son comportement attendu. Des dysfonctionnements liés à l'Explorateur de fichiers, notamment l'affichage des fenêtres de progression ou des raccourcis manquants sur la page d'accueil, sont également résolus. Le système de fichiers ReFS, prisé pour les très gros volumes, bénéficie d'un correctif destiné à prévenir la saturation mémoire. Microsoft promet aussi une meilleure reconnaissance des cartes graphiques externes en Thunderbolt, et une suppression d'un bug de performance introduit en mai dernier.

Windows 11 KB5062660 : une installation optionnelle

Pour les utilisateurs intéressés, la mise à jour KB5062660 peut être installée de deux manières. La plus simple passe par Paramètres → Windows Update, à condition d'activer l'option Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles, puis de cliquer sur Rechercher des mises à jour. Sinon, il est possible de télécharger directement les fichiers .msu depuis le Catalogue Microsoft Update, que ce soit pour une installation unique ou un déploiement sur plusieurs machines.

Malgré son statut facultatif, KB5062660 joue donc un rôle stratégique : elle permet à Microsoft de tester en conditions réelles les futurs ajouts de Windows 11. Certaines fonctions ne sont encore visibles que sur les PC Copilot+, mais leur intégration annonce une nouvelle phase du système, encore plus tourné vers l'IA, et donc plus intrusive pour certains. Les semaines à venir diront si ces évolutions séduisent ou inquiètent.