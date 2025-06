BSOD : Microsoft va enterrer l'écran bleu de la mort de Windows

Microsoft veut remplacer le fameux écran bleu de la mort – ou BSOD – qui s'affiche brutalement quand Windows rencontre un gros problème. L'éditeur promet de donner de meilleures informations sur la cause du plantage.

C'est l'un des symboles les plus connus du monde PC depuis près de 40 ans : le BSOD (pour Blue Screen of Death ou écran bleu de la mort en français), c'est ce message funeste qui s'affiche lorsque Windows rencontre une erreur critique imposant une interruption immédiate de service et un redémarrage de l'ordinateur, avec une fin brutale de session et souvent un travail non sauvegardé. Autant redouté qu'imprévisible, il a le fâcheux pouvoir d'agacer les utilisateurs par son cacaotière incompréhensible, en se contenant de mentionner un numéro d'erreur cryptique qui ne donne guère d'explication sur la cause du plantage.

C'est précisément ce que Microsoft veut changer. À l'occasion d'une prochaine mise à jour de Windows 11 attendue cet été, l'entreprise va remplacer l'écran bleu par un nouveau modèle noir censé être plus informatif et plus utile. Un nouvel écran de la mort qui peut garder l'appellation BSOD, pour Black Screen of Death !

Nouveau BSOD : un écran noir assez sinistre

Ce changement ne se limite pas à une modification cosmétique, assez sinistre au demeurant. Comme il l'a expliqué dans son entretien à The Verge, David Weston, responsable de la sécurité des systèmes d'exploitation chez Microsoft, insiste sur la nouvelle orientation du projet : il s'agit d'offrir un outil de diagnostic plus lisible, tant pour les professionnels de l'informatique que pour les utilisateurs avertis. Le nouvel écran noir continuera d'indiquer le code d'arrêt de l'erreur, mais affichera désormais aussi le nom du pilote ou du composant logiciel à l'origine du crash. Une précision devant aider à comprendre la cause d'un dysfonctionnement, sans devoir plonger dans des fichiers techniques à l'aide d'outils complexes.

© Microsoft

Le design du nouveau BSOD tranche avec les versions précédentes. Fini le fond bleu qui accompagnait les plantages depuis les années 80. Exit également le visage triste et le code QR. Microsoft va adopter une esthétique sombre, semblable à celle utilisée lors des redémarrages du système après une mise à jour. Un choix visuel qui reflète une volonté de sobriété, mais aussi de cohérence avec le reste de l'interface de Windows 11.

Cette refonte du BSOD s'inscrit dans un effort plus large de Microsoft pour renforcer la stabilité de son système d'exploitation, après l'incident CrowdStrike de 2023. Cet épisode avait provoqué le plantage de millions de machines dans le monde à cause d'un bug introduit par une mise à jour d'un logiciel tiers. Microsoft veut désormais offrir aux administrateurs système les moyens de réagir plus vite face aux pannes, et limiter les interruptions critiques grâce à des informations immédiatement exploitables.

Parallèlement à cette transformation, une fonction baptisée "récupération rapide de la machine" sera également introduite. Elle doit permettre de restaurer un système bloqué en quelques instants, sans réinstallation complète. Une avancée discrète mais significative, dans une stratégie globale qui vise à faire de Windows un environnement plus résilient et plus prévisible, notamment dans les grandes infrastructures.

Si l'on peut saluer les intentions de l'éditeur pour aller vers davantage de transparence et d'information, on peut s'interroger sur le choix du design du nouvel écran, qui ressemble trop à celui des redémarrages après des mises à jour et qui pourrait ainsi passer inaperçu auprès de certains utilisateurs. Surtout, on peut se demander si Microsoft n'a pas de sujet plus urgent à trailer pour finaliser Windows 11, qui souffre encore de mises à jour fragiles – c'est un euphémisme –, et qui utilise encore de nombreux morceaux de très anciennes versions. En clair, il serait bon de terminer les travaux au lieu de changer le panneau "En panne".