Cross Device Resume : Microsoft prépare la continuité entre smartphone et PC

En s'inspirant du fameux Handoff d'Apple, Microsoft veut étendre la coopération entre Android et Windows, avec une fonction permettant de continuer sur PC ce que l'on a commencé sur smartphone. Mais la route semble encore longue.

C'est une démonstration qui n'aura duré que quelques heures, mais qui en dit long sur les ambitions de Microsoft. Lors de la conférence Build 2025, l'éditeur a présenté — puis supprimé dans la foulée — un aperçu de Cross Device Resume, une fonction conçue pour permettre aux utilisateurs de Windows 11 de reprendre sur leur PC une activité commencée sur leur smartphone Android. Un geste simple, presque anodin, mais porteur d'une stratégie bien plus ambitieuse : rendre Windows aussi fluide et connecté que l'écosystème Apple.

La démonstration, diffusée dans une vidéo préenregistrée puis expurgée sans explication dans une autre version, montrait la continuité d'une session Spotify. Une petite bulle s'affichait sur l'icône de l'application dans la barre des tâches : un clic suffisait pour relancer la lecture au même instant, mais sur l'ordinateur. Une fonction qui évoque directement Handoff, la technologie d'Apple qui permet de passer sans accroc de l'iPhone au Mac ou à l'iPad, adaptée cette fois à Android et Windows.

Cross Device Resume : passer facilement d'Android à Windows

Microsoft n'en est pas à son coup d'essai. Le projet rappelle une initiative abandonnée baptisée Projet Rome, testée dès 2016 sur Windows 10, et déclinée ensuite sous plusieurs dénominations – Continue from Phone, puis Resume. L'idée était déjà de permettre à des applications de suivre l'utilisateur d'un appareil à l'autre. Mais sans contrôle direct sur Android, et sans l'homogénéité d'Apple, Microsoft s'est alors heurté au manque d'enthousiasme des développeurs. Aujourd'hui, la stratégie semble relancée, avec une approche plus modulaire et centrée sur des API ouvertes. L'intégration reste néanmoins tributaire de la coopération d'acteurs tiers.

© Microsoft

Pour l'heure, Spotify est le premier partenaire mis en lumière, même si son propre système de reprise (Spotify Connect) rend la démonstration un peu redondante. D'autres applications pourraient suivre, notamment WhatsApp, pour permettre par exemple de transférer un appel vocal entre deux appareils. Le potentiel est vaste, mais la réussite du projet dépendra de la capacité de Microsoft à convaincre d'autres services comme Netflix, Slack ou Teams de jouer le jeu.

Au-delà du gadget technologique, c'est la vision d'un Windows central dans la "vie numérique" de ses utilisateurs que Microsoft dessine. L'entreprise cherche depuis longtemps à combler le fossé entre les appareils. Après l'échec de Windows Phone, elle mise désormais sur une interopérabilité renforcée, notamment avec l'écosystème Android. Mais ce pari n'est pas sans risque : sans contrôle direct sur les appareils mobiles, chaque partenariat est une négociation. Et la fluidité promise pourrait vite se transformer en parcours du combattant.

Alors que la fonction est déjà apparue dans certaines versions de test de Windows 11, notamment dans le canal Release Preview, Microsoft semble vouloir jouer la carte de la discrétion et du suspense. La suppression de la démo publique laisse penser que tout n'est pas encore prêt, ou que l'éditeur souhaite créer un effet d'annonce plus marqué. Quoi qu'il en soit, la dynamique est lancée. Et avec elle, une nouvelle tentative pour effacer, à sa manière, la frontière entre le smartphone et l'ordinateur.