Ces gestes sur le pavé tactile de votre PC portable vous feront gagner un temps fou au quotidien

Si vous utilisez régulièrement un ordinateur portable, vous avez tout intérêt à connaitre ces gestes sur le pavé tactile : ils vous feront gagner en temps et en confort en simplifiant bon nombre de manipulations.

L'ordinateur portable est aujourd'hui l'outil de travail et de loisirs par excellence, en lieu et place du bon vieil ordinateur de bureau. Ainsi, la plupart des utilisateurs ont troqué leur souris contre un pavé tactile pour interagir avec leur appareil. Aussi pratique que soit ce dispositif, il n'est pas toujours aussi rapide ni précis que "le mulot", et certaines manipulations sont parfois assez laborieuses.

Heureusement la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité, des ordinateurs portables modernes sont équipés d'un pavé tactile "de haute précision", qui permet de déclencher des actions particulières et très pratiques à partir de simples gestes. Chez Microsoft, ces fonctions sont appelées "mouvements tactiles" et sont prises en charge depuis Windows 8 et dans les versions ultérieures.

Si certains sont bien connus et largement utilisés, d'autres sont en revanche plus confidentiels. Pourtant, ces gestes tactiles peuvent rendre l'utilisation d'un PC portable beaucoup plus confortable, intuitive et fluide lorsqu'ils sont bien maîtrisés. Par exemple, l'un des plus connus est le zoom dans une page Web ou un document, qui fonctionne comme sur un smartphone ou une tablette : il suffit de poser deux doigts sur le pavé tactile et de les éloigner ou les rapprocher pour zoomer ou dézoomer.

De façon similaire, il est possible de naviguer facilement dans l'interface d'une application ou dans un document, comme un grand classeur Excel, sans utiliser les barres de défilement à droite et en bas de la fenêtre. Il suffit de poser deux doigts sur la pavé tactile puis de les faire glisser vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, pour faire défiler horizontalement ou verticalement le contenu affiché. Et en appuyant brièvement avec deux doigts sur le pavé tactile, on ouvre alors un menu contextuel, comme en effectuant un clic avec le bouton droit d'une souris.

Mais il existe également des gestes tactiles à trois ou quatre doigts, qui déclenchent des actions relatives aux fenêtres et aux espaces de travail, très pratiques dans le cadre d'une activité « multitâches ». Si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, vous pouvez passer de l'une à l'autre en posant trois doigts sur le pavé tactile et en les faisant glisser vers la droite ou la gauche.

Mieux encore, en effectuant un mouvement vers le haut avec trois doigts, vous affichez une mosaïque de toutes les fenêtres ouvertes, et pouvez sélectionner celle qui vous intéresse en cliquant dessus. Inversement, en effectuant un balayage à trois doigts vers le bas, vous réduisez toutes les fenêtres, sans les fermer, afin de dégager instantanément votre bureau.

Quant aux mouvements tactiles à quatre doigts, ils permettent de passer d'un bureau virtuel à l'autre (si vous en avez créés) en réalisant un balayage vers la gauche ou vers la droite. C'est une très bonne façon de naviguer entre vos différents espaces de travail ou de loisirs, si vous avez tendance à ouvrir de nombreuses applications en même temps.

Notez enfin que ces gestes tactiles peuvent être personnalisés, dans une certaine mesure, via les réglages de Windows. Pour ce faire, ouvrez l'application Paramètres et rendez-vous dans la section Bluetooth et appareils > Pavé tactile. Là, cliquez sur les blocs Gestes à trois doigts ou Gestes à quatre doigts, puis sélectionnez les actions que vous souhaitez affecter à ces mouvements à partir des options disponibles dans les listes déroulantes.