Ce dossier spécial vous donne accès à tous les réglages cachés de Windows

Windows regorge de paramètres et de réglages en tous genres. Et il n'est pas simple de s'y retrouver d'autant qu'il sont disséminés un peu partout. Mais il existe un moyen d'y accéder plus facilement avec un dossier spécial.

Windows, le système d'exploitation de Microsoft, regorge d'options et de fonctions pour personnaliser et optimiser le fonctionnement d'un ordinateur. Mais ces multiples réglages et paramètres sont éparpillés aux quatre coins du système, et souvent ensevelis sous plusieurs couches de menus et de fenêtres successives.

Historiquement, la plupart de ces options et paramètres étaient réunis au sein du Panneau de Configuration, sorte de centre de contrôle unifié du système. Mais depuis Windows 10, une partie des réglages est également accessible via l'application Paramètres, et de plus en plus d'entre eux y sont ajoutés avec les évolutions de Windows 11.

Il n'est donc pas toujours facile de s'y retrouver entre ces deux menus de réglages, qui font parfois doublon mais dont l'interface est totalement différente. Cependant, Windows dispose d'une petite fonction « secrète », qui regroupe tous les paramètres, options et réglages du système au sein d'une seule liste, afin d'y accéder en un seul (double)-clic.

Baptisé God Mode (littéralement mode dieu, en français), cet outil se présente sous la forme d'un dossier « caché », qui réunit donc tous les réglages de Windows au sein d'une même liste de fichiers. Chacun d'entre eux pointe ainsi vers une option ou un paramètre du système, et ils sont regroupés par catégorie thématique ou fonctionnelle, ce qui rend la recherche très commode.

Pour activer le God Mode, c'est très simple. D'abord, faîtes un clic droit sur un espace vide du bureau, puis, dans le menu contextuel qui s'affiche, cliquez sur Nouveau et ensuite sur Dossier. Renommez ensuite le dossier (clic-droit ou raccourci-clavier F2) en GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} et validez en appuyant sur la touche Entrée du clavier.

Vous constaterez alors que l'icône jaune classique du dossier s'est transformée en icône du Panneau de Configuration, et que son nom a disparu. Double-cliquez enfin sur la nouvelle icône, ce qui ouvrira l'Explorateur de Fichiers sur une longue liste d'éléments, chacun correspondant à un réglage ou paramètre de Windows.

Le nom de chaque élément est en français et la liste est bien structurée par catégorie, ce qui facilite grandement la recherche et la découverte d'options intéressantes. En double-cliquant sur l'un des fichiers, Windows lancera alors automatiquement le programme ou la fenêtre correspondant à l'action ou au réglage choisi, comme le Gestionnaire des Tâches, l'application Paramètres ou encore le bon vieux Panneau de Configuration.

Le God Mode est disponible aussi bien pour Windows 10 que pour Windows 11, et il s'active et s'utilise exactement de la même façon sur les deux systèmes. Enfin, pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, il est possible de créer un « Super God Mode », à l'aide d'un programme tiers que vous pouvez récupérer sur la page GitHub de son développeur, ThioJoe. Ce Super God Mode donne accès à un nombre encore plus grand (plus de 1000) de paramètres et de réglages de Windows. À réserver donc aux utilisateurs avertis.