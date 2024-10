Cette nouvelle fonction de Windows va vraiment simplifier une manipulation pénible

Microsoft continue d'améliorer les applications de base de Windows. Une fonction innovante et particulièrement pratique est en cours de test pour l'un des utilitaires intégrés du système.

Si Windows 11 n'a pas connu d'évolution majeure cette année, et ce malgré l'arrivée de la très attendue version 24H2, plusieurs logiciels intégrés par défaut au système d'exploitation ont en revanche reçu de belles nouveautés. L'application Pense-bêtes (Sticky Notes) a par exemple été entièrement modernisée et a gagné une nouvelle interface graphique, Mobile connecté s'est enrichie d'une fonction pour extraire le texte des clichés pris avec son smartphone, et Photos propose désormais une gomme magique pour supprimer automatiquement les éléments indésirables des images.

Une autre application de base de Windows devrait elle aussi prochainement recevoir une nouvelle fonction particulièrement pratique, l'Outil Capture d'écran. Ce petit utilitaire permet, comme son nom l'indique, de réaliser une capture (une "photographie") de tout ou partie de ce qui est affiché à l'écran. C'est très utile pour illustrer le fonctionnement d'un logiciel, pour montrer un bug sur un forum d'entraide informatique ou pour enregistrer un bout d'une page Web par exemple. L'application s'améliore régulièrement, et permet déjà d'extraire le texte ou de scanner les QR Code présents sur les captures.

Comme l'a repéré le site spécialisé Windows Latest, une toute nouvelle fonction est actuellement en cours de test pour l'Outil Capture d'écran : la possibilité d'extraire des tableaux de données dans des captures, pour les importer dans une autre application, comme Excel. Selon Windows Latest, l'utilisation de cette fonction serait aussi simple qu'efficace. Il suffit de faire une capture d'écran d'un tableau, puis de cliquer sur le bouton Actions de texte. En plus des fonctions Copier tout le texte et Suppression rapide déjà existantes, une nouvelle action nommée Copier en tant que tableau sera désormais disponible.

Après avoir cliqué sur ce bouton, il suffit alors de faire un copier-coller dans l'application de son choix, comme Excel, pour insérer le tableau extrait de la capture. Et le résultat serait totalement satisfaisant, puisque d'après les tests réalisés par Windows Latest, les données seraient parfaitement copiées, sous forme de tableau et « sans aucune erreur ». Le site émet toutefois une réserve : pour éviter que des données indésirables soient extraites et copiées, la capture d'écran ne doit contenir que le tableau visé, et pas les éléments l'entourant, comme l'interface d'une application.

Cette nouvelle fonction est actuellement en phase d'expérimentation, au sein de l'un des canaux de développement du programme Windows Insider. Elle n'est donc pas accessible au grand public pour le moment, et il faut installer la version 11.2409.22.0 de l'Outil Capture d'écran pour en profiter. Comme il s'agit d'une préversion en cours de test, ce n'est évidemment pas recommandé sur un ordinateur familial ou de travail. Patience donc, la fonction sera déployée automatiquement auprès des utilisateurs de Windows 11 une fois finalisée, et s'avérera bien pratique dans certains cas, notamment pour copier instantanément un tableau dans un document scanné sans avoir à effectuer la moindre saisie manuelle !