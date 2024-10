Quel temps fera-t-il cet hiver en France ? Voici les prévisions météo des experts

Après un automne marqué par la tempête Kirk et d'importantes précipitations, la France s'apprête à affronter un nouvel hiver. Les spécialistes de la météo ont déjà des prévisions.

Bien qu'il ne soit pas terminé, l'automne 2024 a déjà mis la France à rude épreuve ! Début octobre, la tempête Kirk a traversé le pays, apportant des vents violents et des précipitations record sur de nombreuses régions. En 24 heures, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie à Paris et à Nantes, provoquant des crues et des inondations massives dans des zones déjà fragilisées par un début d'automne particulièrement pluvieux. Avec un sol saturé d'eau, plusieurs rivières ont vu leur niveau dépasser celui de crues historiques !

Forcément, tous les regards sont tournés vers cet hiver et le temps qui nous attend. Et même s'il est impossible de lire l'avenir, on peut déjà se faire une petite idée grâce aux différentes prévisions météorologiques. Établies à partir de modèles mathématiques extrêmement complexes, ces prédictions prennent en compte une myriade de données issues de l'atmosphère et des océans à l'échelle mondiale.

Ce travail nécessite des ressources informatiques colossales et se base sur des tendances globales, comme l'impact d'un épisode El Niño, qui peut influencer la répartition des températures et des précipitations sur plusieurs continents, dont l'Europe. Mais attention, ces prévisions restent malgré tout purement spéculatives !

© Météo France

Les premiers modèles météorologiques suggèrent un hiver 2024-2025 plus doux que la moyenne, avec une diminution attendue des précipitations. Selon l'agence Météo France, les températures devraient être légèrement supérieures aux normales de saison, suivant la tendance de réchauffement observée ces dernières années sur l'Europe de l'Ouest, en lien avec le changement climatique. Cela devrait permettre de faire quelques économies du côté du chauffage ! Mais il se peut aussi qu'elles soient conformes aux normales de saison.

Attention, cela ne veut pas dire que nous serons totalement épargnés pour autant ! Les experts météorologiques anticipent tout de même plusieurs vagues de froid, qui interviendront de façon ponctuelle, en particulier fin janvier et début février. Des gels intenses, mais de courte durée, pourraient se produire dans les régions du nord-est et les territoires de montagne.

De son côté, La Chaîne Météo anticipe des perturbations océaniques, habituellement responsables des pluies hivernales, moins fréquentes cette année, notamment le sud-est de la France au cours des mois de novembre, de décembre et de février. Ce serait dû aux effets de La Niña, qui se traduit par des conditions plus sèches que la normale sur l'Europe de l'Ouest. De quoi susciter quelques inquiétudes quant à de futurs épisodes de sécheresse, si les nappes phréatiques n'arrivent pas à se recharger cet hiver.

En somme, l'hiver 2024-2025 ne semble pas s'annoncer comme particulièrement rigoureux. Pour l'instant, il s'annonce plus doux que d'ordinaire, avec une réduction des précipitations. Mais la prudence reste de mise ! Nous ne sommes pas à l'abri de changements rapides et imprévisibles, qui pourraient bouleverser ces premières prévisions saisonnières. Les récentes inondations ont montré à quel point la situation météorologique peut évoluer rapidement. Nous vous conseillons donc de rester à l'écoute des bulletins météorologiques.