Mobile connecté avec Windows : utiliser un smartphone sur PC devient beaucoup plus simple

Microsoft améliore la liaison entre smartphone et PC avec l'application Mobile connecté de Windows. Ainsi, un nouveau panneau de contrôle va s'intégrer dans le menu Démarrer.et on pourra facilement extraire du texte dans des photos du téléphone.

Dans le paysage numérique, les smartphones sont devenus les appareils les plus utilisés, loin devant les ordinateurs portables et de bureau. Ainsi, il est de plus en plus nécessaire de disposer d'un moyen commode pour faire communiquer son téléphone et son PC. Microsoft semble l'avoir bien compris et accorde depuis quelques temps une attention renforcée à son application Mobile connecté pour Windows 10 et 11.

Ce logiciel intégré par défaut à Windows permet de lier un ou plusieurs appareils mobiles (Android ou iOS) à un ordinateur afin de pouvoir les utiliser directement l'écran de son PC. Une fois la connexion établie, il est possible de lire et d'envoyer des SMS, de prendre ou de passer des appels, ou encore de consulter et de gérer les photos stockées sur son téléphone, le tout depuis son ordinateur.

L'application fonctionne à travers le réseau Wi-Fi et ne nécessite donc pas de relier son smartphone à son PC via un câble, ce qui s'avère très pratique pour classer rapidement ses photos (et faire du tri dans les clichés de son char par exemple). Bonne nouvelle, Microsoft continue d'améliorer Mobile connecté, avec le déploiement pour tous les utilisateurs de la reconnaissance automatique du texte dans les photos et l'arrivée prochaine d'un nouveau panneau dédiée à l'application dans le menu Démarrer.

Mobile connecté avec Windows 11 : on peut extraire du texte des photos du smartphone

En test depuis quelques temps dans le programmes Windows Insider, la détection et l'extraction du texte dans les photos à partir de Mobile connecté est désormais accessible pour tous les utilisateurs de Windows 10 et 11. Pour profiter de cette nouvelle fonction, il suffit d'ouvrir l'application et de la laisser se mettre à jour. Désormais, lorsqu'une image est affichée dans Mobile connecté, un bouton Texte est disponible dans la barre d'outils supérieure.

En cliquant sur le bouton Texte, il est alors possible de sélectionner l'intégralité ou une partie du texte présent sur l'image et détecté par l'application, puis de le copier-coller ailleurs. D'après nos tests, la reconnaissance des caractères fonctionne évidemment très bien sur les captures d'écran, mais également sur les photographies de papier imprimé, comme les livres ou les documents administratifs, même quand le cliché n'est pas parfaitement pris de face. Sur l'image ci-dessus par exemple, presque tous les mots proches la pliure du livre sont correctement détectés, seuls un ou deux situés tout en bas à gauche posent problème.

Mobile connecté avec Windows 11 : un panneau de contrôle dans le menu Démarrer

Afin de fluidifier encore l'utilisation de son smartphone sur PC et d'améliorer l'intégration de Mobile connecté dans Windows, Microsoft travaille sur l'ajout d'un panneau dédié à l'application dans le menu Démarrer. Publiée en préversion depuis le 21 juin 2024, cette nouveauté n'est pour le moment accessible qu'aux membres du programme Windows Insiders, dans la build 22635.3790 de Windows et la version 1.24052.124.0 ou supérieure de Mobile connecté.

Le panneau Mobile connecté pourra être activé depuis Paramètres > Personnalisation > Démarrer et affichera différentes informations, comme le niveau de batterie du téléphone et les notifications, directement dans le menu Démarrer, en plus d'offrir un accès rapide aux messages, appels ou photos. Si aucune date de sortie définitive pour cette fonction n'est évoquée pour le moment, on peut espérer qu'elle arrivera au plua tard à l'automne 2024, à l'occasion de la publication de la grande mise à jour 24H2 pour Windows 11.