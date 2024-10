C'est la nouvelle façon de recevoir des PV - et vous risquez de passer à côté !

Attention ! Depuis quelques mois, l'ANTAI, l'agence nationale qui traite les infractions, utilise un nouveau moyen pour envoyer des contraventions. Une technique moderne, mais discrète, qui engendre de très mauvaises surprises.

On le sait, les escrocs ne reculent devant rien pour subtiliser les données personnelles et bancaires de leurs victimes, dans le but de leur soutirer de l'argent. Les automobilistes sont particulièrement visés par les arnaques en tout genre. L'une des plus connues est la fameuse amende de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) non payée, que ce soit par SMS, par e-mail ou carrément par lettre recommandée !

Le message frauduleux reprend généralement tous les codes d'une arnaque efficace : un argument d'autorité (l'ANTAI), un objet alarmiste (amende non payée), l'incertitude (vous avez écopé d'un PV sans le savoir), l'urgence (il faut se dépêcher pour ne payer plus cher) et un lien frauduleux, qui renvoie à un site reproduisant parfaitement le site officiel et via lequel vous payer votre "amende".

L'ANTAI joue d'ailleurs les lanceurs d'alerte à ce sujet sur son site Internet : "Depuis plusieurs mois, des SMS, courriels ou courriers frauduleux vous proposent de régulariser ou de contester des amendes". Heureusement, à force de sensibilisation sur le sujet, la plupart des automobilistes ne font plus trop attention à ce genre de messages, estimant que les contraventions arrivent toujours par courrier. Sauf qu'il arrive que l'ANTAI envoie bel et bien des PV par mail !

En effet, comme le révèle le magazine Auto Plus, il se trouve que l'agence multiplie depuis plusieurs mois l'envoi de véritables contraventions par courrier électronique ! Le but de la dématérialisation progressive des amendes est de diminuer les coûts d'envoi par la poste et de permettre aux usagers les plus connectés de payer plus rapidement. Cela semble plutôt logique, sauf que les usagers n'ont absolument pas été prévenus ! Aucune communication n'a été faite à ce sujet, au contraire !

Jusqu'ici, l'ANTAI n'envoyait des mails que dans deux situations : suite à une interpellation et quand le prévenu avait donné son adresse mail, ou lorsque vous étiez auteur d'une infraction et que votre adresse mail était renseignée. Désormais, l'agence expédie des PV par mail si "votre courriel est enregistré dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) de France Titres, nouveau nom de l'Agence nationale des Titres sécurisés (ANTS)". Comprenez : si vous avez indiqué votre courriel lors d'une démarche passée, comme une déclaration de cession, une demande d'immatriculation, etc.

Alors, comment faire la différence entre un mail frauduleux et un véritable PV ? La première chose à vérifier est l'adresse de l'expéditeur. C'est simple, il n'y en a qu'une : nepasrepondre_noreply@antai.fr. Ensuite, le lien pour accéder au paiement doit obligatoirement vous rediriger uniquement vers le site de l'agence. Pour en être sûr, rendez-vous de vous-même sur le site et entrez-y votre numéro de contravention. En cas de doute, mieux vaut attendre de recevoir votre PV par courrier, puisque l'ANTAI vous l'enverra dans tous les cas.