Test Geekom A5 Pro : un mini PC abordable et bien équilibré pour le quotidien

Avec le A5 Pro, Geekom prouve que l'on peut faire un mini PC vraiment compact, à la fois élégant, silencieux, sobre et suffisamment puissant pour toutes les tâches classiques à un prix très raisonnable. Un modèle d'équilibre !

En attendant de lancer la commercialisation de ses premiers ordinateurs portables (voir notre article), Geekom continue d'étoffer et de renouveler son catalogue de mini PC avec des modèles variés correspondant à des besoins et à des budgets différents. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur chinois a su développer ces dernières années de véritables familles de produits, en capitalisant sur des plateformes intelligemment déclinées.

C'est encore le cas avec le tout nouveau A5 Pro, équipé d'un processeur AMD comme le signale l'appellation A, qui reprend la recette à succès des A6 et A8, deux modèles que nous avons déjà testés, mais dans une gamme de prix inférieure – ce qui n'est pas une mince affaire en 2026, avec la crise des puces mémoire qui a fait flamber les tarifs de la RAM et des SSD. Et comme nous avons pu le constater lors de notre test, Geekom a réussi à trouver un bon équilibre entre performances et prix sans sacrifier la qualité.

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Geekom A5 Pro : l'avis de CCM Format ultra compact

Design superbe avec boîtier en métal

Excellente qualité de fabrication

Performances générales très correctes

Gestion de 4 écrans

Nombreuses prises USB et lecteur de cartes SD

Mémoire vive et stockage extensibles

Faible consommation électrique

Fonctionnement très silencieux

Windows 11 Pro préinstallé sans logiciel inutile Pas d'USB 4

Performances graphiques limitées en jeu vidéo

Geekom A5 Pro : un boîtier compact et élégant

Comme tous les modèles Geekom, le A5 Pro est livré dans un emballage particulièrement soigné, avec son indispensable bloc d'alimentation externe, un câble HDMI et un adaptateur Vesa permettant de le fixer à l'arrière d'un écran (moniteur ou téléviseur).

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Dès le déballage, le lien avec les A6, A7 et A8 saute aux yeux puisqu'il reprend le boîtier de ses "frères" : un boîtier luxueux, et même magnifique, avec des angles arrondis et des lignes douces, tout en alliage métallique – à l'exception du carter inférieur, volontairement en plastique pour mieux laisser passer les ondes du Wi-Fi et du Bluetooth –, et toujours aussi minuscule. Il mesure tout juste 112 x 112 x 37 mm pour seulement 520 g : c'est l'un des plus compacts du marché, encore plus que le Mac mini M4 Apple – qui intègre toutefois son bloc d'alimentation, contrairement au A5 Pro. Bref, un très bel objet, qui tient facilement dans une main et que l'on aura pas honte d'exposer sur un bureau, d'autant que ses finitions sont particulièrement soignées, comme toujours chez Geekom.

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Geekom A5 Pro : une connectique assez complète

Sans surprise, on retrouve une connectique similaire à celle des A6 et A8. Similaire, car pas complètement identique. Ainsi,: à l'avant, en plus du petit bouton marche-arrêt, on trouve une entrée-sortie audio stéréo analogique en mini-jack et deux prises USB-A compatibles USB 3.2 Gen 2 (jusqu'à 10 Gbit/s) ; à l'arrière, deux prises USB-A (une en USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, l'autre en USB 2.0 à 480 Mbit/s), deux prises USB-C en USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, deux sorties HDMI 2.0, un port Ethernet compatible 2,5 Gbit/s et un connecteur d'alimentation 19 V pour le bloc externe ; et enfin, sur le flanc gauche, un lecteur de carte mémoire SD plein format, toujours bien pratique et trop rare sur ce genre de machine. Pas d'USB 4, donc, ce qui est dommage mais parfaitement compréhensible dans cette gamme de prix, d'autant qu'il y a largement de quoi faire par ailleurs. On peut notamment brancher facilement deux écrans et même afficher jusqu'en 4K à 60 Hz, en QHD (2560x1440) à 180 Hz ou encore en FHD (1920x1080) à 240 Hz.

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Du côté des interfaces sans fil, Geekom est resté sur du classique simple, le A5 Pro étant compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Des normes déjà anciennes, et moins performantes que du Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 par exemple, mais amplement suffisantes en usage quotidien, le Wi-Fi 6 assurant déjà d'excellents débits, y compris avec une connexion en fibre optique, comme nous l'avons constaté. Sans compter qu'il est toujours possible – et préférable – de passer en filaire en utilisant la prise Ethernet 2,5 Gbit/s pour profiter d'un meilleur débit.

Geekom A5 Pro : une machine évolutive

Comme ses grands frères qui partagent le même boîtier, le A5 Pro s'ouvre facilement en déposant son capot inférieur en plastique après avoir retire les quatre petits patins de caoutchouc qui masquent ses vis de fixation. Rien de sorcier, même si les patins trop bien collés sont un p=brin résistants – et pas faciles à remettre en place. Une fois la machine ouverte, il faut encore retirer quatre mini vis qui maintiennent une plaque métallique de protection pour accéder à la carte mère. Attention toutefois, comme sur d'autres modèles : il faut veiller à ne pas détacher par inadvertance le fil d'antenne un peu trop court fixé à cette plaque. Ce n'est pas la première fois que le problème se pose dans cette gamme, et il serait bon que Geekom résolve enfin ce petit problème.

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Une fois mis à nu, le A5 Pro laisse apparaître de belles entrailles. Une fois de plus, on peut saluer le soin apporté par Geekom à l'ensemble, avec des composants parfaitement agencés. Du travail sérieux, digne des plus grandes marques.

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Surtout, on note d'emblée la présence de deux connecteurs SO-DIMM qui accueillent les barrettes mémoire de type DDR4-3200 montées en double canal. Une bonne surprise quand on sait que le constructeur a tendance depuis quelque temps à n'installer qu'une barrette – en mono canal donc – pour faciliter l'extension de RAM : une intention louable sur le papier, mais qui se traduit par une réduction de performances dans certaines conditions, notamment quand le circuit graphique est très sollicité. Ce qui n'est heureusement pas le cas ici. Et si les deux modules de 8 Go installés en standard – de marque Kingston, gage de qualité – ne suffisent pas, on peut facilement les remplacer par d'autres pour un maximum très confortable de 64 Go. Largement assez pour suivre les besoins toujours grandissants de Windows ou, plus simplement, pour travailler plus confortablement avec des applications très exigeantes, notamment dans des domaines créatifs comme l'audio ou la vidéo.

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Autre bonne surprise, en plus du connecteur M. 2280 qui accueille le SSD installé en standard, on dispose d'un second connecteur au format M.2 2242 libre, permettant d'installer un SSD supplémentaire pour augmenter la capacité de stockage de la machine. Attention toutefois, car si le premier est à la norme NVMe PCIe Gen 3 × 4, très rapide, le second est uniquement sur interface Sata, plus lente. Rien de gênant en pratique, surtout s'il s'agit de stocker des fichiers bureautique, le débit élevé du NVMe étant surtout utile pour des applications audio-vidéo et des jeux nécessitant des transferts continus à très haute vitesse.

Notons au passage la présence, sous le premier connecteur, d'un emplacement M.2 2230 occupé par la carte Wi-Fi. Carte que l'on peut remplacer si besoin par un modèle plus performant, en Wi-Fi 7 par exemple. Encore un bon point en terme d'évolutivité.

Geekom A5 Pro : un processeur modeste mais solide

Bien entendu, le A5 Pro se distingue aussi du A6 et du A8 par son "moteur" : pour contenir son prix, Geekom a choisi de le doter d'un Ryzen 5 7530U, un processeur de milieu de gamme, logiquement moins performant que les Ryzen 7 6800H, Ryzen 7 8845HS et autre Ryzen 9 8945HS qui équipent ses ainés. Lancé début 2023, ce modèle estampillé comme de 7e génération présente toutefois des caractéristiques solides, avec un habile mélange de technologies éprouvées, pour ne pas dire un brin anciennes – c'est le propre des puces de type Barcelo. Intégrant 6 cœurs et 12 threads avec un cache L3 de 16 Mo, il repose en effet sur une architecture Zen3 avec une gravure TSMC FinFET en 7 nm et fonctionne à des fréquences de 2,0 GHz (en base) à 4,3 GHz (en mode turbo), le tout avec une enveloppe thermique nominale de seulement 15 W.

Par ailleurs, comme les autres APU AMD – Accelerated Processing Unit, l'appellation du constructeur pour ses puces multifonctions hybrides –, le Ryzen 5 7530U embarque un GPU – un circuit graphique –, en l'occurrence, un modèle de type Véga 8 à 7 cœurs tournant à 1,8 GHz. Un circuit bien loin des excellents Radeon 780M et autre 890M qui équipent les puces plus récentes et plus performantes du fabricant, mais qui suffit amplement pour afficher tous les graphiques courants, gérer plusieurs écrans et même faire tourner quelques jeux.

En revanche, contrairement à des processeurs plus récents, le Ryzen 5 7530U n'intègre pas de NPU – Neural Processing Unit –, cette fameuse unité de calcul spécialisée dans les traitements pour l'IA. Aucun souci pour utiliser des chabots comme ChatGPIT, Claude ou Gemini qui travaillent en cloud, via Internet, mais cela limite grandement l'usage d'IA "locale", où où tout se fait dans l'ordinateur. Mais ce n'est pas vraiment un problème dans la mesure où ce type d'utilisation n'est pas non plus la vocation première du A5 Pro, qui vise avant tout à couvrir à des besoins ordinaires.

Bref, à défaut d'être une bête de course comme les derniers modèles AMD, le Ryzen 5 7530U présente ainsi un très bon équilibre entre performances et consommation d'énergie, ce qui en fait, sur le papier, un excellent candidat pour un PC à vocation généraliste, notamment pour la bureautique.

Signalons toutefois que depuis que nous avons reçu notre exemplaire de test, Geekom a remplacé le Ryzen 5 7530U par le Ryzen 5 7430U, sans doute pour des questions de coût ou d'approvisionnement : un modèle strictement identique (architecture, cœurs, fonctions, etc.), à ceci près qu'il fonctionne à des fréquences de 2,3 GHz (en base) à 4,3 GHz (en mode turbo). Une différence légère, mais qui peut induire quelques petits écarts de performances selon les applications utilisées.

Geekom A5 Pro : des performances correctes et suffisantes

Passé au crible de nos habituels benchmarks, le A5 Pro s'en sort très honorablement : il obtient ainsi des scores de 3934 points en global sous Passmark, avec 16318 points pour le processeur ; 1972 points en monocœur, 6884 points en multicœurs pour le CPU et 13962 points pour le GPU sous Geekbench 6 ; et 1433 points en monocœur et 6648 points en multicœurs sous Cinebench R23.

Pas de record ici – on est très loin des scores des A7 Max et autre A9 Max pour ne parler que des modèles Geekom récents –, mais l'ensemble reste plus que correct et, surtout, largement suffisant pour une utilisation quotidienne avec des tâches ordinaires, que ce soit en bureautique, en navigation Internet et en lecture vidéo.

On l'a dit, avec son GPU intégré de type Vega 8, le Ryzen 5 7530U n'est pas vraiment un processeur taillé pour le jeu vidéo, notamment avec les titres AAA actuels. Pour autant, il s'en sort très bien avec des jeux anciens, pas trop exigeants en 3D. En FHD (1080p) avec un niveau de détails bas, le A5 Pro affiche ainsi 180 FPS dans League of Legends, 150 FPS dans Valorant, 90 FPS dans Dota 2, 80 FPS dans Counter Strike 2, ce qui est plus que correct, mais seulement 35 FPS dans Forza Horizon 5 et tout juste 15 FPS dans Cyberpunk 2077. ce qui est beaucoup trop faible pour jouer. Pas de déception pour autant, le A5 Pro n'est pas un ̈PC gaming, mais il permet tout de même de s'amuser avec quelques titres légers pour s'amuser un peu.

Toujours au chapitre performances, le SSD installé en standard délivre des débits également corrects, d'environ 3700 MO/s en elcture et de 3400 Mo/s en écriture. Là encore, rien d'extraordinaire quand on le compare à des modèles haut de gamme actuelles qui atteignent les 7000 Mo/s en lecture, mais des résultats bien équilibrés, suffisants en pratique, et surtout en parfaite adéquation avec le reste de la machine et avec son utilisation de prédilection. Rien à dire, Geekom a fait des choix cohérents.

En pratique, et de façon plus générale, le A5 Pro se montre très fluide dans une utilisation quotidienne, notamment dans Windows et sur le Web, ce qui est le plus important au vu de sa vocation première. Aucun souci pour faire tourner des applications courantes, que ce soit en bureautique pure ou en retouche d'image, et on peut même monter des vidéos tant que l'on s'en tient à de la Full HD ou des définitions inférieures, pour le Web et les réseaux sociaux. Sans surprise, il reste relativement lent pour l'encodage vidéo et pas vraiment idéal pour la 4K.

Geekom A5 Pro : vraiment sobre et silencieux

Si ce n'est pas vraiment un foudre de guerre, le A5 Pro surprend très agréablement par sa discrétion sonore : en usage normal, il reste sous les 29 dBA – seuil de mesure de notre sonomètre – à 30 cm de son aération arrière et ne dépasse pas les 35 dBA en utilisation intensive, quand son ventilateur passe en mode turbo. C'est réellement remarquable et très appréciable au quotidien, car on ne l'entend pratiquement pas en restant à une distance classique de 50 cm, quand il est posé sur un bureau, à proximité de l'écran.

Ce quasi silence ne se fait pas au détriment du refroidissement. Même après de longs traitements intensifs, le boîtier de notre modèle de test n'a jamais dépassé les 37 ̈°C en son point le plus chaud, ce qui est assez remarquable. Preuve que le système de ventilation – un IceBlast 2.0 déjà utilisé dans d'autres modèles Geekom – est tout à fait efficace pour gérer les 15 W de ce processeur basse consommation.

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Autre atout non négligeable, surtout pour un ordinateur susceptible de rester allumer de longues heures, il s'avère extrêmement sobre en énergie. Il consomme en effet à peine 4 W au repos – et quasiment 0 W en veille simple, alors qu'il reste allumé ! – , entre 10 et 20 W en utilisation légère, entre 25 et 30 W en charge plus soutenue, avec de brèves pointes à 35 voire 40 W lors de traitements très intenses. C'est réellement remarquable et même exemplaire : on ne peut que saluer Geekom pour cette excellente gestion énergétique !

Signalons enfin que, comme la quasi totalité des mini PC chinois et tous les modèles Geekom, le A5 Pro est livré avec Windows 11 préinstallé et activé, dans son édition Pro, et dans une version "propre", sans logiciels inutiles (bloatwares) ni version de démonstration – et sans aucun spyware ou adware. Il n'y a donc aucun nettoyage à effectuer, ce qui est toujours très appréciable. Une fois les mises à jour de Windows réalisées lors de la configuration initiale, on se retrouve avec un ordinateur sain et prêt à l'emploi. Et les mises à jour ultérieures – comme la version la KB5094126 du Patch Tuesday de juin 2026 – se sont toutes déroulées sans aucun problème. Rien à dire, c'est parfait : merci Geekom !

Geekom A5 Pro : un mini PC idéal pour le bureau et la maison

Au final, le A5 Pro tient bien ses promesses. Il apparaît même comme un excellent PC pour toutes les tâches quotidiennes classiques, que ce soit pour le bureau ou pour la maison. Largement assez puissant pour la bureautique, la navigation Web, les réseaux sociaux et la retouche photo, il peut même servir d'ordinateur de salon pur lire de l'audio et de la vidéo en se banchant sur un téléviseur, notamment grâce à son format miniature, son design élégant et son silence de fonctionnement. Et avec sa consommation très basse, on eut même le laisser allumé e continu sans craindre pour la facture d'électricité.

Certes, ses performances correctes mais relativement modestes n'en font pas une station de travail pour créatifs ni un ordinateur de gamer. Mais, encore une fois, ce n'est pas sa vocation, et il nous semble parfaitement équilibré pour un usage familial. D'autant plus qu'il est très bien fini, qu'il est évolutif et qu'il bénéficie, comme les autres modèles Geekom, d'une garantie de trois ans. Et pour les plus exigeants, le constructeur propose bine d'autres modèles plus puissants à son catalogue !

Quant à son prix, à partir de 499 euros sur Amazon et même à 425 euros en ce moment sur le site de Geekom grâce à un code promo pour la version avec un Ryzen 5 7430U avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il reste très raisonnable conte tenu de la conjoncture actuelle sur le marché de la mémoire qui fait flamber les tarifs depuis plusieurss mois.