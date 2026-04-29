Test du MacBook Neo : le Mac portable pas cher pour (presque) tout le monde

Avec le MacBook Neo, Apple donne une leçon aux constructeurs de PC en proposant un ordinateur portable bien fini, étonnement puissant et largement suffisant pour des besoins quotidiens à un prix jamais vu. Une petite révolution !

Parmi les nombreuses annonces effectuées en mars dernier par Apple, la plus marquante concerne sans conteste le MacBook Neo. Pour la première fois depuis de très (trop) nombreuses années, la firme à la pomme ajoute à son catalogue un ordinateur portable accessible aux budgets serrés. Pensez donc, 700 € pour un MacBook neuf ! Même à l’époque des iBook, des ordinateurs portables « premier prix » les tarifs étaient de deux à trois fois supérieurs !

Cible visée en priorité : les jeunes, et particulièrement les étudiants qui ont toujours souhaité s’équiper d’un Mac sans jamais pouvoir se l’offrir sauf à se tourner vers le marché de l’occasion ou du reconditionné qui échappe en grande partie à Apple. Au-delà de cette clientèle toute trouvée, le MacBook Neo entend aussi séduire tous ceux attirés par l’univers Apple mais qui n’ont jamais craqué pour l’un de ses ordinateurs.

Ce MacBook Neo, avec son prix bas, est-il pour autant un Mac au rabais ? Juste de quoi mettre l’eau à la bouche avant de se tourner, moyennant un chèque plus conséquent, vers un Mac plus « sérieux » ? C’est ce que nous avons souhaité savoir. Pour cela, nous avons utilisé le MacBook Neo durant trois semaines à la place d’un MacBook Air M2 15 pouces sorti en 2023 et toujours très vaillant.

© Apple

Apple MacBook Neo : l'avis de CCM Design et finitions dignes d'un MacBook plus cher

Performances surprenantes

Écran très bien calibré

Autonomie très correcte

Silencieux et sans chauffe

Prix remarquable Connectique limitée et datée

Clavier non rétro-éclairé

Charge trop lente

MacBook Neo : des finitions exemplaires à ce prix

Aujourd’hui, avec un budget de 700 euros, l’offre de PC à portables semble bien triste. Se bousculent quantité de modèles au châssis de plastique sans âme, aux finitions discutables et dont le design n’a visiblement pas été la priorité. Avec le MacBook Neo, Apple n’a, de son côté pas fait de segmentation. L’appareil profite d’un châssis unibody (d’une seule pièce) en aluminium recyclé. La firme y a porté le même soin esthétique qu’aux autres MacBook.

Son gabarit demeure raisonnable avec ses 29,75 cm de long pour 20,64 cm de large. Il accuse toutefois une épaisseur plus généreuse que la moyenne avec 1,27 cm. Rien de dramatique toutefois. Cela ne l’empêche pas de se glisser facilement dans un sac à dos. Côté poids, ce n’est pas le plus léger de tous non plus avec ses 1,23 kg. Mais là encore, pour le tarif demandé, c’est très acceptable.

Ce qui le distingue des autres membres de la famille, ce sont les coloris proposés. Outre les traditionnelles teintes Argent et Indigo pour ceux qui souhaitent rester discret, le MacBook Neo se décline aussi en Jaune agrume et Rose poudré comme notre exemplaire de test. Original et réussi. Chez Apple, le design est primordial et le soin que la firme y apporte doit se voir. C’est ici réussi. D’autant que les finitions restent vraiment impeccables. Rien ne dépasse. L’assemblage est aussi propre que sur un MacBook Air ou Pro.

© Apple

Le dessous de l’appareil ne laisse transparaître non plus de son niveau de prix. Aucune grille d’aération n’est présente ce qui laisse augurer d’un silence absolu en utilisation grâce à l’absence de ventilation active.

C’est sur la tranche gauche qu’Apple a concentré la maigre connectique du MacBook Neo. Deux ports USB-C se tassent près de la charnière. L’un, à la norme USB 3, offre un débit de 10 Gbits/s, l’autre, à la norme USB 2.0 fait un saut de 26 ans en arrière avec un débit de 480 Mbits/s. Et puisqu’il n’y a pas de prise MagSafe pour le relier au secteur, il faudra donc sacrifier l’un des deux ports USB à cet usage. De préférence, le moins rapide des deux.

D’ailleurs, si d’aventure vous branchez un périphérique de stockage ou même un moniteur externe (jusqu’au 4K à 60 Hz) sur le port USB 2, une notification s’affiche à l’écran vous incitant à changer de port.

Le tour de la connectique physique se termine (eh oui, déjà) par une prise mini-jack pour relier un micro-casque à l’appareil. Un petit hub USB-C donnant accès à plusieurs autres prises (HDMI, USB-A, etc.) ne sera donc pas de trop si vous vous sentez à l’étroit.

Côté sans fil, pas de Wi-Fi 7, la dernière norme en date, mais du Wi-Fi 6E ce qui est déjà très confortable puisqu’il exploite les trois bandes de fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz ce qui est rarement le cas sur les PC Windows dans la même tranche de prix. Le Bluetooth 6 (à jour pour le coup) clôt cette courte liste.

Même à l'intérieur, le MacBook Neo est parfaitement rangé et facilement réparable. © CCM

MacBook Neo : un clavier perfectible

Côté clavier, ce MacBook Neo reprend le Magic Keyboard déjà croisé sur les MacBook Air et MacBook Pro. Il présente une frappe confortable et souple quoi qu’un peu bruyante. Le châssis de l’appareil fait un caisse de résonnance. Vos voisins, même un peu éloignés, vous entendront à coup sûr taper vos textes, surtout si vous avez la main un peu lourde. Petite coquetterie : le coloris du clavier est assorti à celui du Mac. Sur notre modèle, il arbore un ton rose pâle. Une marque d’attention qui peine toutefois à compenser l’absence de rétro-éclairage des touches.

Une économie difficilement justifiable ici, surtout si ce Mac se destine en priorité à des étudiants, passant leur temps dans des amphis sombres ou travaillant tard le soir. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, et moyennant 100 euros de plus, il est possible d’opter pour un clavier flanqué d’une touche TouchID pour le déverrouillage ou la validation avec l’empreinte digitale.

Quant au trackpad, il se montre assez confortable bien qu’un peu plus étroit que sur les autres Mac. La glisse est agréable et le multitouch au rendez-vous. Gare toutefois au clic. Il est ici mécanique (par enfoncement de la surface) et non haptique. Le clic se fait là aussi entendre de loin.

MacBook Neo : un écran de qualité

Nous craignions un peu qu’Apple ait tenté de faire quelques économies sur la dalle qui équipe ce MacBook Neo. On respire, il n’en est rien. Celle-ci présente une diagonale un peu étroite de tout juste 13 pouces. On profite ici d’une définition de 2408 x 1506 pixels pour une résolution de 219 ppp et un rafraîchissement standard de 60 Hz.

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Contre toute attente, la dalle se révèle assez lumineuse. Annoncée à 500 nits par Apple, nous l’avons mesurée à 507 nits de notre côté. En intérieur, elle se révèle ainsi très confortable. En extérieur, c’est plus compliqué. Apple a opté pour un revêtement assez brillant très sujet aux reflets. Le contraste grimpe de son côté à 1130:1. On est loin du contraste infini des dalles OLED mais pour le prix demandé, la qualité est largement suffisante. Les noirs ne s’affichent pas gris comme c’est souvent le cas.

La bonne surprise vient de la calibration des couleurs. Habituellement, les PC pas chers partent un peu dans tous les sens quant à la gestion des couleurs. Ici, Apple a très bien travaillé puisque nous avons mesuré un Delta E de 0,93 soit largement au-dessous du seuil de 3 à partir duquel l’œil humain commence à percevoir des dérives entre la source originale et l’image affichée à l’écran. Bref, il sera possible de corriger des images sans que les couleurs ne soient trompeuses.

MacBook Neo : des performances vraiment très bonnes

C’est la plus grosse surprise cachée dans ce MacBook Neo. Plutôt que de faire appel à une (trop) ancienne puce Apple Silicon M présente dans les Mac et les iPad, la firme s’est tournée vers un SoC Apple A18 Pro. Cette puce n’est autre que celle qui anime les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, soit les modèles haut de gamme sortis en 2024. À une petite différence près : elle est amputée d’un cœur GPU. Par ailleurs, le SoC embarque 8 Go de RAM unifiée. C’est peut-être ici le plus gros sacrifice d’Apple pour effectuer des économies. Et par la peine d’essayer de vous tourner vers le MacBook Neo le plus cher pour obtenir mieux. Les deux versions se dotent de la même quantité de RAM. Seul le clavier (évoqué plus haut) et l’espace de stockage varie passant de 256 Go dans la version de base à 512 Go dans la version la plus onéreuse.

Mais alors, que vaut une puce d’iPhone dans un Mac ? Faites fi de tous vos a priori. Ça tourne. Et ça tourne même très bien. Commençons par les résultats des benchmarks habituels. Avec Geekbench,, on se rend compte rapidement que le MacBook Neo tient la dragée haute aux mac équipés de puces Apple Silicon M1, M2 et parfois même M3. Les performances en monocœur surclassent celles des puces M1, M2 et M3. En multicœur, c’est plus délicat mais il est au coude à coude avec la puce M2. En performances GPU, s’il réussit à dépasser la puce M2, le M3 reste irrattrapable.

Voilà pour les performances brutes mais c’est surtout à l’usage que l’on se rend compte des talents « cachés » de ce processeur d’iPhone. Avec le navigateur Google Chrome (assez vorace en ressources), le MacBook Neo ne bronche pas. Une vingtaine d’onglets ouverts simultanément, avec des pages Web plus ou moins chargées, ne provoque pas de ralentissement notable. En y ajoutant plusieurs documents ouverts dans Word, un long tableau Excel et quelques PDF, le Neo tient la cadence. L’ensemble des applis conserve réactivité et fluidité. C’est impressionnant. Et si cela reflète en grande partie l’usage auquel se destine le MacBook Neo, ça ne s’arrête pas là.

Nous avons mené un petit montage vidéo de 2 mn avec des clips verticaux en 4K à 30 images par seconde dans iMovie tout d’abord puis avec un logiciel plus gourmand et plus solide, DaVinci Resolve. Là encore la puce A18 Pro assume sa charge sans flancher. C’est en ajoutant quelques clips supplémentaires que nous avons commencé à percevoir ses limites. Quelques ralentissements ici et là, des menus moins réactifs au clics, etc. Néanmoins, c’est très satisfaisant et une fois encore, en adéquation avec l’usage attendu. D’autant que le tout s’effectue en silence et sans surchauffe. Nous avons eu beau pousser la puce A18 Pro dans ses retranchement, la base du châssis du MacBook Neo n’a jamais dépassé les 37°C.

Côté jeu en revanche, le MacBook Neo n’est pas le meilleur compagnon. Il peut assouvir les besoins ludiques avec quelques titres issus d’Apple Arcade mais ne vous attendez pas à des miracles avec des jeux 3D plus lourds. Ce n’est pas sa tasse de thé.

Résultats 3D Mark © CCM

Résultats 3D Mark © CCM

Ce qui pêche en revanche, c’est le stockage et plus particulièrement les vitesses de lecture/écriture. Le MacBook Neo est à la traîne, même face à un MacBook Air M1 de 2020. Jugez plutôt avec 1,5 GB/s en lecture et en écriture au maximum, l’unité de stockage retenue présente des résultats dignes d’une machine d’il y a 10 ans.

Résultats Disk Speed Test © CCM

Si cela ne se ressent pas au quotidien avec un usage bureautique, il en va autrement avec des applis de montage vidéo ou de retouche d’image. Il est alors vivement conseillé de se tourner vers un support externe connecté, évidemment, au port USB 3.0 le plus rapide.

MacBook Neo : une autonomie correcte mais une charge lente

36,5 Wh. C’est la capacité de la batterie du MacBook Neo annoncé par Apple. Selon la marque, elle permet au petit Mac de tenir pendant 16 h pour de la lecture vidéo en streaming ou pendant 11 h pour de la navigation Web en Wi-Fi. Pendant nos tests de lecture vidéo 4K en streaming, nous avons vidé la batterie en un peu plus de 15 heures. Une performance très honorable et plutôt satisfaisante. Avec un usage mixte mêlant streaming, navigation Web, messagerie, traitement de texte et retouche d’images, le MacBook Neo a épuisé son énergie au bout d’une dizaine d’heures. Là encore, pour un ordinateur portable de ce niveau de prix, c’est appréciable.

Le sourire s’efface toutefois au moment de passer par la case recharge. Aucun adaptateur secteur n’est fourni dans la boîte, juste un câble USB-C. Il vous faudra donc vous en fournir un. Pour notre test, nous avons confié la tâche au chargeur Anker nano (conçus pour les iPhone) offrant une puissance de charge de 45W (le MacBook Neo accepte jusqu’à 30W). Au bout de 30 minutes d’attente, nous avons récupéré 34 % de batterie avec une puissance affichée de 32,6W par le chargeur. 30 minutes de plus et la charge a grimpé à 68 %. Au final, il nous aura fallu patienter un peu plus de 2 heures pour obtenir une batterie pleine. C’est très long. Mieux vaut prévoir le coup et ne pas attendre d’être sur la réserve avant de refaire le plein.

Apple MacBook Neo : le Mac portable pour tous

Apple Macbook Neo 8-256 Go

Après ces quelques semaines passées en compagnie du MacBook Neo, une conclusion s’impose : Apple a enfin conçu un Mac pour le plus grand nombre. Et il était temps La firme conserve son aura élitiste avec ses MacBook Pro ou Air et leurs tarifs parfois stratosphériques (jusqu’à 5180 euros pour un MacBook Pro 16 pouces) mais ce petit MacBook Neo apporte un vrai vent de fraîcheur dans le catalogue. Il ne joue évidemment pas dans la même cour que ses aînés mais ne s’adresse pas non plus au même public.

Jusqu’à présent, pour pénétrer le monde des ordinateurs portables Apple, il fallait dépenser près de 1200 euros pour le premier MacBook Air. Avec le MacBook Neo, le ticket d’entrée est presque divisé par deux pour obtenir, non pas un Mac au rabais mais bel et bien un ordinateur portable capable de se plier à la plupart des tâches. La bureautique bien sûr, le streaming vidéo, mais aussi un peu de montage vidéo ou de retouche d’image ponctuelle, soit autant d’activités qui représentent l’essentiel des usage quotidien de la plupart des utilisateurs. Le tout enrobé dans un design qui n’a rien à envier aux modèle plus onéreux (Apple tient à maintenir un certain standing même pour un appareil premier prix).

Alors, oui, on peut lui reprocher quelques petits défauts de pingrerie comme l’absence de rétro-éclairage du clavier ou une connectique un peu chiche mais dans l’ensemble, ce MacBook Neo rehausse le niveau de ce que l’on va attendre désormais d’un ordinateur portable de milieu de gamme. Quant aux utilisateurs d’iPhone déjà conquis par la marque mais que jusque-là ne pouvaient s’offrir un Mac, le Neo présente tous les atouts pour les retenir encore un peu plus dans l’univers Apple.